Iz prve roke: obutev za brezpotja

Razlog lahko najdemo v dejstvu, da rekreativnemu športniku omogoča pristen stik z naravo, kjer je tekmovalni dosežek največkrat drugotnega pomena. Kaj ponujajo velikani Mizumo, Salomon in Brooks?

Pri teku po brezpotju tečemo, navkreber, navzdol, prečimo nagnjena pobočja, preskakujemo skale in korenine. Zaradi tega je najbolj pomembno, da najdemo model, ki nam poleg udobja nudi odličen oprijem copata s stopalom po širini stopala. Zadnje, kar si želimo, je, da nam na dolgem teku po čudoviti naravi stopalo »poplesava« znotraj copata. Poleg žuljev bomo zaradi slabše kontrole nad tekaškim korakom lahko staknili tudi zvin gležnja ali še kakšno hujšo poškodbo.

Testna ekipa je vse modele preizkusila na terenih pod najvišjim vrhom Karavank Stolom, v dolini Završnice. Jesensko zimske razmere so nam omogočile celovit preizkus modelov v suhih, mokrih, blatnih in snežnih razmerah. Tekli smo v moških, ženskih in modelih GTX, ki jih vlaga težje pride do živega.

SALOMON WILD CROSS (moški, ženski)

FOTO: Dejan Javornik

V kombinaciji najnovejših tehnologij in materialov, se copat odlično znajde v zahtevnih razmerah. Dodatno ojačenimi čepki na podplatu za dodaten oprijem in SensiFit tehnologija, nam omogočata varen korak pri velikih hitrostih. Za pravo mero stabilnosti je Salomon optimiziral padec od pete do prstov. Tehnologija DreamTex in vodoodbojna mrežica zagotavlja še več udobja med tekom. Tako kot večina Salomonovih modelov je tudi ta opremljen s Quicklace sistemom zavezovanja.

Testni komentar: agresiven Contagrip podplat nudi izjemen oprijem, ki ga potrebujete na tehničnih terenih. Večdimenzionalni čepki povečajo samozavest na blatnem terenu. Trail model za hitrost v težkih pogojih.

SALOMON SENSE RIDE 4 (moški, ženski)

FOTO: Dejan Javornik

Model, ki je bil v osnovi namenjen za cestni tek, je v izpopolnjeni izvedbi namenjen tudi trail teku. Odlikuje ga udobje in odzivnost, za katero poskrbi mehka Optivibe tehnologija. Za dodatno udobje tu poskrbi še mehek zgornji del v predelu narta. Zgornji del novega modela se odlično dopolnjuje s precizno obliko petnega dela, odpornim materialom in zračno mrežico. Za popoln oprijem na vaši poti poskrbi Contagrip podplat, ki zagotavlja zanesljivost in dolgoročno vzdržljivost. Odlično se dopolnjuje s tehnologijo Profeel Film, ki vam čez kamnine in ostre površine pomaga ohranjati udobje in stabilnost.

Testni komentar: za dodaten oprijem in zaščito, je čevelj opremljen s trail značilnostmi, kot je mrežica, ki ne dopušča prehajanja kakršnih koli delcev v notranjost čevlja. Z njim lahko stečete od domačega praga po asfaltu naprej v objem narave.

BROOKS CASCADIA 16 (moški, ženski, GTX)

FOTO: Dejan Javornik

Pravi trail copat za tek po gozdu, ozkih poteh in vseh brezpotjih. Oblikovan je tako, da zaščiti nogo pred skalami, koreninami in vsem, kar nam pride pod noge, kar omogoča tehnologija Ballistic Rock Shield. Posebno oblikovan copat in nova guma TrailTrack nudita odličen oprijem tudi na mokrih in gladkih podlagah. Podplat je narejen iz DNA LOFT v2 blaženja, najlažjega do sedaj. Znižan petni del copata nudi dodatno stabilnost, celoten copat pa je tudi lažji, kot prejšnji model.

Testni komentar: brezšivni zgornji del copata nam nudi odličen oprijem z našim stopalom, sistem Velcro pa nam nudi možnost namestitve tekaških gamaš. Model v Gore-Tex izvedbi je primeren tudi za zahtevne vremenske razmere.

BROOKS CATAMOUNT (moški, ženski)

FOTO: Dejan Javornik

Model z nekaj manj stabilnosti, namenjen je hitrejšim trail tekačem. DNA tehnologija nam nudi odlično blaženje. Trail Track guma na podplatu omogoča oprijem tako na vzponu, kot spustu. Ballistic Rock Shield, ki nudi zaščito pred kamni in koreninami poznamo že iz modela Cascadia.

Testni komentar: lahek, odziven in hkrati blažen copat je pravi za prave avanture.

BROOKS CALDERA 5 (ženski)

FOTO: Dejan Javornik

Tu je že peta izvedba trail modela iz Brooks kolekcije. Poleg odzivnosti, ga odlikuje nekoliko višji podplat, ki nudi zelo veliko blaženja. Le 4 mm padca med peto in prsti nam omogoča stabilen in varen korak po vseh stezah in tekaških podlagah.

Testni komentar: priporočljivi copat za širši krog trail navdušencev.

BROOKS GHOST 14 (moški, ženski, GTX)

FOTO: Dejan Javornik

Popularni »duhec« v 14. izvedbi ponuja DNA LOFT blaženje v celotnem podplatu. Združuje ravnotežje, mehkobo, blaženje in nizko težo. Tehnologije Segmented Crash omogoča gladek prehod iz druge v tretjo fazo koraka. Dodana GORE TEX membrana nam omogoča suha stopala tudi v mokrih in snežnih razmerah.

Testni komentar: nevtralen model je zelo fleksibilen in odziven.

MIZUNO WAVE RIDER GTX 2 (moški)

FOTO: Dejan Javornik

Tekaški copat z vodo odbojno Gore-Tex invisible-fit membrano priporočamo tekačem, ki si želijo hiter, lahek in odziven nevtralni copat za tek izven urejenih poti v vseh vremenskih razmerah. Odlikuje ga razmerje med blaženjem, stabilnostjo in odzivnostjo ter enakomernim prehodom prsti peta in obratno. Vmesni podplat je sestavljen iz Enerzy in U4icX pene, kar tekaču nudi še dodatno udobje in blaženje. Mizuno Wave - valna plošča v vmesnem podplatu poskrbi za boljšo torzijsko stabilnost in odzivnost copata.

Testni komentar: podplat je sestavljen iz X10 karbonske gume, kar nam zagotavlja odličen oprijem na različnih podlagah-razmočen, blaten teren, sneg. Model je tudi v ženski izvedbi.

MIZUNO WAVE IBUKI 3 (moški, ženski, GTX)

FOTO: Dejan Javornik

Ta copat je namenjen rekreativnim tekačem, ki iščejo udobje, blaženje in stabilnost za tek po brezpotjih. Odlikuje ga razmerje med blaženjem, stabilnostjo in odzivnostjo ter enakomernim prehodom prsti peta in obratno. Namenjen je tako teku izven urejenih površin kot tudi vsakodnevnim sprehodom. Mizuno Wave valna plošča v vmesnem podplatu zagotavlja boljšo torzijsko stabilnost in odzivnost copata.

Testni komentar: podplat je sestavljen iz X10 karbonske gume nam zagotavlja odličen oprijem na različnih podlagah. V zahtevnih vremenskih pogojih, tudi zimskih, pride do izraza GTX membrana, ki nam ohranja suha stopala.

MIZUNO WAVE MUJIN 8

FOTO: Dejan Javornik

Tekaški copat je namenjen trail tekačem, ki si želijo maksimalnega udobja, blaženja in odzivnosti za kr poskrbi kombinacija Enerzy in U4iC pene. Mizuno Wave valna plošča v vmesnem podplatu zagotavlja boljšo torzijsko stabilnost in odzivnost trail-tekaškega copata. XtaGrip oblika podplata skupaj z Michelin gumo omogoča odličen oprijem na različnih podlagah.

Testni komentar: Mujin 8 je vrhunski trail-tekaški model s poudarkom na udobju, blaženju in stabilnosti, ki zagotavlja izredno udoben tek v najbolj zahtevnih pogojih. Primeren je tudi za pohodništvo in sprehode, dobavljiv tudi v ženski izvedbi.

MIZUNO WAVE DAICHI 6 (moški)

FOTO: Dejan Javornik

Daichi 6 je trail tekaški model s poudarkom na hitrosti, udobju, blaženju in stabilnosti. Nova izvedba modela je lažja, ima manjši padec peta-prsti (8 mm), zgornji del copati pa nudi boljši oprijem stopala. Vmesni podplat je sestavljen iz kombinacije U4iC in AP+ pene. Mizuno Wave – valna plošča v vmesnem podplatu poskrbi za boljšo torzijsko stabilnost in odzivnost copata. Podplat iz Michelin gume zagotavlja odličen oprijem na različnih tekaških podlagah, tudi mehkejših.

Testni komentar: ta trail copat je namenjen tekačem, ki si želijo udobja, hitrosti in stabilnosti za tek po brezpotjih. Primeren je prav tako tudi za pohodništvo in sprehode. Model je tudi v ženski izvedbi.