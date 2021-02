Ideja za prvi pomladni izlet: obiščite slovensko Toskano

V objemu zelenih gričkov slovenske Toskane

Zeliščna lekarna v Žički kartuziji.

Žička kartuzija.

Vinograd Zlati grič, pogled na Vinogradniški dvorec iz 15. stoletja

Komaj smo že čakali te prve spomladanske vikende, ko nas bosta sonček in toplejše ozračje izvabila na plano. Prepričani smo, da ste si med dolgimi zimskimi večeri skrbno pripravili seznam krajev po Sloveniji, ki jih želite kar čim prej obiskati. Naj vašemu seznamu dodamo še eno čudovito izletno destinacijo – Slovenske Konjice, znane tudi kot mesto cvetja in vina.To srednjeveško podeželsko mesto s tisočletno zgodovino, ki se skriva med skrivnostno Konjiško goro ter sončnimi zlatimi griči vinorodnih Škalc, ki jih mnogi upravičeno imenujejo kar slovenska Toskana, je idealna izbira za radovedneže, ki jih zanima tradicija, sprehodov v osupljivo lepi naravi željne ter tiste, ki radi razvajate svoje brbončice in spijete kozarec vrhunskega vina.Staremu mestnemu jedru ali Staremu trgu poseben čar daje potoček Ribnica, ki trg deli na dvoje. Po eni izmed legend o nastanku Konjic je potok pravzaprav slina strašnega zmaja, ujetega v Konjiški gori. Ob vstopu na Stari trg vas bo na hiši s hišno številko 2 pričakala freska svetega Florjana, zaščitnika Slovenskih Konjic, ki opominja na številne požare v preteklosti – mesto je namreč kar štirikrat pogorelo čisto do tal. Podobo Starega trga zaključuje mogočna poznogotska Cerkev svetega Jurija, katere zvonik se uvršča med najstarejše in največje na Štajerskem.V meščanski hiši v osrčju starega mestnega jedra domuje Mestna galerija Riemer. V njej je poleg gostujočih razstav na ogled tudi stalna slikarska zbirka konjiškega podjetnika Franca Riemerja. Najdragocenejša v njej je slika Beneške šole Leonarda da Vincia. Galerijo pa krasijo tudi dela umetnikov kot so Cezanne, Klimt, Rodin, Modigliani, Velasquez, Tisnikar, Rihard Jakopič, avtoportret Ivane Kobilice… Ljubitelji zgodovine se lahko namesto v galerijo podate v zasebni muzej predmetov iz avstro-ogrskega obdobja, za nameček pa se Konjice ponašajo tudi z Muzejem gasilstva Dravinjske doline.V grajskem parku nad župnijsko cerkvijo stoji dvorec Trebnik. Tega danes poznamo predvsem kot blagovno znamko naravnih izdelkov za zdravje in boljše počutje. Je pa ta slikovita stavba iz 14. stoletja tudi priljubljena turistična točka, kjer si skozi voden ogled lahko ogledate posestvo, ki ga sestavljajo že omenjeni grajski park, zeliščni vrt, zeliščna galerija, pa tudi številne razstavne zbirke. Znanja željni se lahko spoznate s številnimi zdravilnimi rastlinami in njihovo rabo v ljudskem zdravilstvu.Nad severnim vznožjem Konjiške gore se bohoti Stari grad. Nekoč je bil to eden najimenitnejših in največjih gradov na Štajerskem. O tem še danes priča obnovljeni mogočni gotski peterokraki stolp, ki so ga v 14. stoletju prislonili k stanovanjski zgradbi. Grad stoji na mestu, kjer je nekoč potekala meja med Dravsko in Savinjsko grofijo. Prvi lastniki gradu so bili stari konjiški vitezi.Ljubitelji žlahtne vinske kapljice nikakor ne smete izpustiti obiska Vinske kleti Zlati grič. Na posestvu v osrčju Škalc z več kot 800-letno vinogradniško tradicijo si lahko ogledate eno najmodernejših vinskih kleti v Evropi, preizkusite njihova s številnimi mednarodnimi nagradami nagrajena vina, lakoto in brbončice pa lahko potešite v gostilni.Ob vznožju južnega pobočja Konjiške gore se v Dolini sv. Janeza skriva Žička kartuzija. Nekdanji samostan kartuzijancev iz 12. stoletja je danes predvsem mesto za sprostitev in pobeg od mestnega vrveža. Nekoč pa je tu vrvelo od menihov v belih opravah, ki so se ukvarjali z lekarništvom, zdravilstvom, mlinarstvom, opekarstvom, steklarstvom in podobnimi deli. V stari obokani samostanki kleti, imenovani Otokarjeva klet, zorijo konjiške penine Vinske kleti Zlati grič.Grički v okolici Slovenskih Konjic ponujajo številne možnosti različno zahtevnih sprehodov po naravi. Lahko se odločite za romantični sprehod preko vinorodnih Škalc, ki ostane v nepozabnem spominu v vsakem letnem času in vremenu. Tiste, ki imate raje sprehode po skrivnostnih gozdovih, pa k sebi vabi Konjiška gora z mrežo pohodniških poti, lovskih domov, parkov, gozdnih učnih poti ter pestrostjo rastlinskih in živalskih vrst. Bojda se v njej skriva tudi čisto pravi strašni zmaj.