Domače kokosove (bounty) ploščice

Poletov recept: kokosove ploščice. FOTO: Tanja Drinovec

Potrebujemo (vsaj 12 ploščic):

Priprava:

Že kar nekaj časa nismo doma izdelovali hitrih ploščic, ki si jih pripravimo in odnesemo s seboj na trening, pohod, izlet … Ko nam pade nivo sladkorja med treningom, jih hitro lahko potegnemo iz žepov in se z njimi podkrepimo. Zima pa je kar prijetno mrzla in nam v teh dneh ploščice znajo priti prav.Tokrat bomo izdelali preproste kokosove ploščice. Podobne vsem dobro poznane prodajajo v trgovinah, naše domače pa so le tem zelo podobne po obliki in okusu, so pa precej cenejše in še domače za povrh, torej vemo iz česa smo jih naredili (kar pa ni zanemarljivo).Minilo je že nekaj let je od mojega najstništva. Takrat smo imeli poleg šole, kamor sem hodila v stavbi hotela brezcarinsko trgovino (duty free shop). Vsako šolsko malico je bil moj in prenekaterega mozoljastega najstnika redni obisk te trgovine, kjer smo kupovali vseh vrst čokoladnih ploščic (imen ne bomo omenjali) in so bili takrat poleg najbolj željene čokolade s kravo v vijoličastem ovitku zares vroča in iskana roba. Čisto drugačni časi pač.Ploščice so zelo enostavne za pripravo, po vsebini pa nam dodajo nekaj maščobe, sladkorja in še nekaj sreče v obliki čokolade. Seveda pa povejmo še, da je kokos eno bolj vsestransko uporabnih in tudi zelo zdravih živil. Uravnava krni sladkor, krepi imunski sistem, povečuje energijo in vzdržljivost, izboljšuje ravni holesterola…200 g kokosa80 g sladkorja (poljubne vrste)Velika žlica maslaVaniljaŠčepec soli200 g sladke smetaneČokoladni obliv:100 g masla250 g grenke čokolade (granulat ali sesekljana)Zavremo smetano v katero smo stresli tudi sladkor, maslo, vaniljo in ščepec soli. Počakamo, da se vse skupaj ohladi na sobno temperaturo in notri stresemo še kokos. Zmešamo v gosto zmes in z rokami oblikujemo podolgovate ploščice. Pripravimo še čokoladni obliv. V nad paro stopljeno tekoče maslo stresemo čokolado in vse dobro premešamo v gladki tekoči čokoladni obliv. Kokosove ploščice enakomerno oblijemo s čokolado in počakamo, da se strdijo. Shranjene v hladilniku lahko uporabljamo več dni.