Dnevnik ponovno prebujene športne rekreativke, 3. del

Bananine palačinke za zajtrk:

Poletov recept: Bananine palačinke: FOTO: Tanja Drinovec

Za bananine palačinke potrebujemo:

Priprava bananinih palačink

1.dan

Kosilo: Denverska omleta, solata

Poletov recept: Denverska omleta: Foto: Tanja Drinovec

Za 1 osebo denverske omlete potrebujemo:

Priprava denverske omlete:

Rekreacija:

Kosilo: Cesarska solata s piščancem

Kosilo: Majorška juha

Poletov recept: Majorška juha. FOTO: Tanja Drinovec

Za pekač majorške juhe potrebujemo:

Priprava majorške juhe:

Rekreacija:

4.dan

Kosilo: Nadevani lignji, paradižnikova solata

Rekreacija:

5.dan

Kosilo: Ješprenova solata

Poletov recept: Ješprenova solata. FOTO: Tanja Drinovec

Za veliko skledo ješprenove solate potrebujemo:

Priprava ješprenove solate:

Rekreacija:

6.dan

Kosilo:

Pirini rezanci z bolonjsko omako, solata

Kosilo: Nadevan piščanec s krompirjem, solata

O znatnih premikih kazalcev na tehtnici bi težko govorila vendar sem že na začetku poudarila, da ne gre za dieto ampak spravljanje telesa v pogon in formo, splošno boljšo telesno pripravljenost.Pa vendarle je celo številka na tehtnici po treh tednih nekoliko nižja moji telesni teži v prid. Drža in občutek zavedanja mišic in celotnega telesa nasploh pa je strašansko ugoden.Zalotila sem se celo, da v slabem vremenu, ki mi prepreči moje športne načrte postanem kar malo nervozna. Telo je očitno začelo dojemati in sprejemati občutke ugodja ob znojenju in gibanju.2 banani4 jajca2 žlički pecilnega praškaVanilja, solŽlička sladkorjaSkodelica poljubne mokeMalo mlekaOlje za pečenje (lahko kokosovo)Vse sestavine v mešalniku ali ročno dobro premešamo, da dobimo gladko kremno maso. Palačinke spečemo na vroči z oljem premazani ponvi. V maso lahko stresemo tudi borovnice ali kako drugo sadje.Kos poraMlada čebula2 pesti špinače2 do 4 jajcaČesen (po želji)Pest sesekljane slaninePest sira po željiNa vroči ponvi prepražimo sesekljan por, čebulo, slanino, česen. Čez vse to vlijemo zmešana jajca. Omleto pražimo na eni strani na ne premočnem ognju, da jo ne zažgemo. Ko se zgornja stran omlete že dokaj posuši, jo potresemo še s sirom, začinimo po želji in prepognemo v ponvi. Prepognjeno omleto še nekaj časa pečemo in še toplo pojemo.Jutranja telovadba (raztezne vaje). Popoldanska hoja na hrib, čas hoje 1h in 15 minut.2.dan3.danGre za juho, ki v resnici ni čisto prava juha, bolj nekakšna čudovita vitaminska zelenjavna omaka, zapečena v pečici. Gre za lokalno specialiteto španskega porekla, točneje iz španskega otoka Majorka.Za juho po možnosti uporabimo vso sezonsko zelenjavo in kar imamo pri roki (v hladilniku).Olivno oljeRdečo paprikoMlado čebuloPor, korenje,Kos rdečega zelja2 stroka česna2 do 3 paradižnike ali pločevinka sesekljanegaPest čičerike (lahko iz konzerve)2 pesti zelenega grahaCvetovi manjše cvetačeLovorov list, peteršiljTimijanCca 200 ml vodeMalo mlete paprikeSol, poperNekaj kosov kruha z drožmi (ali navadnega po želji)ParmezanNa olju v posodi, ki je primerna za pečenje v pečici prepražimo očiščeno in narezano papriko, por, čebulo, zelje in korenje. Vse skupaj nekaj časa pražimo. Dodamo vse začimbe, česen in paradižnik. Zalijemo z vodo in dodamo še grah, cvetačo in čičeriko. Še malo pokuhamo. Pokrijemo z rezinami kruha in damo v pečico. Pečemo 15 minut pri temperaturi 200 stopinj. Po želji na koncu potresemo še s parmezanom.Vodena jutranja intenzivna vadba po programu 25 minut. Lahkotno kolesarjenje 1 ura in pol.Hoja po ravnem in v hrib 12 km.150 do 200 g kuhanega ješprenaManjša kumaraŠopek drobnjakaPaprikaČičerika ali fižol (lahko iz konzerve)2 do 3 trdo kuhana jajcaMlada čebulaKozji sirBučno olje, sol, kis, poperJešprenj skuhamo po navodilu (lažje če ga noč prej namakamo) in ga ohladimo.Vso zelenjavo in ostale sestavine sesekljamo. Jajca skuhamo in narežemo. Sir nadrobimo. Vse zmešamo in začinimo s kisom, oljem, soljo in poprom po želji. Solata je okusnejša, če jo malo ohladimo.Jutranje vaje za raztezanje. Hoja v hrib 1 ura in pol.Vodena vadba po programu, hoja 45 minut.7.danJutranje vaje za raztezanje, dan za počitek.