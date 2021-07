Kajak je najboljša protistresna tabletka

Perspektiva IZ KAJAKA, kot je skoraj ni

Ko se ponovno sestaviš

Jaz kajakaštvu ne rečem šport, pač pa način življenja, zato se pripravite na to, da vam bo spremenil pogled na svet. FOTO: Arhiv proizvajalca

Kajak za vse starosti

Kaj pravi Rozi? Kajakaštvu ne rečem šport, pač pa način življenja

Zakaj se splača poprijeti za veslo?

Začetki so vedno posebni, saj običajno potrebuješ nekoga, da te vpelje v to dejavnost in ti pokaže, kako držati veslo in odnos do reke. FOTO: G-stockstudio

Kaj lahko doživimo v čolnu?

Kako se lotiti, če vesla še nismo prijeli v roke?

V kajaku gre vse na občutek in še tako močan trup in roke ne bodo porok za dobro in užitkarsko veslanje. FOTO: Arhiv proizvajalca

Kakšna vadba je kajakaštvo?

Svet smo že zorali, osvojili vse vrhove pod soncem in se podali pod oblake, zato ni prav nič presenetljivo, da si človek že od nekdaj želi podrejati tudi vodo. V tem sodobnem času, ko je skorajda nujno z najdražjo opremo obvladati vsaj tri rekreacijske aktivnosti vsaj na polprofesionalni ravni, bi lahko rekreativno kajakaštvo umestili med najboljše izbire. Šport zahteva skrb ta telo in duha, vrača pa z nekajkratnikom občutja zadovoljstva. Najboljša antistresna tabletka je plastika z veslom.Pravzaprav se priporočila za kajakaštvo v ničemer ne razlikujejo od priporočil za druge športe. Ker pa voda na srečo še zahteva nekaj strahospoštovanja, kajakaštvo ni med prvimi izbirami. Resda bo tudi zahtevalo nekaj več časa v primerjavi s krajšim tekom pred ali po službi, vrtenjem pedal, da večerno pivo pade brez slabe vesti, ali preprostim sprehodom v naravi. Toda kajak ponuja perspektivo, ki je na kolesu in na še tako ekstremni poti ne moremo doživeti.Zatorej lahko zelo preprosto odgovorimo na vprašanje, zakaj bi se sploh stlačili v tisto lupino in prijeli za veslo: ker je veslati v kajaku zelo zabavno. Skorajda nemogoče bi se bilo še bolj približati naravi kakor ravno v čolnu. In ta čoln vam lahko omogoči potovanja in razkaže kraje, ki niso dostopni tudi še tako gorečim popotnikom. In če to počnete še v družbi tistih, ki jim pustite zelo blizu in jim zaupate, zakaj bi rabili še več razlogov? In če takšnih ljudi ni veliko v vaši bližini, je zelo velika verjetnost, da jih boste našli prav na kajakaških preizkušnjah.Seveda gre obenem za (zelo) intenzivno vadbo. Redko kateri šport ponuja takšno raven aerobnih vadb. Ne glede na to, za kakšno vrsto kajakaštva se boste odločili, boste nagrajeni za vaš trud. Vadba za gornji del telesa je vključena, medtem ko je za ravnotežje in vodljivost ravno tako pomembno delo nog. Vse skupaj lepo krepi delovanje srca, medtem ko v intenzivni kajakaški uri tudi brez težav pokurimo 500 kalorij.Čeravno rekreacija pomeni tudi prezeblost v mrzlih dneh, bi težko našli aktivnost, ki je bolj osvobajajoča in sproščujo­ča. Saj veste, tudi slab dan v kajaku je bolj­ši kot dober dan v službi! Še več – pre­magovanje brzic, občudovanje jutranjih meglic na jezeru, sončnega zahoda na morju v kajaku je najpogostejša proti­stre­sna korist te oblike rekreacije. Ena iz­med raziskav je celo pokazala, da je kajakaštvo veliko več kakor orožje proti stresu. Študija se je osredotočila na po­sameznike, ki so utrpeli možganske poškodbe in nato niso bili več sposobni za kopico prostočasnih aktivnosti. Vključili so jih v 12-tedenski kajakaški program, rezultati pa so bili izjemni. Udeležencem so se bistveno povečali samospoštovanje, samozavest, samopodoba, občutek enakosti in volja do rekreacije.Velika prednost kajakaštva je tudi, da gre za šport vseh starosti. Malček bo hitro osvojil osnove in s prirojenim občutkom zavidljivo obvladoval vodo, medtem ko bo čoln pridno služil tudi tistim v častitljivi starosti. Kakopak ob pogoju, da si izzive jemljemo v skladu z našimi sposobnosti. Prav tukaj pa gre največkrat narobe. Račun, ki nam ga narava lahko izstavi za nespametnost in noro­sti, pa je lahko kmalu prevelik, da bi ga poravnali. Čudovit dan se tako lahko konča na najbolj tragičen način za tistega, ki potegne kratko. In predvsem za njegove najbližje.Kako torej osvojiti ta prelep šport? Preprosto – posvetujte se z učitelji kajaka, da se ne boste z zdravnikm in farmacevtom. Ali grobarjem. Ne zgolj za to, da bi laže reševali situacije, ko bo šlo kaj narobe, temveč da si zaradi trme ne bi priučili napak, ki bi vam nedvomno zmanjševale užitek. Kar se Janezek nauči, to namreč kajakaš zna. Kajakaških šol je dovolj ob morju, jezerih, Kolpi, Savi, Krki in najbolj divji Soči. Za opremo ne skrbite: izposodite si jo, dokler športa ne obvladate samozavestno. Četudi se v čolnu počutite domače, testirajte tudi takšne z drugačnimi značilnostmi na vseh možnih vodah. Ko boste na takšen način znali opisati razlike, pomeni, da lahko brez bojazni opravite nakup plastike in vesla. In dobrega varnostnega jo­piča. In čelade. In nepremočljive obleke. In krovnice. Nato pa odkrivajte sebe in svet okoli vas, za katerega niste vedeli, da sploh obstaja.Verjetno je 23 preveslanih rek v dobrem mesecu dni v okviru projekta Balkan Rivers Tour dovolj dobra referenca za kak­šen nasvet ali dva o kajakaštvu.(za prijatelje Rozi), biolog, ribič, olimpijec (veslanje na mirnih vodah) in priseben naravovarstvenik, ima dovolj nasvetov za radovedne začetnike in rad jih deli, čeprav je trmast Gorenjec. In, mimogrede, strokovnjak za sove.Zato, ker boste s tem prišli v prej nepoznan element. Ker se boste vrgli iz cone udobja, ki ljudi dela apatične. Spoznavati reko iz struge je popolnoma različna stvar od spoznavanje reke iz njenih bregov. Potovanje z njenim tokom in branje brzic je nekaj tako posebnega, da ti kmalu zleze pod kožo, pa čeprav ni pretirano enostavno. Kajakaštvo zahteva čas na vo­di in prav to je plus tega izjemnega načina preživljanja prostega časa. V kajaku boste spoznali krasne ljudi iz reke, ki jim je povečini v tem ponorelem svetu uspelo obdržati jasen in enostaven pogled na svet. Kajakaška druščina je vse­eno malce posebna v svetu outdoor navdušencev – veseli se dežja in ne tarna, kadar je vse mokro in vreme mrzlo. Če vas bo resnično potegnilo, boste postali rečni nomad, ki ob slabi napovedi na streho avta veže čoln in se veselo nasmiha ob načrtih za nor izlet, medtem ko drugi tarnajo. Kajakaštvo je predvsem aktivnost, ki je odvisna od naravnih ciklov, in ni druge poti, kot da se jim prilagodite ter ob tem spoznate, kako za­nimivi so.Vse in še več. V malem pisanem plastičnem čolnu so presenečenja del vsakdana, skoraj nikoli ne gre vse po planu, saj je tam zunaj šef reka. Začetki so vedno posebni, saj običajno potrebuješ nekoga, da te vpelje v to dejavnost in ti pokaže, kako držati veslo in odnos do reke. Prav ob tem se običajno razvijejo prekrasna prijateljstva. Ko znanje napreduje, se začetniki pričnejo lotevati vedno zahtevnejših odsekov rek, ki terjajo več občutka, zbranosti in spoštovanja do reke. In če je vse prav, se po nekaj letih kajakaš znajde na svojem prvem kajakaškem izletu, ki pa je to, po čemer stremimo.Vikend veslanja so nekaj, mini odpravice v zanimive, običajno gorate predele sveta, pa postrežejo s presežki. Klapa ljudi, ki lovi idealne pretoke prelepih rek, se ima vedno fino. Ne le na vodi, tudi po veslanjih se običajno dogaja na polno; ne manjka smeha in pripovedovanj zgodb iz reke, ki te kdaj prestrašijo, spet drugič pa navdušijo, da bi tudi sam poizkusil kaj podobnega. Na vsakem takem izletu bo padla ideja in plan za naslednjega, brez skrbi. Pa še nekaj, ko se kajakaši po veslanju skupaj znajdejo za šankom, so jutra običajno meglena…Najprej je najbolj smiselno poprositi kolega, da vas pelje na kajak. Če takega prijatelja nimate, obstaja možnost najema kajakaške šole. Tam se boste spoznali z osnovami in opremo ter hitro videli, če vas reka zadosti navduši, da pozabite na mrzlo vodo in plavanje v njej. Po začetni fazi si je običajno najbolje kupiti strešne nosilce za avto ter rabljeno opremo in povleči za rokav izkušenejše kajakaše, da vas vzamejo na veslanje. Prvo in najosnovnejše pravilo kajakaštva je namreč, da se na vodo nikoli ne odpravite sami. V tem smislu je kajakaštvo zelo podobno alpinizmu; razvija tovariški duh in kot soplezalca si hitro omislite soveslača. Ko boste tako napredovali, pa si le omislite svojo opremo, ki bo držala vodo in vam s tem omogočila tudi veslanje ob najboljših pretokih – v mrzli zgodnji spomladi in pozni jeseni.Pestra. Vključuje večino telesa, tudi noge, pa čeprav sprva ne deluje tako, še najbolj pa glavo. V kajaku gre vse na občutek in še tako močan trup in roke ne bodo porok za dobro in užitkarsko veslanje. Ker je voda pod čolnom vedno močnejša, od vas nič ne gre na silo; umetnost kajaka je najti najlažji oziroma najbolj eleganten način, ki vas bo pripeljal iz ene točke v drugo. Kajakaši temu rečemo linije. To v zadnjem času v ekstremnem kajakaštvu dokazujejo dekletca, ki s svojimi 50 kilogrami parirajo najboljšim moškim kajakašem v najbolj divjih brzicah in slapovih sveta.Pri tem koristijo zbranost, hitri gibi, odzivnost in pripravljenost na vse mogoče situacije. Je aktivnost, ki izrazito krepi koordinacijo telesa in usklajenost gibov zgornjega in spodnjega dela telesa, predvsem pa zahteva zbrano glavo in trdno psiho. Jaz kajakaštvu ne rečem šport, pač pa način življenja, zato se pripravite na to, da vam bo spremenil pogled na svet.