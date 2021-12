Če nastopi Tadej Pogačar, je tudi ciklokros zanimiv

Vendar, če se na štartni listi pojavi ime najboljšega cestnega kolesarja na svetu in zraven še enega izmed najbolj priljubljenih v pelotonu profesionalnega kolesarstva, se dober glas hitro razplamti po celem kolesarskem svetu, če ne celo pa celi športni javnosti.

Ciklokros je v Sloveniji prisoten že več desetletij, vendar se nikoli ni prebil na prve strani športnih novic. S pojavom gorskokolesarskih dirk je v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja celo izginil iz slovenskega kolesarskega sveta. Nadomestila ga je povsem nova kolesarska disciplina gorskokolesarski kros, ki pa je zdaj komaj opazen na športnih straneh, ciklokros pa se je kot komet lansiral na športne strani. Seveda, predvsem in samo zaradi Tadeja Pogačarja, trenutno najbolj vročega kolesarskega zvezdnika na svetu.

Pri promociji ciklokrosa mu je pomagal še Luka Mezgec. Oba sta bila pred leti že državna prvaka v tej disciplini, vendar takrat še nista bila svetovna kolesarska zvezdnika. Bo zdaj s ciklokrosom v Sloveniji drugače? Lahko bo zelo drugače, če bosta oba vztrajala z nastopanjem, še velik korak k prepoznavnosti pa bi bil storjen, če bi se na primer na kaki dirki pojavil še Primož Roglič. Matej Mohorič, Jan Tratnik in še kdo od slovenskih kolesarjev, ki si kruh služijo v prvi ligi tega športa bodo zagotovo še kdaj na kakem štartu te izredno zanimive discipline, ki bi rada postala olimpijski šport. In to na zimskih olimpijskih igrah!

Prva zvezdnika ciklokrosa, športa, ki je v Sloveniji skoraj neznan. FOTO: Leon Vidic/Delo

Pred tedni smo videli premiero zimskega ciklokrosa v Italiji. Celotna proga je bila pod snegom, zato, da bi se dokazalo, da je možno s takimi kolesi tekmovati tudi na zasneženi progi. In če se ta disciplina zganja samo pozimi, naj bo to torej zimski šport.

Ciklokros v Stožicah - premiera brez gledalcev

Zaradi veljavnih ukrepov v boju z epidemijo novega koronavirusa je bila premiera ciklokrosa v Stožicah brez gledalcev. Vseeno se je zbralo veliko število mimoidočih, novinarjev in snemalcev, da so v živo lahko videli spektakel s Pogačarjem in Mezgecem na čelu. Favorit številka ena je bil prav gotovo Luka Mezgec, saj velja za bivšega odličnega gorskega kolesarja in edinega kolesarja, ki je v enem letu postal državni prvak v ciklokrosu, v gorskem kolesarstvu in cestnem kolesarstvu. Ampak, čudežni fant s Klanca pri Komendi ima zmagoslavno slo tudi pozimi. Pogačar je z nekaj sekundami prednosti zmagal pred Mezgecem in spet širni kolesarski javnosti dokazal, da je lačen zmag tudi v času med božičem in novim letom, ko je večina kolesarjev doma brez kolesarskih obveznosti.

Tadej Pogačar, zmagovalec premiernega cilkokrosa v Stožicah. FOTO: Leon Vidic/Delo