Kaj vse se dogaja v telesu med vadbo

Med telesno vadbo zaradi povečane porabe kisika v mišičnih celicah pospešeno nastajajoreaktivne kisikove vrste ali RKV, ki so sicer normalen produkt aerobnega metabolizma celic.Znotrajcelični antioksidanti in antioksidantski encimi poskrbijo za odstranitev oziroma stabilizacijo RKV, pri čemer se ohranja pomembno ravnotežje med oksidanti in antioksidanti v celici. Prekomerna tvorba RVK ali pa oslabljen antioksidantski sistem lahko vodita v porušenje tega ravnovesja, kar splošno imenujemo oksidativni stres.Oksidativni stres lahko vpliva na celotno telo, temu rečemo sistemski oksidativni stres, ali pa je osredotočen na specifične organe in tkiva. RKV pomeni zelo reaktivne molekule in prosti radikali, ki so sposobni hitre oksidacije drugih molekul; glavne tarče so proteini, lipidi in molekuleDNK.Izrazito prooksidativno okolje tako lahko poškoduje celice in povzroča okvare v delovanju organov ter ga povezujejo z razvojem kroničnih bolezni. Oksidativne poškodbe celic naj bi igrale vlogo pri mišični utrujenosti in vnetju. Na prvi pogled je videti torej telesna aktivnost celo precej nevarna stvar in razumljivo je, da začnemo razmišljati o zaščiti telesa z antioksidanti.Kaj je naloga RKV pri mišični kontrakciji? Pomembno je izpostaviti kritično vlogo RKV pri razvoju in delovanju celic. Reaktivne kisikove vrste delujejo kot signalne molekule, ki sprožijo ali sodelujejo pri pomembnih procesih v telesu, kot so na primer aktivacija genov, delovanje encimov, delitev in rast celic, sinteza drugih molekul, imunski odziv in programirana celična smrt.V mišičnih celicah, ki so ob redni telesni aktivnosti stalno izpostavljene kisikovim molekulam, RKV sprožijo spremembe v antioksidantskem sistemu in krepijo celično antioksidantsko obrambo, zavirajo vnetne procese, sodelujejo pri optimalni mišični kontrakciji in tudi regeneraciji mišic.se tako same prilagodijo in postanejo bolj odporne na oksidativne izzive, ki jih pomeni športna vadba.