Kaj se zgodi v telesu, ko zjutraj popijemo kozarec vode

Na vodo je potrebno gledati kot na hranilo, ki ga našo telo dnevno potrebuje. Naši možgani komunicirajo z ledvicami in jim naročijo, koliko vode je potrebno izločiti kot urin in koliko vode je potrebno zadržati kot rezervo.

Naša telesa so sestavljena iz približno 60 odstotkov tekočin. Funkcije teh telesnih tekočin vključujejo prebavo, absorpcijo, kroženje, ustvarjanje sline, prevoz hranil in vzdrževanje telesne temperature.

Toda ali je priporočljivo piti vodo takoj po vstajanju in kakšne so posledice tega?

Odgovor na prvo vprašanje je pritrdilen, v naslednjih vrsticah pa bomo našteli sedem stvari, ki se zgodijo v našem telesu po tem, ko spijemo prvi jutranji kozarec vode.

1. Telo odplakne škodljive snovi

Naše telo si ponoči opomore in takrat se toksini v našem telesu razgradijo. Ko zjutraj popijemo kozarec vode, pomagamo svojemu telesu, da se znebi teh škodljivih snovi. Zadostna količina te tekočine spodbuja tudi nastajanje mišičnih celic in novih krvnih celic.

2. Pospeši presnovo

Pitje vode na prazen želodec poveča porabo energije za do 24 odstotkov v naslednjih 60 minutah. Večja metabolična aktivnost pomeni tudi boljše delo prebavnega sistema. In če želite izgubiti nekaj kilogramov, bo veliko lažje, če boste hrano prebavljali hitreje. Zjutraj je priporočljivo piti toplo vodo.

3. Dobro za zgago

Prebavne motnje nastanejo zaradi povečane kisline v želodcu. Če kislina vstopi v požiralnik, boste občutili neprijeten okus v ustih in pekoč občutek v prsih. Pitje vode na prazen želodec takoj, ko vstanete, razgradi kislino in prepreči zgago. Poleg tega je želodec najbolje pripraviti na zajtrk z vodo.

4. Zmanjša tveganje za ledvične kamne in okužbe sečil

Pitje vode takoj, ko vstanete, je pomembno tudi za preprečevanje ledvičnih kamnov in okužb sečil. Zadostna količina tekočine razgradi želodčno kislino in odplakne toksine iz telesa – oboje lahko povzroči ledvične kamne in okužbe sečil.

5. Izboljša se imunski sistem

Pitje vode na prazen želodec pomaga vzdrževati ravnovesje limfnega sistema, zaradi česar ste manj dovzetni za patogene in bolezni.

6. Koža se izboljša

Dehidracija vodi do širjenja por in nastanka začasnih gub na telesu. Uživanje vode po drugi strani spodbuja prekrvavitev, kar izboljša videz kože.

7. Lasje se krepijo

Premalo tekočine lahko močno vpliva na rast las. Voda predstavlja četrtino teže vaših las in jih vlaži od znotraj. Pomanjkanje tekočine povzroča tanke in krhke lase. Za zdravje las je pomembno zaužiti zadostno količino tekočine čez dan, a pitje vode zjutraj še ugodneje vpliva na lase.