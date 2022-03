Kaj se zgodi, če jeste samo enkrat na dan?

Nekateri ljudje mislijo, da je en obrok na dan dovolj za normalno delovanje telesa. Če nam tak način prehranjevanja pride v navado, se lahko celo zredimo, pojavijo se glavoboli, nestabilen krvni sladkor in še kaka skrita težava.

Vemo, kako gre to, začne se s preskakovanjem zajtrka, potem tudi malice, zato, da bomo doma v miru pojedli kosilo. Služba se zavleče, ostane nam samo še pozna večerja. Ki pa je obilna, saj je to edini obrok v dnevu.

Ne delajte tega.

Zredili se bomo, če bomo jedli samo enkrat na dan

Medtem, ko telo čaka na pozen obrok, telo strada. Preprosto povedano, to pomeni, da telesu zmanjkuje zalog, ko čaka na obrok. Metabolizem se upočasni in poveča se količina maščobnih oblog.

Nihanja krvnega sladkorja

Preskakovanje obrokov se odraža na ravni sladkorja v krvi. Hipoglikemija je pogost pojav – nizek krvni sladkor, ki je lahko smrtno nevaren.

Pomanjkanje hranil

Če jeste premalokrat na dan, je tudi večja verjetnost, da ne boste dobili dovolj hranilnih snovi. Lahko se pojavi pomanjkanje vitaminov ali mineralov, lahko pa se pojavijo tudi težave zaradi pomanjkanja beljakovin, ogljikovih hidratov ali maščob.

Glavoboli

Pogosto se pojavijo tudi glavoboli. To je posledica nestabilne ravni sladkorja v krvi ali pomanjkanja hranil.

Nezdrava hrana

Če jeste samo enkrat na dan, je verjetnost, da bo vaš obrok bolj nezdrav in kaloričen, kot bi bil sicer.

Odpornost na mraz

Ko vaše telo strada, pride do sprememb v krvnem obtoku. To se pogosto kaže v tem, da se pogosteje prehladite oziroma da mraz veliko slabše prenašate. Navsezadnje je pomembno, da si čez dan privoščite dovolj kakovostnih in zdravih obrokov, s katerimi boste lepo poskrbeli za svoje telo in poskrbeli za vse, kar potrebujete za normalno delovanje.