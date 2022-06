Kaj moramo jesti in piti, da nadomestimo elektrolite

Kaj pravzaprav so elektroliti in kako pomembna je njihova vloga v našem telesu? Elektroliti so snovi, ki omogočajo pravilno prerazporeditev vode in uravnavajo normalen potek biokemičnih procesov znotraj in zunaj celic.

Njihovo pomanjkanje lahko privede do različnih motenj, predvsem dehidracije, mišičnih krčev, nepravilnega srčnega utripa. Najbolj znana sta natrij in kalij, tu so še klorid, fosfor, kalcij, magnezij ...

Elektroliti skrbijo, da ima naše telo dovolj hidracije, pomagajo pa tudi pri drugih pomembnih organskih procesih, ki so pomemben del našega splošnega zdravja, razlagajo na Insiderju.

Vemo že, da je treba med telesno aktivnostjo upoštevati elektrolite in njihovo izgubo nadomestiti takoj po koncu treninga ali vadbe. Izgubljajo se s potenjem, ki je posledica intenzivne telesne dejavnosti, za nadomestitev njihove potrebne količine v telesu pa lahko zaužijete hrano in pijačo, ki nam je dobro znana.

Banane

Banane so odličen vir elektrolitov, saj so zelo bogate s kalijem. Ena banana vsebuje v povprečju približno 16 odstotkov priporočene dnevne količine kalija in jo lahko zaužijemo v kombinaciji z arašidovim maslom za dodatne beljakovine ali dodamo ovsenim kosmičem za dodano vlaknino.

Mlečni izdelki

Mlečni izdelki so bogati s kalcijem in natrijem, še posebej pa to velja za mleko in različne vrste sira. Vsekakor jih je treba redno uživati. Kalcij najdemo tudi v fižolu, soji, mandljih, ...

Belo meso in perutnina

Ko se to dvoje združi, sta najbolj logična priporočila piščanec in puran. Ko gre za belo puranje meso, vemo, da je pusto, poleg tega pa vsebuje veliko količino kalija in približno polovico priporočenega dnevnega odmerka natrija v samo 100 gramih.

Avokado

Da, tudi avokado je poln kalija. En povprečen avokado ima približno petino priporočenega dnevnega vnosa, za še močnejši učinek pa ga lahko jeste na toastu z dodatkom sira.

Voda z dodatkom elektrolitov

Tudi te možnosti nismo pozabili, a z njo morate biti zelo previdni. Obstajajo različne variante teh napitkov in nekatere so polne sladkorja, zato jih odsvetujemo. Preverite, kaj piše na etiketah in jih pijte šele po večji telesni aktivnosti, saj le tako služijo svojemu namenu, vendar nikar ne pretiravajte.