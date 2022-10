Kam bomo pozimi lahko odleteli z Brnika

30. oktobra bo v letalskem prometu začel veljati zimski vozni red. Z ljubljanskega letališča bo z 12 rednimi letalskimi prevozniki do konca marca 2023 mogoče potovati neposredno na 14 destinacij.

Do konca septembra so na ljubljanskem letališču našteli skoraj 750.000 potnikov, kar je 174 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani.

Zimski letalski vozni red bo v veljavi od 30. oktobra 2022 do 25. marca 2023. Lete z ljubljanskega letališča bo neposredno na 14 destinacij ponujalo 12 rednih prevoznikov, prek pomembnih letalskih vozlišč bodo potnikom ponujali tudi dobro povezljivost do vseh koncev sveta.

Nekateri prevozniki v zimski sezoni povečujejo pogostost letenja. Nizkocenovni prevoznik flydubai bo 22. decembra prešel na dnevno letenje v Dubaj (zdaj ponuja pet tedenskih letov).

Turkish Airlines bo od februarja 2023 naprej ponujal 12 tedenskih letov v Istanbul (trenutno ponuja 10 tedenskih letov) in bo takšno frekvenco v zimskem voznem redu na ljubljanskem letališču predstavil prvič. Air Serbia bo lete v Beograd ponujala dvakrat dnevno (zdaj dvanajstkrat tedensko), Air Montenegro bo v Podgorico letel trikrat tedensko (zdaj dvakrat tedensko), Swiss Airlines pogostost letenja v Zürich povečuje s šest na devet tedenskih frekvenc.

Na preostalih devet destinacij bodo prevozniki večinoma ponujali enako število tedenskih letov kot jih trenutno:

Air France enajstkrat tedensko v Pariz,

Air Serbia dvakrat tedensko v Niš,

Brussels Airlines do štirikrat tedensko v Bruselj,

easyJet do petkrat tedensko v London, Gatwick,

LOT Polish Airlines osemkrat tedensko v Varšavo,

Lufthansa dvakrat dnevno v Frankfurt in dnevno v München,

Transavia do štirikrat tedensko v Amsterdam in

Wizz Air do trikrat tedensko v London, Luton.

»Za nami je uspešna poletna sezona, ki je na ljubljansko letališče spet prinesla tisti pravi popotniški vrvež. V zimskem voznem redu bo kar pet povezav okrepljenih s pogostejšimi leti, na preostalih bodo prevozniki večinoma ohranili obseg letenja. Prevoznik Turkish Airlines bo v zimski sezoni prvič predstavil 12 tedenskih letov v Istanbul, flydubaj po enem letu povezavo med Ljubljano in Dubajem nadgrajuje v dnevno. Število prevoznikov, ki povezujejo Slovenijo s svetom, je ponovno na ravni kot pred epidemijo, ko je bilo prisotnih 12. Ob nadaljnjem okrevanju prometa se nadejamo, da se ob koncu leta približamo milijonu oskrbljenih potnikov,« je pred nastopom zimskega voznega reda dejala poslovodna direktorica Fraporta Slovenija, dr. Babett Stapel.

V času jesenskih šolskih počitnic bodo s čarterskimi leti potniki poleteli v Egipt (Hurgada), Turčijo (Antalya), Španijo (Bilbao, Vitoria) in na Malto. Do konca leta se bo v organizaciji slovenskih turističnih agencij mogoče odpraviti še v Albanijo, na Madeiro, Azore in Laponsko.

V septembru je prek ljubljanskega letališča v javnem prometu potovalo več kot 118.000 potnikov, 82 % več kot v septembru 2021. V obdobju od januarja do septembra 2022 smo oskrbeli skoraj 750.000 potnikov, 174 % več kot v enakem obdobju lani. Ob realizirani pričakovani rasti potnikov v zadnjem četrtletju 2022 bomo konec leta zabeležili več kot podvojen promet v primerjavi z 2021 in se že približali milijonu oskrbljenih potnikov.

Na Brniku raste tudi tovorni promet. V obdobju od januarja do septembra smo oskrbeli 20.700 ton tovora, kar predstavlja 7,4-odstotno rast glede na primerljivo obdobje lani.

Vir: Fraport Slovenija