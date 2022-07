Kako se zaščititi pred kožnim rakom

Vročina on dopusti so sopomenka poletja. Vendar močno sonc eni le veselje ...Na spletni strani MedicineNet je o nevarnostih kožnega raka pisala zdravnica Debra Jaliman, dr. med.

Ne preskočite kreme za sončenje

To je naslednja najboljša stvar po tem, da se popolnoma izogibate soncu. Nanesite debelo plast na vso izpostavljeno kožo. Uporabljajte kremo za sončenje »širokospektralnega« z zaščitnim faktorjem SPF (zaščitni faktor) 30 ali več. Nosite ga tudi v oblačnih ali hladnih dneh. Ponovno nanesite vsaki 2 uri ali pogosteje, če plavate ali se veliko potite.

Pametni izhodi

Če morate iti ven, je najbolje, da to storite pred 10. uro zjutraj ali po 4. uri popoldne. V vmesnih urah je ultravijolična (UV) svetloba najmočnejša in najbolj škodljiva za vašo kožo. Če se ne morete izogniti tem konicam, se pokrijte z oblačili za zaščito pred soncem in pojdite v senco, kjer koli lahko.

Izogibajte se solarijem

Več kot ducat zveznih držav v Ameriki prepoveduje sončenje v zaprtih prostorih za osebe, mlajše od 18 let. To poveča vaše možnosti za melanom, najresnejšo vrsto kožnega raka. Tveganje je večje, ko mlajši ste in pogosteje to počnete.Strokovnjaki v ZDA uvrščajo UV solarije kot naprave z "zmernim do visokim tveganjem". Varnejša izbira so izdelki za samo porjavitev. Običajno ne vsebujejo kreme za sončenje, zato jo boste morali nanesti posebej.

Nosite pravi klobuk

Slamniki z luknjami se morda zdijo senčni, vendar vseeno prepuščajo UV svetlobo, ki bi lahko poškodovala vašo kožo. Tudi rob pokrivala je pomemben, krajci. Najboljši so dovolj široki deli, da zasenčijo obraz, ušesa in vrat – široki vsaj 2 cm. Toda noben klobuk vas ne bo popolnoma zaščitil pred UV žarki, zato se zaščitite s kremo za sončenje.

Zaščitite svoj avto

Vozniki pogosteje zbolijo za kožnim rakom na levi strani, ki je najbolj izpostavljena škodljivim sončnim žarkom. Morda boste želeli imeti kapo in kremo za sončenje pri roki v predalu za rokavice. Posebna folija lahko obloži steklo vašega vozila, da blokira UV svetlobo.

Sončna očala

Tudi vaše oči in nežna koža okoli njih potrebujejo zaščito. Ultravijolični žarki lahko zameglijo leče za vašimi zenicami, kar se imenuje katarakta. Lahko celo povzročijo degeneracijo makule, ki vas lahko stane vida. Večina sončnih očal, ki se prodajajo v ZDA, tudi poceni, ščitijo pred žarki UVA in UVB, vendar se prepričajte, da imajo lečo, ki blokira UV 400.

Pokrijte se z dolgimi rokavi

Obleka je preprosta ovira za sonce. Vendar ne morejo zaščititi tistega, česar ne pokrivajo. Prav tako vas lahke, ohlapno tkane tkanine ne bodo zaščitile tako dobro kot ožje, debelejše tkanine. Nekatera specializirana oblačila imajo številko UPF (ultravijolični zaščitni faktor), ki tako kot SPF v kremi za sončenje kaže, kako dobro blokira sončno svetlobo.

Dajte prednost zelenjavi in ​​sadju ...

UV svetloba poškoduje antioksidante, kemikalije, ki pomagajo ohranjati vaše celice zdrave. Večino antioksidantov dobite iz rastlinske hrane in študije kažejo, da bi lahko pomagalo, če bi jih uživali več. Pomaranče in drugi citrusi so polni antioksidanta vitamina C. Korenje in buča sta dobra vira beta karotena. In likopen, zaradi katerega je sadje rdeče, se med drugim sadjem in zelenjavo nahaja v lubenici, paradižniku in rožnati grenivki.

In mastne ribe in oreščki?

Druge vrste antioksidantov vključujejo omega-3 maščobne kisline, ki jih najdemo v morski hrani, kot so tuna, losos in skuša. Brazilski oreščki so eden najboljših virov selena, ki pomaga pri obrambi pred prostimi radikali, ki poškodujejo vaše celice. Antioksidanti naj prihajajo iz hrane, ker so bolj koristni kot dodatki.

Zaščitite majhne otroke

Koža novorojenčka je še posebej občutljiva, ne samo na sonce, ampak tudi na zaščito pred soncem. Zato počakajte do starosti približno 6 mesecev, da ga začnete uporabljati, in se prepričajte, da krema za sončenje vsebuje cinkov oksid. Po tem je še vedno najbolje, da malčka omejite na izpostavljenost celo posredni sončni svetlobi, zlasti v vročem času dneva. Oblecite dojenčka v lahka bombažna oblačila z dolgimi rokavi in ​​sončno kapo s širokimi krajci ter poiščite senco, kamor koli greste.

Pijte kavo

Študije kažejo, da lahko skodelica kave pomaga preprečevati kožnega raka. Več kot piješ, bolj se zdi, da pomaga. Kava brez kofeina ne deluje, zato znanstveniki menijo, da zaščitna moč izvira iz kofeina. Kofein poskušajo spremeniti v kremo za zaščito pred soncem za vašo kožo. Vendar pazite, da ne pijete preveč kave, še posebej, če se počutite nervozni ali zaskrbljeni.

Prva pomoč pri sončnih opeklinah

Pojdite notri takoj, ko opazite, da ste se opekli. Pomirite kožo s hladno, vlažno krpo in pijte veliko vode. Ibuprofen in aspirin brez recepta lahko zmanjšata morebitno oteklino. Vlažite kožo, vendar ne z mazili na osnovi nafte, kot je vazelin, ki lahko zadržijo toploto. Poiščite losjone brez dišav z aloe vero, ki vaši koži pomaga pri obnavljanju. Pogovorite se s svojim zdravnikom, če se pojavijo mehurji (ne pokajte jih!) ali vam je slabo ali vam nagaja omotica.

Preverite svojo kožo

Kožni rak je skoraj vedno ozdravljiv, če ga odkrijete zgodaj. Približno enkrat na mesec preglejte celotno telo z ogledalom v polni velikosti. Stol in ročno ogledalo vam lahko pomagata pokukati na nerodna mesta. Poiščite morebitne novotvorbe ali spremembe na starih mestih. Obiščite kožnega zdravnika (dermatologa) enkrat na leto ali kadarkoli opazite kaj nenavadnega.

Zavedajte se svojega tveganja

Pogovorite se s svojim zdravnikom o kakršni koli družinski anamnezi kožnega raka. Druge stvari, zaradi katerih je večja verjetnost, da boste zboleli za rakom ali poškodbami zaradi sonca, vključujejo:

• Svetlejša koža, lasje in oči ali anamneza sončnih opeklin

• Velike, številne ali nenavadno oblikovane pege ali madeži

• Veliko časa zunaj ali v solariju

• Avto imunske bolezni, kot je lupus, ali oslabljen imunski sistem zaradi bolezni, kot sta HIV ali AIDS

• Zdravila, zaradi katerih je vaša koža bolj občutljiva na svetlobo