Domača mučilnica: tekaška steza ali eliptični trenažer

Na tekalni stezi je ažje trenirati - recimo tek v klanec - kar bi zunaj težje naredili, odvisno seveda od tega, kje živimo. FOTO: Shutterstock

Prednosti teka na tekalni stezi

Vsestranskost eliptičnega trenažerja

Učinkovito aerobno vadbo lahko opravimo tako z eliptičnim trenažerjem, kot na tekaški stezi. Na splošno lahko glede na želje po športno določimo, ali bomo izbrali eliptični trenažer, tekaško stezo ali podoben kos opreme za vadbo.Eliptični trenažerji nam nudijo nekaj prednosti pred tekaškimi stezami. Na primer:• uporaba eliptičnega trenažerja je lahko manj obremenjujoča za kolena, boke in hrbet kot tek na tekaški stezi. Hoja po stezi pa pomeni približno enako silo kot je uporaba eliptičnega trenažerja.• Za razliko od tekalnih stez so nekateri eliptični trenažerji opremljeni s premičnimi zgornjimi ročaji ali palicami, podobno kot bi v rokah držali smučarske palice. To nam omogoča hkratno vadbo rok in nog.• Večino eliptičnih trenažerjev je mogoče vrteti nazaj, kar nam omogoča, da nekoliko bolj treniramo zadnjo mečno mišico in zadnjo stegensko mišico, kot je pri gibanju naprej.Uporaba eliptičnega trenažerja na splošno velja za dejavnost z majhnim vplivom na sklepe, in če ga pravilno uporabljamo, ne bi smel povzročati bolečin v kolenu. Ker zagotavlja aerobno aktivnost, je lahko dobra alternativa teku ali tekanju za nekoga, ki ima bolečine v sklepih zaradi artritisa. Posvetujmo se s svojim zdravnikom o tem, katera vadba je primerna za nas, če premoremo kakršne koli poškodbe ali zdravstvene težave.In če treniramo za tek na pet kilometrov ali drugo cestno dirko? Tekalna steza je verjetno boljše orodje za pripravo na tekaške prireditve. A tudi če je tek naša glavna aerobna športna dejavnost, nam lahko navzkrižni trening z eliptičnim trenažerjem ali drugo opremo kot vadba z majhnimi obremenitvami na sklepe pomaga, da ostanemo sveži in čili in preprečimo poškodbe zaradi preobremenitve, vključno s stresnimi zlomi.Če uporabljamo eliptični trenažer, pa ne ne pozabimo ohranjati dobre telesne drže, saj bo tako naša vadba najbolj učinkovita. Ramena držimo nazaj, dvignimo glavo in stisnimo trebušne mišice, sredico. Glejmo naprej, ne navzdol. In ne naslanjajmo se na ročaje - naj spodnji del našega telesa podpira našo telesno maso, naj nas nosi..Vadba na tekalni stezi zagotavlja popolnoma nadzorovano okolje lahko natančno nadzorujemo tempo, naklon, intervale in počitek. Na primer, navaditi se teči z določeno hitrostjo, ker smo v to prisiljeni, je veliko lažje, če se pod nogami samo od sebe premika jermen.Sčasoma se bo občutek, kako se nekaj premika pod našimi nogami in drži enakomeren tempo, spremenil v nekakšen tek na prostem, kar bo olajšalo vzdrževanje tempa, ne da bi vsakih nekaj sekund strmeli na ekran. Poleg tega je več motivacije za dokončanje tempa ali praga na tekalni stezi kot takrat, ko smo zunaj prepuščeni sami sebi. In zaradi tega je lažje trenirati - recimo tek v klanec - kar bi zunaj težje naredili, odvisno seveda od tega, kje živimo.Vključitev eliptičnega trenažerja v našo vadbo lahko pomaga okrepiti naše srce, pljuča in mišice, hkrati pa poveča našo vzdržljivost, izboljša ravnotežje in ob tem še porabimo veliko kalorij. Odlična izbira je tudi takrat, če imamo težave s sklepi ali ko želimo po poškodbi povrniti ali ohraniti kondicijo.Čeprav je tak trenažer z majhnimi obremenitvami na sklepe odlična izbira za kondicijo, je pomembno, da v svojo vadbo vključimo tudi druge vaje, če želimo okrepiti noge in povečati kostno gostoto. To je še posebej pomembno za tekače in športnike, ki radi tekmujejo..