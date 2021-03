Jabolčni zavitek, jabolčni štrudelj

Poletov recept: Jabolčni zavitek, štrudelj. FOTO: Tanja Drinovec

Za vlečeno testo potrebujemo:

Priprava jabolčnega štrudlja:

Poletov recept: Jabolčni zavitek, štrudelj. FOTO: Tanja Drinovec

Poletov recept: Jabolčni zavitek, štrudelj. FOTO: Tanja Drinovec

Ne dolgo nazaj me je znanec, športnik od pete do glave dregnil in malo sprovociral, kdaj bo v naši rubriki na vrsti jabolčni zavitek. Menda je v karanteni preizkusil že marsikateri recept, se naučil, spoprijel osvojil že kar lepim številom novih kuharskih veščin sedaj pa, da je počasi že čas, da se spoprime s pravim domačim jabolčnim »štrudlom«. Nekaterim kot mi je znano se ta sladica zdi bolj nuklearna znanost.Če ste slučajno med tistimi, naj vam povem, da je zadeva obvladljiva, razen če ste popolni kulinarični analfabet z dvema levima rokama vendar se po vsej verjetnosti potemtakem ne bi nahajali sredi tega teksta. Torej kar pogumno naprej novemu izzivu naproti.Umetnost dobrega jabolčnega zavitka je predvsem v tankem hrustljavem vlečenem testu, ki pa ga bomo z malo volje, optimizma, potrpežljivosti in časa prav gotovo ukrotili in osvojili. Po duši ste zagotovo vsaj malo športnika in te lastnosti zagotovo vsaj malo pritičejo prav njim.Naš nadev bo torej klasični jabolčni, sezona jabolk se sicer že malo poslavlja, najboljša jabolka bi bila zagotovo tista sočna jesenska, sicer pa zmoremo najti dobra jabolka čez vse leto. Če imate v kleti slučajno še kakšno gajbo obranih, ki jih že po malem načenjajo črvi pa toliko bolje.Očistili jih boste in naredili dobro in koristno delo. Kako je z zdravjem in jabolki tudi že vemo. Eno na dan, pravijo stare modrosti, odžene zdravnika stran. Naš zavitek ne bo preveč dietni obrok, bo pa zagotovo čudovita sladica za povečanje kalorijskega števila. Gorske koče so v trenutnih razmerah še marsikje zaprte oziroma delujejo bolj na polovičnih zmogljivostih tam pa je bilo vedno mogoče najti kak dober jabolčni zavitek. Tokrat ga bomo torej spekli sami in vzeli s seboj na pohod. Na delo torej.500 g moke3,5 dl mlačne vodeŠčep soli1 žlička kisaNadev:Cca 2 kg naribanih jabolkCimet, klinčkiSladkorVaniljev sladkorLimonaCca 150 g maslaKrušne drobtine (cca 200 g)Vse sestavine za testo dobro pregnetemo, da dobimo gladko testo. Testo mora počivati vsaj uro preden ga bomo razvlekli, po mojih izkušnjah pa je najbolje, da kar čez noč počaka v hladilniku pokrit s plastično folijo. Jabolka naribamo, potresemo s sladkorjem po želji in začinimo s klinčki, cimetom, vaniljo in limono. Drobtine prepražimo na maslu, da postanejo zlatorjave. Te bodo popivnale odvečno tekočino jabolk in dodale lep masleni okus.Na večjem gladkem prtu, ki ga posujemo z moko začnemo z vlečenjem testa. Najprej ga z valjarjem malo razvaljamo dokler gre nato pa pričnemo vleči. Uporabljamo prste in hrbtno stran dlani. Testo počasi raztegujemo na vse strani zelo nežno dokler čutimo, da je še voljno za vlečenje. Pomembno je, da pridemo skoraj do prosojnosti testa, ker bo tako res tanko. Običajno visi testo kar krepko čez rob mize, če smo vse delali prav. Zadebeljene robove odrežemo stran. Testo potresemo z maslenimi drobtinami in jih razmažemo. Nato pa potresemo z jabolki.​Robovi naj ostanejo brez jabolk. Pričnemo z zavijanjem našega zavitka. Prt na eni strani primemo z rokami in ga dvigujemo, da se testo zavija v kačo. Pazimo, da smo na obeh straneh enako hitri. Ko je naš zavitek do konca zavit ga previdno preložimo na pomaščen pekač s pomočjo prta. V tem trenutki ni slabo, če nam kdo malo pomaga, da zavitka ne pretrgamo. Zavitek še premažemo z maslom in ga damo v pečico. Pečemo pri temperaturi 180 stopinj. Čas pečenja je odvisen od debeline, verjetno pa bo to okrog 40 do 50 minut, ko lepo zlato porjavi. Ko se zavitek malo ohladi, ga razrežemo na poljubno velike kose.