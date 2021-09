V Kranjski Gori bo največja tekaška prireditev leta 2021 do tega trenutka

»Že drugo leto zapored so razmere za organizatorje zelo nepredvidljive. Situacija od nas zahteva predvsem hitro prilagajanje razmeram in kreativnost pri kreiranju novih produktov.

FOTO: Peter Koren

FOTO: Peter Koren

Kranjska Gora in okolica bo od 24. do 26. septembra gostila Julian Alps Trail Run, ki je z več kot 1200 potrjenimi prijavami največja tekaška prireditev v Sloveniji v letu 2021 do tega trenutka. Tekači se bodo podali na tek na kar šestih razdaljah, in sicer na 10, 15, 30, 60, 100 in 170 kilometrov.Na prireditev je prijavljenih približno 1250 tekačev iz 20 držav, ob tem pa bo na dogodku pomagalo še približno 250 prostovoljcev. Hkrati v Kranjski Gori pričakujejo še približno 1500 spremljevalcev.Dogodek bo povezal Julijske Alpe in Kobarid, Radovljico, Žirovnico ter Kranjsko Goro kot glavno destinacijo.Tako smo zelo ponosni na vse, kar nam je uspelo kljub težkim razmeram pripraviti v zadnjem letu. Trajna označitev naše 15 km adidas Terrex Speed Trail trase in postavitev agencije za trail tek – sta plod večmesečnega dela in res smo veseli, da smo jih uspeli uspešno izpeljati.Izredno smo veseli tudi tako pozitivnega odziva tekačev pri prijavah na našo prireditev, saj smo ena redkih prireditev, ki je uspela povečati število prijav glede na zelo uspešno leto 2019. Prav tako smo zelo ponosni na dejstvo, da bo naša prireditev najbolj številčna slovenska tekaška prireditev v letu 2021 do današnjega dne. Tako da še enkrat hvala vsem tekačem in prostovoljcem za podporo.« Je povedal, vodja Julian Alps Trail Run.