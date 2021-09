Dve veliki novosti pri Scottu

Scott Spark 900 – XC/Trail oz. »downcountry« kolo s 130/120mm vzmetenja

Kinematika vzmetenja

Integracija vzmetenja

Najbolj opazna razlika v primerjavi s Sparkom 2021? Seveda vzmetenje in integraciji le tega v okvir kolesa samega. FOTO: Arhiv proizvajalca/Scott

Twinloc sistem zaklepa vzmetenja

Sparkova contessa. FOTO: Arhiv proizvajalca/Scott

Geometrija / okvir

Syncros frases IC combo

»Devils in the details«

Scott Contessa Spark. FOTO: Arhiv proizvajalca/Scott

Druga velika novost iz Scotta je električno kolo Patron

Nova 750 Wh baterija ima za 20 odstotkov večjo kapaciteto; ta ponuja do 100 km ali 2000 višinskih metrov dosega v načinu Eco ter polovico tega v načinu Turbo. FOTO: Arhiv proizvajalca/Scott

Modeli Patron eRIDE

Prva letošnja novost, ki prihaja iz Scottove tovarne je Spark četrte generacije. Že na prvi pogled vidimo, da je povsem drugačen od vseh ostalih polno vzmetenih koles.Prenovljeni Spark četrte generacije postaja še hitrejši tako na vzponih kot spustih. V sodelovanju s šampioni kot soinse je Spark RC prelevil v še zmogljivejše XC dirkalno kolo.Povsem prenovljena platforma, s sodobno geometrijo, skupaj s popolno integracijo tako »kablovja« kot vzmetenja in z vsemi premišljenimi detajli ponuja novo tehnološko dovršeno dirkalno MTB zverino.Scott Spark RC – XC kolo z 120/120mm vzmetenjaPolno vzmeteno kolo nikoli ne bo »želo uspeha« brez odlično zasnovanega vzmetenja! Povsem nova zasnova in integracija zadnjega vzmetenja sloni na preverjenem konceptu. »Single pivot« z implementacijo »flex pivota« na »seatstayu«; v razredu koles do 120mm hoda predstavlja optimalno rešitev tako s tehnološkega vidika kot skozi oči in vizijo Scott-ovih inženirjev. Vse skupaj doprinese k še vedno nizki teži in optimalnemu načinu delovanja vzmetenja samega.Skozi zgodovino je Spark narekoval norme tehnološke dovršenosti in modernega aspekta novodobnega xc kolesa. Dan danes še vedno predstavlja optimalen in hkrati preverjen ter zmagovalen koncept enega najboljših cross country koles na tržišču. Verjamemo oz. smo prepričani, da bo temu tako tudi v bodoče.Najbolj opazna razlika v primerjavi s Sparkom 2021? Seveda vzmetenje in integraciji le tega v okvir kolesa samega.Verjetno se boste vprašali »Zakaj?«. Dejstvo je, da kolo v novi preobleki oz. s skritim zadnjim blažilcem izgleda naravnost fantastično. Scott-ovi inženirji pa nam bodo dokazali, da re-dizajn in postavitev zadnjega blažilca v okvir omogoča optimalen in direkten prenos moči.Česa si pri zadnjem vzmetenju ne želimo? V prvi vrsti neučinkovitega prečnega gibanja oz . vseh prečnih premikov izven smeri vožnje medtem, ko je zadnji amortizer v aktivnem delovanju.Postavitev vzmetenja v okvir kolesa izloča prav te, neželene premike. Sam okvir skupaj z vzmetenjem tako postaja še trši in robustnejši kar doprinese k optimalnemu prenosu moči in učinkovitejšemu delovanju vzmetenja v celoti. Nižja postavitev vzmetenja posledično pomeni tudi nižje in bolj uravnoteženo težišče. Rezultat tega so tudi boljša vodljivost, večja stabilnost in več samozavesti tudi na zahtevnejših terenih.Sama integracija vzmetenja v notranjost okvirja ponuja tudi dodatno zaščito. Dež, blato, … Ni problema, vaše vzmetenje bo vseskozi delovalo optimalno ne glede na zunanje dejavnike.Zadnji blažilec je preprosto dostopen preko spodnje zaščitne lopute kjer so na dosegu prstov tudi vse potrebne nestavitve amortizerja samega. Prav tako ostaja nastavitev SAG-a in vpogled na O-ring povsem preprosta preko indikatorja/porta na okvirju kolesa.Patentiran sistem Twinloc ročice omogoča hkratno kontrolo prednjega in zadnjega amortizerja. Odprta pozicija omogoča polni hod prednjega in zadnjega, s prvim klikom pa se vključi »Traction Control« funkcija za boljši prenos moči in več trakcije na zahtevnejših in tehničnih vzponih. Še dodaten klik omogoča popoln zaklep prednjega ter zadnjega amortizerja za maksimalen prenos in izkoristek moči na asfaltnih in enakomernih podlagah.Nobeno drugo kolo na svetu nima tako uporabniku prijaznega sistema. Medtem, ko konkurenčni sistemi spreminjajo samo trdoto, Twinloc sistem spremeni še krivuljo vzmetenja, s čimer se dinamično spremeni geometrija kolesa.Eden glavnih ciljev pri zasnovi Sparka RC predstavlja nova platforma s 120mm hoda, ki z več vzmetenja in optimizirano geometrijo ponuja najboljše vozne lastnosti tudi na najzahtevnejših spustih olimpijskega krosa. Rezultat je najbolj zmogljivo in najlažje (okvir z zadnjim blažilcem – 1870g) XC kolo na tržišču v razredu dirkalnih XC koles s hodom 120mm.V sodelovanju z Ninom Schurterjem, Kate Courtney in preostalimi člani tekmovalne ekipe SCOTT Sram Racing, so inženirji lahko natančno določili, kaj tekmovalci želijo in pričakujejo v smislu geometrije. Kljub minimalno povečani teži napram 2021 modelu (+ 64g) Spark RC pridobiva dodatnih 20mm hoda na zadnjem blažilcu. Želja po še bolj dinamičnem in togem XC kolesu z več hoda, ki ne dopušča nikakršnih kompromisov v smislu pretirane dodatne teže in plezalnih lastnosti, hkrati pa omogoča še hitrejšo in samozavestnejšo vožnjo tudi na tehnično zahtevnih spustih je tako postala realnost!»Chain line« dolžine 55mm dopušča več prostora in širšo izbiri plaščev medtem ko, togost ostaja enaka kar je ključnega pomena pri prenosu moči. Dodatno pa tekmovalcem dopušča izbiro prednjega verižnika vse do velikosti 40 zob.Novi Spark z novim Syncros Fraser IC Combo. Integracija »kablovja« skozi krmilo oz. nosilec za čist in minimalističen izgled krmila. Novi Fraser IC Combo ponuja tudi 2 opciji namestitve kolesarskega računalnika.Nova platforma dopušča tudi dodatne nastavitve kota krmilne cevi. Preprosto s 180 stopinjskim zasukom zgornjega krmilnega ležaja kot vilice spremenimo za 0,6 stopinj.Spark RC – 67.2° kot krmilne cevi (nast: 66 – 67,2°) & 76.1° kot sedežne ceviSpark 900 – 65.8° kot krmilne cevi (nast: 65,8 – 67°) & 75.9° kot sedežne ceviOpcija namestitve dveh bidonovVsi ležaji so dodatno zaščiteni kar povečuje življenjsko dobo in zagotavlja konsistentnejše delovanje vzmetenja.Dodatna zaščita na »chainstayu« in zadnji nihajki za tišje delovanje.Mini orodje oz. ključ v zadnji osi (T25, T30 in imbus 6) za hitre korekcije in brezskrbno vožnjo.Scott Contessa Spark - nežnejšemu spolu prilagojena izvedenka. Bolj linearen in mehkejši način delovanja vzmetenja, krajše gonilke, manjši prednji verižnik, ženski sedež in ergonomični detajli (na voljo v RC in klasični 900 inačici).Predstavljamo Scott Patron eRIDE 920, ki je zagotovo revolucionarno kolo že na prvi pogled.Integracija, izjemna oblika in skrbno izbrana geometrija, vse to v kombinaciji z novim močnim pogonskim sistemom Bosch. Za vedno znova izjemno izkušnjo v gorah, na poti navzgor in navzdol.S 160 mm hoda spredaj in zadaj ponuja udobje na vzponih in spustih, pravzaprav se spušča kot enduro kolo in ponuja učinkovitost XC kolesa – seveda po zaslugi sistema TwinLoc.Pri Scottu so model Patron naredili povsem na novo, razvoj so začeli s praznim listom papirja. To je bila namreč odlična priložnost, da so na novo razmislili o integraciji in obliki ter močno izboljšali celotno kolesarsko izkušnjo. Nastalo je kolo z integriranim amortizerjem in napeljavami, popolnoma uglašeno geometrijo ter novim pogonskim sklopom Bosch z večjo baterijo, sam motor pa je sedaj postavljen tako, da omogoča optimalno moč in hlajenje.Vzmetenje: popolnoma nova in revolucionarna oblika vzmetenja. Zadnji del je povsem integriran v glavni okvir in ponuja 160 mm hoda. Integriran amortizer je odstopil prostor za ostale elemente, kot so motor, baterija in prostor za (velik) bidon. Še vedno pa je amortizer enostavno dostopen in opremljen s tehnologijo TwinLoc.Pogonski sklop: Motor Bosch ponuja 85 Nm navora in do 340 odstotkov pomoči, ob tem pa popolnoma novo programsko opremo, ki še bolj poudarja naraven občutek. Na kolesu Patron eRIDE je motor postavljen vertikalno in podprt s spodnje strani; okvir deluje kot gnezdo zanj. Motor se v tem položaju dobro hladi, saj se topel zrak dviga kot skozi dimnik, prav tako pa je dobro zaščiten pred udarci.Baterija: najnovejša tehnologija Bosch. Nova 750 Wh baterija ima za 20 odstotkov večjo kapaciteto; ta ponuja do 100 km ali 2000 višinskih metrov dosega v načinu Eco ter polovico tega v načinu Turbo. Eden večjih dosežkov pri tem kolesu je namestitev največje baterije na tržišču v zastavljene proporce cevi, tako je kolo z enako baterijo na voljo v velikostih od S do XL. Baterija se popolnoma prilega v karbonski okvir.Integracija: e-kolesa imajo na krmilu precej stvari, zato sta ekipi Syncrosa in Scotta stopili skupaj in pripravili čisto rešitev z napeljavo kablov direktno preko krmilnega ležaja. Patron je tako sestavljen z enodelnim krmilom/oporo Syncros Hixon iC SL.Prednji in zadnji blatnik sta narejena po meri za to kolo in sta priložena že ob nakupu. V zadnjem je tudi integrirana svetilka LED.Novi Patron eRIDE bo na voljo v 7 različnih verzijah, od tega bosta dva specifična modela Contessa Patron eRIDE (910 5.999 evrov in 900 7.699 evrov). 5 moških modelov (920, 910, 900, 900 Tuned in 900 Ultimate) bo na voljo v cenovnem razredu od 6.599 evrov do 10.999 evrov. Prvi primerki bodo v trgovinah še pred koncem letošnjega leta, sicer pa Patron sodi v kolekcijo 2022.