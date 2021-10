Junak drugega dneva svetovnega prvenstva je bil domačin Grondin

Drugi dan svetovnega prvenstva v dirkališčnem kolesarstvu je postregel z izjemnimi finalnimi obračuni. Prvič v zgodovini svetovnih prvenstvih na dirkališčih smo (končno) videli tudi žensko dirko na izpadanje.

Nemke Franziska Brausse, Lisa Brennauer in Laura Seussemilch so bile najhitrejše v ekipni vožnji na 4000 metrov. V finalu so prehitele Italijanke, tretje so bile Britanke. Med moškimi so bili olimpijski prvaki in lanski svetovni prvaki Italijani, spet nepremagljivi. Liam Bertazzo, Simone Consonni, Filippo Ganna in Jonathan Milan so bili hitrejši od domačinov Francozov: Thomasa Boudaat, Thomasa Denisa, Valentina Tabelliona in Benjamina Thomasa. Tretje mesto so zasedli Britanci: Ethan Hayter, Ethan Vernon, Charlie Tanfield in Oliver Wood, ki so v boju za bronasto medaljo prehiteli neusklajene Dance. Italijani so tako postali stari novi svetovni prvaki po letu 1996 v Manchestru in 1997 v Perthu.

Nepremagljivi! FOTO: Christian Hartmann Reuters

Prvič na svetovnem prvenstvu smo videli tudi žensko dirko na izpadanje. Prva svetovna prvakinja v tej disciplini je postala Italijanka Letizia Paternoster. Belgijka Lotte Kopecky je bila druga in Američanka Jennifer Valente, tretja.

Veselje Letizie Paternoster. FOTO: Christian Hartmann Reuters

Francoz Donavan Grondin je zmagal na Scratch dirki. Ta je bila za domačine in tudi nas pred ekrani najbolj zanimiva dirka dneva. V izjemnem finišu, kakršnega lahko vidimo samo na Scratch dirki, je Francoz bil za las hitrejši od Nemca Tuura Densa in Britanca Greata Britaina. Tudi Keirin dirka, je bila zelo napeta. Razpletla se je po pričakovanju. Dvojna zmaga je šla na Nizozemsko, novi stari svetovni prvak je postal Harrie Lavreysen, drugo mesto je osvojil Jeffrey Hoogland, ki je bil hitrejši od Rusa Mihaila Iakovleva.

Japonec Koyu Matsui in Surinamec Jair Tjon En Fa sta nesrečno padla na Keirin dirki. FOTO: Francois Lo Presti Afp

Dirka Keirin se začne za motorjem. FOTO: Christian Hartmann Reuters

FOTO: Christian Hartmann Reuters

V tretjem dnevu svetovnega prvenstva bomo videli pet finalnih obračunov. Najbolj zanimiv bo moška zasledovalna vožnja na 400 metrov. Ženski finale v šprintu, moški kronometer na 1000 metrov, dirka na točke za moške in ženski Omnium.