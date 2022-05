Do zastavljenih športnih ciljev brez bolečin v mišicah

Neprijetne bolečine po intenzivni vadbi ali aktivnosti, ki je niste vajeni, so precej pogost pojav. Zapoznela mišična bolečina oz. Delayed Onset Muscle Soreness – DOMS, pogovorno pa »muskelfiber«, se pojavi nekaj ur, lahko pa tudi dan ali dva po vadbi zaradi mikropoškodb mišičnih vlaken.

Kako si lahko pomagamo? - Tudi pri športnih aktivnostih velja zdrava mera: aktivnosti se lotimo postopoma, glede na našo pripravljenost, ter pred začetkom poskrbimo za ogrevanje mišic in po koncu aktivnosti za njihov razteg. - Poskrbimo za hidracijo in povečan vnos beljakovin. - Bolečine lahko omilimo z masažo razbolelega tkiva, ki pospeši pretok krvi v mišice. - Pospešimo prekrvavitev razbolelih delov telesa s knajpanjem (izmenjavanje vroče in hladne vode pod prho), odlična rešitev pa so tudi hladilni geli, kot je Abena Activ gel.

Abena Activ gel – učinkovit partner pred vadbo, med njo ali po njej

Abena Activ gel hkrati hladi in poživlja kožo. Njegovo delovanje je hitro in učinkovito, saj ga nanesemo neposredno na boleče predele. Uporabljamo ga lahko pred aktivnostjo, med njo in po njej.

Zaradi kombinacije vode in eteričnih olj, kot so poprova meta, evkaliptus in mentol, zagotavlja hlajenje, ki počasi preide v blago segrevanje, ki je posledica izboljšane prekrvavitve tkiv. Prav ta pa je ključna za omilitev oz. odpravo bolečin.

Obenem gel deluje kot regulator vlažnosti kože in preprečuje njeno izsušitev. Enostavno se nanese in kože ne masti.

Poskrbite za prekrvavitev mišic in omilite neprijetne bolečine v mišicah. Te naj bodo le znak vašega napredka na poti do zastavljenih ciljev!

Naročnik oglasne vsebine je Abena Helpi