Klasika je uvod v šolo teka na smučeh

Tek na smučeh je bil pred več kot desetletjem - pa tudi že prej - v Sloveniji zelo priljubljen, potem pa je malo zamrl. V zadnjih petih letih se popularnost smučarskega teka lahko počasi meri s priljubljenostjo alpskega smučanja in trije sveti kraji smučarskega teka v Sloveniji - Rateče s Planico in Tamarjem, Pokljuka in Rogla - kar vrvijo od navdušenih ljubiteljskih tekačev.

Tek v neokrnjeni naravi je pravi balzam za dušo; da pri tem početju deluje vse telo, pa je dobro znano.

Za začetnike je najpomembneje, da se pravilno naučijo osnov teka na smučeh.

Modro je začeti s klasiko, saj se, ko enkrat obvladamo elemente klasične tehnike, lahko veliko hitreje naučimo teči v prostem slogu, v drsalni tehniki, precej manj težav pa bomo imeli tudi pri vzponih, spustih, zaviranju in izpeljavi ostrih zavojev.

Zelo dobro se je, vsaj za urico ali dve, udeležiti začetnega tečaja teka na smučeh; tako boste stekli pravilno in neprimerno hitreje kot pa če bi verjeli v to, da ste lahko dober tekač tudi, če ste samouk.

Preden se odločite za tečaj je dobro preveriti, če imajo vaši učitelji licenco, oziroma, če je še nimajo, ali so bili včasih tekmovalci.

Na Delo.si smo pripravili daljši niz videozapisov o učenju klasične in drsalne tehnike. Pri oblikovanju vaše in naše zgodbe nam je požrtvovalno pomagal dr. Janez Pustovrh, predstojnik Katedre za nordijsko smučanje na ljubljanski Fakulteti za šport.

Oglejte si Uvod v šolo teka na smučeh