Jabolka so res posebno sadje

Ugotovljeno je, da lahko le eno zaužito jabolko na dan ključnega pomena pri izgubi telesne teže. Lupina jabolka vsebuje kar šestkrat več vitamina C kot meso, jabolko krepi tudi črevesno steno in zmanjšuje tek. Jabolka so se znašla na drugem mestu najbolj uživanih sadežev, banane še vedno vodijo.

Upamo, da ste ljubitelj tega sadja, saj našemu telesu ponuja številne koristi, na katere morda niste pomislili. Če pa po drugi strani ne jeste dovolj jabolk, vam ponujamo razloge, da to navado spremenite.

Vplivajo na krvni tlak

Da ga uravnate, si občasno privoščite kakšno jabolko. Živila, ki so bogat vir flavanolov, tudi jabolka, dokazano izboljšujejo delo srčno žilnega sistema.

Zagotavljajo zdravo prebavo

Raziskave odkrivajo, da jabolka pozitivno vplivajo na koristne črevesne bakterije. So odličen vir polifenolov in vlaknin.

Jabolka lahko ugodno vplivajo na zdravje srca

Glede na študijo, objavljeno v The American Journal of Clinical Nutrition, so ljudje s povišanim holesterolom, ki so pojedli dve jabolki na dan, doživeli znižanje LDL (slabega) holesterola in razširitev krvnih žil, kar lahko zmanjša tveganje za srčne bolezni.

Zaščitite zdravje zob

Eno jabolko na dan ne drži le zdravnika na razdalji, ampak morda celo zobozdravnika. Žvečenje jabolka ne odstranjuje zobnih oblog, preprečuje pa preživetje bakterij v slini – podobno kot pri umivanju zob, so pokazale raziskave.

Nevtralizirajo vonjave

Po obroku, ki vsebuje česen, si privoščite jabolko. Udeleženci raziskave so pili vodo, jedli jabolko (surovo, sok), solato, liste mete ali pili zeleni čaj takoj po obroku. Surova jabolka so občutno zmanjšala vonj po česnu (dobro so se obnesli tudi surova solata in listi mete).

Lahko zmanjšajo tveganje za nekatere vrste raka

Nekaj preprostega, kot je uživanje jabolk, lahko znatno zmanjša tveganje za nekatere vrste raka, je pokazala študija, objavljena v Reviews on Environmental Health. Na primer, uživanje enega ali več jabolk na dan zmanjša tveganje za raka na debelem črevesu in je povezano z zmanjšanim tveganjem za pljučnega raka.

Lahko lajšajo vnetja v telesu

Vnetje je vzrok za številne kronične bolezni. Vsakodnevno uživanje jabolk jih lahko premaga. Jabolka so bogata z antioksidanti, vključno s kvercetinom, ki ima dokazano protivnetno delovanje.