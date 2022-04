Dobrodelno kolesarjenje okoli Slovenije se je začelo

Kolesarji bojo tudi letos zavrteli pedale okoli Slovenije za dober namen, tudi letos bodo s skupnimi močmi zbirali sredstva namenjena nakupu koles za otroke iz socialno ogroženih družin.

Kolesarjem, ki bodo prevozili 1.225 kilometrov dolgo traso, se lahko kjerkoli in kadarkoli pridružijo ostali kolesarski navdušenci in v njihovi družbi prekolesarijo del poti. Veseli pa bodo tudi navijačev, ki jih bodo spremljali ob poti in na postankih, ki so objavljeni na www.dos.si

Pet dni, pet etap, 1.225 kilometrov okrog Slovenije – to je letošnja Pot za srečo otrok oziroma tokratni slogan projekta Dobrodelno okrog Slovenije, ki se bo odvijal med 27. aprilom in 1. majem.

Koordinator zbiranja sredstev je Slovenska karitas. »Že na trasi bomo podelili 12 koles za otroke socialno ogroženih družin – po dve za področje vsake regijske Karitas (Ljubljana, Murska Sobota, Maribor, Celje, Koper in Novo mesto). Kolikor več bomo zbrali, toliko več koles bomo tudi kupili. Prejemnike bodo predlagale regijske Karitas, ki najbolje poznajo razmere na svojem področju,« nam je pojasnil Luka Oven iz Slovenske karitas. Poudarja še, da ja za vsakim kolesom tudi zgodba otroka iz socialne ogrožene družine, ki mu to kolo predstavlja neizmerno veselje.

Letos je partner projekta tudi društvo Celiac Slovenija, ki z entuziazmom in delom ozavešča javnost in prispeva k dvigu nivoja življenja oseb s celiakijo. FOTO: Dos.si&Sportida.com/Vid Ponikvar

TRASA V LETU 2022

Kolesarska vožnja se bo odvijala v petih zaporednih etapah, od 27. 4. do 1. 5.

1. etapa: Novo mesto–Portorož (0–277 kilometrov)

2. etapa : Portorož–Soča (277–580 kilometrov)

3. etapa: Soča–Prevalje (580–810 kilometrov)

4. etapa Prevalje–Dobrovnik (810–1.000 kilometrov)

5. etapa: Dobrovnik–Novo mesto (1.000–1.225 kilometrov)

Kolesarji se lahko pridružijo kjerkoli na trasi

Trasa vožnje v letu 2022 ostaja skorajda enaka kot pretekla leta. Vsak dan bodo v povprečju prevozili med 250 in 300 kilometri. »Kjerkoli na tej poti se nam lahko pridružijo kolesarji. Z nami lahko vozijo eno uro, 100 kilometrov ali pa celo etapo, odvisno svoje pripravljenosti. Ne smemo pozabiti, da je to v prvi vrsti humanitarni dogodek – zbiramo sredstva, da bomo otrokom kupili kolesa. Tudi če nas bodo kolesarji pospremili zgolj pet kilometrov in rekli bravo, čestitam, je torej namen dosežen,« je izpostavil Oven in dodal, da bo možno vseh pet dni kolesarje v živo spremljati na spletni strani Dobrodelno okrog Slovenije.

DOS je tudi projekt ozaveščanja

Letos je partner projekta tudi društvo Celiac Slovenija, ki z entuziazmom in delom ozavešča javnost in prispeva k dvigu nivoja življenja oseb s celiakijo. Celiakija je imunsko posredovana reakcija na gluten v živilih, ki primarno prizadene tanko črevo posameznikov, ki imajo genetsko predispozicijo. Kaže se lahko z različnimi kliničnimi slikami, tako z značilnimi gastrointestinalnimi simptomi kot tudi z ekstraintestinalno simptomatiko. Edina terapija je vseživljenjska brezglutenska dieta.

Organizatorji bodo sredstva zbirali na naslednje načine:

● kolesarji lahko na poti prispevajo minimalno 10 evrov,

● s SMS sporočili tistih , ki bodo gledali kolesarjenje v prenosu v živo: ZAKOLO5 na 1919,

● večje donacije na TRR Karitas: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, Sklic: 00 905, Namen: ZA KOLO