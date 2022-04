Držanje vrčka piva je v nekaterih državah šport

Ta tradicionalni šport, po nemško imenovan Masskrugstemmen, je priljubljen med ljubitelji piva v jugovzhodni Nemčiji. Športna disciplina se po svetu širi kot požar, v Sloveniji tega športa še nismo zasledili.

Prepričani pa smo, da bi hitro dobili svetovnega prvaka iz naše dežele.

Na spletni strani Thetakeout poročajo, da v ZDA na primer obstaja celo združenje ljubiteljev tega športa. Pravila tega športa zahtevajo, da tekmovalec stoji in pred seboj drži vrč z litrom piva, ne da bi upognil roko.

Če tekmovalec polije kapljico piva, je diskvalificiran. Njihov palec ne sme stati na vrhu ročaja vrčka, ampak ga mora ovijati in se dotikati ostalih prstov roke. Tekmovalci stojijo, vendar se ne smejo preveč nagibati nazaj, da bi lažje ohranili ravnotežje.

Skupaj s pivom, vrčki običajno tehtajo od 2 do 2,5 kilograma. Povprečni udeleženci tega tekmovanja v moški kategoriji zdržijo pred seboj držati vrček z litrom piva, ne da bi ga polili, od 3 do 5 minut, ženske pa od 1- do 2 minuti. Ameriški rekord v tej nenavadni disciplini je neverjetnih 21 minut in 17 sekund. Nam se ta nenavaden šport sliši kot odlična oblika rekreacije, a hkrati tudi odličen način, da ugotovite, ali ste preveč popili. Za uživanje vam ni treba obiskati Oktoberfesta. Vse, kar potrebuješ, je dober prijatelj, velik vrček, pivo in vsaj ena trezna oseba med vami, ki bo sodnik.