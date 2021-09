Kar dva rekorda na letalnici bratov Gorišek

Luka Kovačič. FOTO: Samo Vidic

V Planici so se tekači že osmič spopadli z letalnico bratov Gorišek. Najtežje od prizorišč med tekmovanji Red Bull 400 je tudi letos ostalo povsem slovensko. Med tekmovalci in tekmovalkami iz osmih držav sta slavilain. Letos oba tudi z rekordom letalnice - navzgor, seveda.Luka je najboljši v Planici že četrtič zapored, ob vsaki zmagi je postavil tudi nov rekord, Barbara tretjič, letos prvič tudi z najboljšim časom. Pri moških posameznikih je merilo sedaj 4 minute in 53 sekund, tri sekunde bolje kot prejšnjič. Pri ženskah je Barbara star rekord italjanke Valentine Belotti izboljšala za kar 9 sekund, na 6:11. Luka je spet zmagal suvereno, brez večjih težav, zadnjih 50 metrov pa je nadzoroval le še čas in povečeval prednost. Prav neverjetna je primerjava njega in ostalih tekmovalcev, med katerimi je kar nekaj prav tako vrhunskih gorskih tekačev.Tekmovanje Red Bull 400 v Planici poteka že od leta 2012, odpadlo je dvakrat, leta 2014 zaradi obnove letalnice in lani zaradi obilice shranjenega snega na doskočišču, ki je čakal na prestavljeno svetovno prvenstvo v poletih. Tek na letalnico pa ni le lov na absolutne rekorde in zmagovalne stopničke, poleg profesionalcev se namreč te legendarne tekaške preizkušnje udeleži tudi ogromno rekreativcev. Brez ambicij po najvišjih mestih, le po izboljšanju svojega časa, premagovanju kolegov ali preprosto željo, da jim sploh uspe priti do vrha. To namreč sploh ni samoumevno!Poleg posameznikov se na 400 metrov dolgo progo, ki premaga kar 202 višinska metra, podajo tudi mešane, moške in poklicne štafete 4 x 100 metrov. Med slednje sodijo gasilci, policisti, gorski reševalci in ostale službe z močnimi nogami. Letos so bili najboljši med njimi gasilci iz Zagradca pri Grosuplju, ki pravijo, da taka dirka vendarle ni le še en dan na delu.Pri bolj rekreativnih - mešanih štafetah je vrh prva dosegla ekipa Bicove gule, pri moških štiricah pa so bili najbolj vitalni Upokojenci.Med vsemi boji je bil danes najbolj napet vsekakor ženski finalni tek. Preko hrbtišča letalnice je Barbara Trunkelj sicer pritekla z nekaj prednosti, a ta se je na zaletnem pomolu začela topiti.je začela zaostanek hitro zmanjševati, prav takona tretjem mestu. Barbari tako ni preostalo drugega, kot da zadnjih 30 metrov odteče na svojem maksimumu. Temu primeren je bil tudi končni čas, kjer je bila poleg Barbare boljša od starega rekorda tudi Tea, s končnim časom 6:17. Mojca je na koncu vendarle malce popustila in bila tretja s časom 6:35.Pri moških je vstop na zaletni pomol najprej kazal na možnost presenečenja, saj jenepričakovano pariral Kovačiču. Nekaj časa sta tekla celo vzporedno, za njima pa precej blizu še. Nato je prišlo območje resnice, zadnjih 50 metrov in Luka je reči začel postavljati na svoje mesto. Brez težav je držal hitrost, celo pospešil, izgledal je še zelo svež, naredil občutno razliko, nato pa pogledoval na semafor, ki mu je povedal koliko mora dodati za rekord. Klemenu je za nameček še spodrsnilo, kar ga je stalo dodatnega časa. Skupaj je njegov trud zadostoval za še vedno odličnih 5 minut in 10 sekund, 17 sekund za Kovačičem, Koželj je kot tretji v cilj prišel s časom 5:13.