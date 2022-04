Čaj in kava ne povzročata raka

Strokovnjaki so po desetletjih krivice kavo in čaj »oprali« sumov, da povzročata raka. Ugotovili so, da ni problematična vrsta pijače, temveč raka požiralnika verjetno povzroča pitje pijač pri temperaturah, višjih od 65 stopinj Celzija, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP opozorila Agencija Združenih narodov za raziskave raka (IARC).

Agencija je pregledala več kot tisoč znanstvenih študij o možnih kancerogenih učinkih kave ter zeliščnega čaja mate, ki je zelo priljubljen v Južni Ameriki. Kot je pojasnil direktor IARC Christopher Wild, za nastanek raka požiralnika ne gre kriviti pijač, temveč temperature, pri katerih te pijače pijemo.

Tako kava, kot čaj mate sta bila vse od leta 1991 označena za potencialno kancerogena za ljudi. A dokazi, zbrani vse od tedaj, so nakazovali, da ne kave in ne čaja mate ni mogoče povezovati z večjim tveganjem za nastanek raka, so pojasnili v IARC.

So pa našli določene dokaze, da pitje katere koli pijače pri temperaturi, višji od 65 stopinj Celzija, lahko privede do raka požiralnika, navaja AFP.

Študije, opravljene na Kitajskem, v Iranu, Turčiji in Južni Ameriki, kjer se tradicionalno pije zelo vroč čaj oziroma mate, in sicer pri temperaturi okoli 70 stopinj Celzija, so potrdile, da se tveganje za nastanek raka požiralnika povečuje z višanjem temperature, pri kateri ljudje pijačo pijejo, navaja IARC.

Tako so pitje pijač pri temperaturah, višjih od 65 stopinj Celzija, označili kot verjetno kancerogene za ljudi.