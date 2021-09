Čudežni Adidasov copat diskvalificiran

Tudi novi zmagovalec v Adidasu

​Adizero Prime X je narejen brez omejitev za premikanje meja sedanje tekaške tehnologije in je zavestno ustvarjen zunaj smernic svetovne atletike. FOTO: Arhiv proizvajalca/Adidas

V senci Alphafly Next%

Zapis smo povzeli po člankuna footwearnews.com in ga nadgradili z nekaterimi drugimi podatki.Torej: prvotni zmagovalec dunajskega maratona je bil diskvalificiran zaradi nošenja tekaške obutve, ki ni bila v skladu s smernicami tekmovanja.Organizatorji maratona so diskvalificirali etiopskega atletale eno uro po tem, ko je prečkal ciljno črto s časom 2:09:22, tri sekunde pred naslednjim tekmovalcem. Po tvitu z Dunajskega mestnega maratona so Hurisa diskvalificirali zaradi nošenja čevljev, ki niso v skladu s pravili maratona.Podplati tekaških copat udeležencev maratona namreč ne smejo biti debelejši od štirih centimetrov, so na Twitterju zapisali organizatorji.No, podplati etiopskega maratonca so bili debeli kar pet centimetrov. Tako so organizatorji za zmagovalca imenovali naslednjega na cilju,iz Kenije, novega zmagovalca maratona s časom 2:09:25.No, nesojeni zmagovalec dunajskega maratona je verjetno še najmanj kriv za svojo smolo. Izdelovalci tekaških copat namreč razvijajo inovativne tehnologije za izboljšanje tekaških zmogljivosti, vendar nekatera pravila še vedno določajo, kaj je dovoljeno na tekmovanjih in kaj ne. Januarja 2020 so v atletiki uradno prepovedali modele tekaških copat s podplati, debelimi več kot 4 centimetrov ali z več kot eno ploščo v njem.Po slikah in več poročilih z Dunaja je Hurisa nosil obutev Adidas Adizero Prime X, ki je bila predstavljena v začetku letošnjega leta kot del Adidasove tekaške kolekcije Adizero. In model Adizero Prime X je bil posebej zasnovan za tek na dolge razdalje.Tiskovni predstavnik Adidasa je v izjavi za Footwear News dejal, da bo podjetje še naprej podpiralo športnike, ki nosijo obutev Adidas, ki je v skladu s smernicami svetovne atletike.​»Adizero Prime X je inovativen koncept tekaških čevljev, ki so našim vrhunskim športnikom na voljo za treninge«​, je dejal tiskovni predstavnik. ​»Narejen je brez omejitev za premikanje meja sedanje tekaške tehnologije in je zavestno ustvarjen zunaj smernic svetovne atletike.«Zmagovalec dunajskega maratona Langat je nosil športne copate Adizero Adios Pro 2, ki jih nosi več športnikov v obutvi Adidasa, ki podirajo rekorde.​»Kot del svojih ambicij, da bi izkoristili možnosti človeškega potenciala, bomo še naprej razvijali svojo elitno ponudbo s premikanjem meja tehnologije,« je dejal tiskovni predstavnik Adidasa.Malo smo pobrskali, kaj so o prepovedanem copatu povedati tisti, ki so ga preskusili.Prednosti copata so: zgornji del, ki diha, agresiven dvignjen sprednji in zadnji del copata, tek z naravnim občutkom, maksimalno blaženje in odličen odriv naprejSlabosti copata so: pri zavijanju je zelo nestabilen, neprijeten pritisk pri zavezovanju, nezakonitost za uradne atletske prireditveTesterji so Adidas Adizero Prime X poimenovali za super čevelj z maksimalno oblazinjenostjo z visoko odzivnostjo in agresivnim sprednjim in zadnjim delom. Najbolje se obnese za pol maratone in krajše teke, ali kot čevelj za kratke ali hitrostne treninge.Ob tem za model dokazuje, da višina podplata 50 mm ali če je v njem z več kot ena ogljikova plošča zagotavlja prednost pri hitrosti.V primerjavi s slovitim Nikeovim konkurentom Alphafly Next% je model Prime X veliko bolj zabaven in je tudi cenejši, vendar ni tako praktičen kot Nikeov model. Niti približno ni tako stabilen in zgornji del ni tako dober kot Alphafly. Prav tako s tem modelom ne smete dirkati na uradnih atletskih prireditvah - kar pa lahko lahko storite z Alphafly Next%.Seveda pa ni povsem za odmet, da je šlo na Dunaju za propagandno akcijo, bi dejali skeptiki, mi pa ne. Prepovedan copat je namreč za rekreativce zaradi hitrosti zelo mamljiv! In to je najbolj pomembno, tako za Adidas in za tekače..