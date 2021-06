Izjemen program spremljajočih aktivnosti na Goriškem pred sobotno kraljevo etapo

Slovenija je najlepša država! FOTO: TTA

Občina Ajdovščina:



Občina Renče–Vogrsko:

Navijači momaj čakamo kraljevsko etapo. FOTO: Matic Klansek Velej / Sportida Sportida

Občina Kanal ob Soči:



Občina Miren - Kostanjevica:



Občina Brda:

Na Goriškem je vse pripravljeno za sobotni spektakel, ko bodo v naših krajih gostili četrto, kraljevo etapo dirke Po Sloveniji. Etapa s startom v Ajdovščini in ciljem na Sveti Gori v novogoriški mestni občini bo potekala skozi vseh 6 občin turistične destinacije Nova Gorica in Vipavska dolina, poleg tega pa bo prešla še Kras in Soško dolino ter velik del Brd.Občine v regiji, skozi katere bo potekala dirka, so že sporočile glavne turistične zanimivosti, ki bodo predstavljene v televizijskem prenosu dirke. Sicer pa znotraj posameznih občin pripravljajo poseben spremljevalni program, v katerega bodo vključeni številni prebivalci teh krajev. Predstavljamo jih v nadaljevanju.Mestna občina Nova Gorica:Trg Evrope z velikim napisom #goborderless; Pod solkanskim mostom se bodo spustili kajakaši, izvedel se bo skok z mosta in spust po »zip linu«; Pred Gradom Kromberk bo postavljena obložena miza z gosti, pred vhodom v grad bosta stala fant in punca v srednjeveških oblačilih; na Sveti Gori bodo postavljene stojnice s prodajo promocijskih artiklov in lokalnih dobrot.Ostale vsebine:V petek, 11.6.2021, prihod »Aleksandrink« s starodobnim avtobusom, v spremstvu starih policijskih vozil iz Prvačine na Bevkov trg. Razgrnjena padala na travniku nasproti Perle v času prehoda kolesarske karavane po Kidričevi ulici.Pustarji iz Grgarskih Raven ob trasi na vzponu na Sveto Goro kot tradicionalna pustarska maska naših krajev. Postavljeni bodo tik pod ciljno črto.Prelet letal z zelenim prahom v izvedbi Aero kluba Nova Gorica v sodelovanju z akrobatskim pilotom Benjaminom Ličerjem nad Novo Gorico, med 10.30 in 11. uro v soboto, 12.6.2021 dopoldan.Kolo na travniku pred MONG; plesalci in člani društev bodo ob glasbeni spremljavi v času prehoda karavane »zložili« obliko kolesa, ki bo lepo vidna iz zraka. Predvidoma ob 12:41 in ob 14:18. Akterji: Odbojkašice Gen-i, plesalci Pro-Dc, cheerleaderji Twist NG, Kotalkarji iz KK Kristal, Atleti AK NG.Lesena kolesa v krožiščih - Šolski center je izdelal kolesa v zeleni barvi, krasijo krožišča v mestu.Z zeleno svetlobo osvetljeni objekti po mestu (občinska stavba, Perla, solkanski most).Kolesa na Bevkovem trgu – kolesarjenje pod vodstvom Mladinskega centra. Urnik je vsak dan od 16h – 21h.Izobesili bomo velik kolesarski dres.Dodatna navijaška animacija s strani hostes Mladinskega centra v centru Nove Gorice, v Ravnici in na trasi na Sveto Goro.Šole – izdelava navijaških rekvizitov ter poslikave majčk v belo-zeleni kombinaciji.Dom upokojencev Nova Gorica (enota Nova Gorica, Podsabotin, Gradišče in Hiša dobre volje v Mirnu) – izdelava navijaških rekvizitov v belo-zeleni kombinaciji in sodelovanje ter navijanje ob trasi.VDC in OŠ Kozara bosta pripravili navijaško točko na Trgu Evrope.Vključevanje ponudnikov v Promocijsko kampanjo »Fight for green«.Priložnostne promocijske majčke »Fight for green«.Zeleni okvir, ki ga bodo izdelale članice Društva mestnih žena Nova Gorica.Krajevna skupnost Dornberk bo okrasila vas z zelenimi in belimi trakovi ter z zelenimi kolesi. Naredili bodo steklenico velikanko in se na ta način predstavili kot vinska vas. Navijači bodo oblečeni v zelene majice.Krajevna skupnost Branik bo pripravila slavolok iz zelenih in belih balonov, travnik bodo okrasili z zastavami in napisom: »Dobrodošli«.Krajevna skupnost in Turistično društvo Solkan, Športno turistično društvo Kromberk Loke bodo okrasili kraje v zeleni in beli barvi, razstavili bodo zelena kolesa.Krajevna skupnost Prvačina bo kolesarje pozdravila s Prvačko pleh muziko in Mažoretkami, pri glavni avtobusni postaji. Vaščani bodo navijali z rekviziti v zeleni barvi. Trasa bo okrašena v barvah dirke. Navijali bodo skupaj s sosedno vasjo Gradišče nad Prvačino.Krajevna skupnost Ravnica pripravlja posebno navijaško vzdušje.Castra – na vrhu rimskega stolpa bodo predstavniki civilne zaščite mahali s slovenskimi zastavami, pod stolpom v grajskem obzidju bodo z zastavicami I feel Slovenia mahali tekači iz Vipavske doline; napis fight for greenVipavski križ – ekipa otrok ali vaščanov bo mahala z zastavicami I feel Slovenia, napis Vipava valley med vinogradi; čez napis se bodo zapeljali kolesarji ter člani prve ekipe gorskih reševalcev na električnih kolesih v državi.Ostale vsebine:start dirke je na Lavričevem trgu, kjer bodo tudi označbepo mestu bodo izobešene zelene zastave; dodatne okrasitve po mestukmečka tržnica v središču mestašole bodo izdelale navijaške rekvizite ter poslikave majčk v belo-zeleni kombinacijiNapis Vogrsko ter veliko kolo na travniku ob avtobusni postaji, postavitev velikega kolesa na strehi avtobusne postaje Vogrsko.Ostale vsebine:šole izdelajo navijaške rekvizite ter poslikave majčk v belo-zeleni kombinaciji, 4 označene organizirane navijaške točke: Bar Padelca, Noe Bar Lakeness, dvorana Bukovica parkirišče, trg Renče, godba na pihala na Vogrskem, zastave na drogovih.Na kanalskem mostu bodo kolesarji in ljudje z zastavicami in »živ« napis: »Kanal«, most bo okrašen s slovenskimi in občinskimi zastavicami.Ostale vsebine:Osnovna šola Deskle bo na oknih Kulturnega doma Deskle pripravila razstavo slik na temo Soča, otroci in družine bodo v času dirke sodelovali v zelenih ali belih majčkah. Pred Kulturnim domom v Desklah bodo nastopili Pihalni orkester Salonit Anhovo in Twirling klub Deskle, v Plavah bo potekal nastop harmonikašev, plesalci bodo plesali na mostu, v Desklah bodo drevesa ovita v zeleno in belo barvo, ob trasi med Desklami in Plavami bodo na zid pod železniškim mostom postavljena zeleno pobarvana kolesa, po cesti bodo tudi poslikave koles.Občina Vipava:Povabilo občanom, osnovnim šolam in domu za starejše, k navijanju ob progi, animacije po KS Vipava, Manče, Goče, postavitev rabljenih koles ob progi, proga bo okrašena z zelenimi detajli.Pomnik miru na Cerju – »živa instalacija«, zeleno srce, ki ga bodo oblikovali straši z otroci iz nižje triade OŠ Miren in vrtcev, bo utripalo v ritmu glasbe, na terasi bo glasbena skupina, kolesarji in konjeniki.Ostale vsebine:šole in vrtci bodo izdelali zelene in bele navijaške zastavice, glavne navijaške točke bodo okrašene s starimi kolesi, dekoracijami iz rož in naravnih materialov, za vzdušje bodo skrbeli harmonikaši: križišče Lipa-Temnica, cestna serpentina v Kostanjevici. Trg v Opatjem selu. Leteči cilj pred občino v Mirnu. Oba mostova v Mirnu. Krožišče ob mejnem prehodu. Krožišče Križ Cijan, ob letečem cilju v Mirnu in v Opatjem selu bodo navijala Društva žena v nošah, nekatere na starih kolesih, tam bodo za navijanje imele posebno mesto osebe z različnimi oviranostmi, kolesarje bosta spodbujali tudi maskoti Mirka in Beluško.Navijači bodo ob celotni trasi naredili živo zeleno kuliso - navijali bodo v »starih« majicah različnih zelenih odtenkov, v barvah narave. Pomnik miru bo v tednu pred dirko obarvan zeleno, na dan dirke bo v pomniku odprta nova razstava Evropa in Evropejci 1950-2020.Vila Vipolže: plesna animacija v obliki srca pred Vilo Vipolže, mahanje z zastavicami napis Brda.Ostale vsebine:enotna okrasitev po trasi z zelenimi in belimi zastavicami s srci ter zelenimi in belimi majčkami, zelena kolesa ob trasi (več kot 100 koles) z naravno okrasitvijo (zelenje, rože), veliko kolo na krožišču na Humu, dodatno postavitev dveh steklenic, 7 m visokih (Višnjevik, Vipolže-pr Rošu), z zelenim trakom in nagovorom: »Dobrodošli v Brda«.Dodatna okrasitev s kolesi in napisom: »Brda v Vipolžah«, kolesa ob OŠ Alojza Gradnika na Dobrovem in podružnični šoli v Kojskem ter izobešane zelene majčke napis: »Brda«, ob šoli na Dobrovem in na strehi šole v Kojskem, izdelovanje navijaških rekvizitov, s katerimi bodo učenci navijali ob progi. Učenci nadaljujejo tudi aktivnosti v sklopu projekta »mesec kolesarjenja«Zastave na drogovih, transparenti Brda, mahanje s slovenskimi zastavami na stolpu v Gonjačah, Pihalni orkester Brda - sprejem kolesarjev na Dobrovem (pred občino), priložnostne promocijske majčke »Fight for green«, poziv ponudnikom za stojnice z lokalnimi produkti – Šmartno, Gonjače, navijači ob trasi – poziv domačinom, da si oblečejo zelene in bele majčke.Dnevi odprtih kleti – dodatno povabilo obiskovalcem, da se ta dan oblečejo v zelene majčke ter, da si dirko ogledajo in navijajoPromo kampanja po socialnih omrežjih FB in IG. Vključevanje ponudnikov v Promocijsko kampanjo »Fight for green«, obvestila po social medijih občine in turizma, letak po gospodinjstvih za obvestila občanom o trasi, zaporah cest, poziv k spoštovanju navodil NIJZ, vabilo k belo-zeleni garderobi za navijače.Občina Šempeter-Vrtojba:Športni park Šempeter – organizirana bo nogometna tekma in trening na kolesarskem pumptrack poligonu.Ostale vsebine:šole – izdelava navijaških rekvizitov ter poslikave majčk v belo-zeleni kombinaciji -še v dogovorih, po trasi v Vrtojbi bodo postavljene borele, pred MC-Vrtojba bodo kolesarji mahali z zastavicami, na trgu Ivana Roba se bodo zbrali navijači.