Dončić je v Dallasu čutil Slovenijo

Navijači Luke Dončića in njegovega kluba Dallas Mavericks si bodo sobotno tekmo (poleg zmage nad Sacramento Kings) zapomnili tudi po slovenskem večeru »I feel Slovenia night« in zeleno obarvani dvorani American Airlines Centra.

V partnerstvu več slovenskih institucij, med drugim tudi Slovenske turistične organizacije (STO) s košarkarskim klubom Dallas Mavericks je bila ob tekmi med domačim klubom in kalifornijskim moštvom Sacramento Kings izvedena vrsta promocijskih aktivnosti za izpostavitev znamke I feel Slovenia in povečanje prepoznavnosti Slovenije kot turistične in gospodarske destinacije na ameriškem trgu. V aprilu sledi še poslovna konferenca »Texas Feels Slovenia« z delavnico slovenskega turizma.

Ryan Mackey, podpredsednik korporativnih sponzorstev pri ekipi Dallas Mavericks je ob tem izpostavil: »Resnično verjamem, da smo s skupnimi prizadevanji Slovenijo in znamko I feel Slovenia v Dallasu in Teksasu pozicionirali kot zeleno, kreativno in pametno gospodarsko in turistično destinacijo.«

Športni dogodek je bil skozi vse kanale kluba Dallas Mavericks komuniciran kot »I feel Slovenia night«, znamka »I feel Slovenia« se je prikazovala in zavzela vse LED zaslone v dvorani na zgornjem, srednjem in spodnjem nivoju. Slovenijo kot turistično in gospodarsko destinacijo je STO v partnerstvu s Turizmom Ljubljana in SPIRIT Slovenija predstavila na promocijsko razstavnem prostoru v dvorani American Airlines Center, kjer so informatorji zainteresirani javnosti približali lepote Slovenije. Obiskovalcem tekme so bila na voljo atraktivna promocijska gradiva in navijaški rekviziti, ki so dvorano obarvali zeleno.

Tudi med tekmo so bile izvedene številne promocijske aktivnosti. Gledalci so lahko med polčasom spremljali nastop svetovno znanih akrobatov iz Slovenije Dunking Devils, spoznavali Slovenijo v kvizu in si ogledali kratke promocijske filme z lepotami Slovenije. Obiskovalci so tako ob navijanju za ekipo Luke Dončića lahko tudi zares spoznali in začutili Slovenijo. Slovensko obarvana tekma med moštvi iz Teksasa in Kalifornije je preko televizijskega prenosa v Dallasu in Sacramentu dosegla veliko število ameriških ljubiteljev košarke.

Ilona Stermecki, mag. mark. in prod., v.d. direktorice STO: »Slovenija na ameriškem trgu postaja vse bolj prepoznavna destinacija, tudi po zaslugi košarkarskega asa Luke Dončića, ki blesti v barvah Mavericksov iz Dallasa. STO je v sodelovanju s partnerskimi institucijami prepoznala priložnost, ki jo partnerstvo z NBA klubom Dallas Mavericks prinaša za krepitev prepoznavnosti države, njenega gospodarstva in turizma. Sodelovanje z Dallas Mavericks sovpada tudi z osrednjo dvoletno promocijsko tematiko slovenskega turizma, to je produkt aktivnih počitnic in športnega turizma.

Ameriški turisti Slovenijo prepoznavajo kot butično zeleno destinacijo, cenijo njeno raznolikost, izjemne naravne danosti in bogato kulturno dediščino, vse bolj pa Slovenija med ameriškimi gosti pridobiva na ugledu tudi kot odlična destinacija za ljubitelje gastronomije. Nadejamo se, da bomo s promocijskimi aktivnostmi ob tekmi kot tudi s poslovno konferenco v aprilu nadalje krepili ugled in poznavanje Slovenije med ameriško splošno in strokovno turistično javnostjo.«

»Partnerstvo s košarkarskim klubom Dallas Mavericks ima za promocijo Ljubljane kot domačega mesta Luke Dončića velik potencial; pred pandemijo je bila slovenska prestolnica med ameriškimi turisti namreč čedalje bolj priljubljena, gostje iz ZDA pa so velik obet tudi v prihodnje,« poudarja mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana in dodaja: »Ljubljana je bila nedavno izglasovana za najboljšo evropsko destinacijo leta 2022 tudi po zaslugi priljubljenosti med ameriškimi popotniki, ki so bili v samem vrhu, kar se tiče odstotka oddanih tujih glasov za našo prestolnico. To je svojevrsten poklon, ki govori o tem, da bo ob sprostitvi ukrepov vezanih na epidemijo Ljubljana ponovno med priljubljenimi mesti ameriških obiskovalcev.«

Sodelovanje s košarkarskim klubom Dallas Mavericks sega v leto 2020, ko je le-ta zaradi izjemnosti našega mladega športnega asa za Slovenijo pripravil posebno promocijsko ponudbo.

Tako je več slovenskih institucij (poleg Slovenske turistične organizacije tudi agencija SPIRIT Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za zunanje zadeve, UKOM in Turizem Ljubljana) v letu 2020 sklenilo partnerstvo s klubom Dallas Mavericks za krepitev in povečanje prepoznavnosti Slovenije in nacionalne znamke I feel Slovenia ter za predstavitev države, njene edinstvenosti, nišnosti, gospodarskih, naložbenih in turističnih priložnosti.

Partnerstvo je zagotovilo promocijo in izpostavitev nacionalne znamke I feel Slovenia na domačih tekmah lige NBA v sezoni 2019/2020 in na domačih tekmah lige NBA v sezoni 2020/2021 ter na digitalnih kanalih kluba Dallas Mavericks. Načrtovana je bila tudi poslovna konferenca in tekma I feel Slovenia night 11. marca 2020, ki pa je bila zaradi epidemije COVID-19 prestavljena.

Promocijskim aktivnostim ob tekmi bo sledila poslovna konferenca Texas Feels Slovenia, ki bo 8. aprila potekala v Dallasu in bo ponudila priložnost za srečanje med predstavniki slovenskega gospodarstva z ameriškimi podjetji. Za promocijo slovenskega turizma bo ob konferenci izvedena tudi turistična delavnica oz. workshop z udeležbo lokalnih turističnih agentov in organizatorjev potovanj ter predstavnikov slovenskih turističnih ponudnikov.

Ameriško tržišče je s strani vladne strategije določeno kot prioritetno tržišče tako za povečevanje blagovne menjave oz. izvoz slovenskih izdelkov in storitev, kot tudi trg, iz katerega pričakujemo najresnejše in kapitalsko ter panožno ustrezne investitorje. »Na trgih ZDA kontinuirano izvajamo številne aktivnosti za pridobivanje kvalificiranih leadov potencialnih investitorjev. Med drugim smo preko »lead generation« programa prejeli dober odziv in zanimanje ameriških investitorjev, ki so oz. bodo pri izbiri in ocenjevanju o možnih lokacijah upoštevali in razmislili tudi o Sloveniji«, poudarja Vid Habjan, vodja Sektorja za spodbujanje tujih investicij na SPIRIT Slovenija. »Organizirana gospodarska delegacija in poslovna konferenca v Teksasu bosta pomagali slovenskim podjetjem bolje spoznati ameriški trg in odprla priložnosti za sklepanje partnerstev z ameriškimi podjetji«, še dodaja.