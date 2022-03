Ko mora kolesar stoje piti

Nič ne pokvari odlične vožnje hitreje kot nelagodje zaradi trenja ali pritiska med vami in vašim kolesarskim sedežem. V kratkih hlačah se dogaja marsikaj: pritisk zaradi podpiranja znatnega dela telesne mase, vročina in vlaga zaradi napora in znoja in trenje zaradi vrtenja nog in premikanja naprej in nazaj po sedlu.

Ohranjanje zdrave kože pod vami je lahko izziv, zato je koristno vedeti, kaj lahko storite, da preprečite in zdravite drgnjenje in rane na sedlu ter da ohranite svojo kožo srečno.

O tem so pisali pri CTS, spletni strani Chris Carmichael System, kjer svetujejo poklicnim in ljubiteljskim kolesarjem..

Kaj je rana na sedalu

Bolečina na sedalu je običajno posledica nenehnega pritiska in trenja podvozja.To povzroči poškodbe kože, kar omogoča prostor za bakterije, da vstopijo in se razcvetijo. Nato se ranica pokaže kot dvignjen, rožnat ali rdeč predel kože. Lahko je videti kot mozolj ali vraščeni lasje in vsebuje tekočino. Nekateri so kot cista ali košček marmorja,ki je zašel pod kožo. Druga pogosta oblika rane na sedlu je posledica drgnjenja, ki odrgne kožo, in je lahko videti kot izpuščaj.

Kakšen je občutek rane na sedalu

Rane na sedlu so boleče na dotik, tudi ko nismo na kolesu. In ker se rane pogosto pojavijo tam, kjer je pritisk, so lahko na kolesu izjemno boleče. To lahko povzroči, da kolesarji spremenijo svoj položaj pri vožnji, da bi ublažili bolečino, kar lahko ovira zmogljivost in celo povzroči nove rane.

Kako zdraviti rane na podvozju

Za zdravljenje občasne rane na podvozju je pogosto dovolj le nekaj dni brez kolesa, da se vnetje zmanjša in da se koža zaceli. V tem času poskušajte ohraniti območje poškodbe hladno in suho, tako da nosite ohlapna oblačila in/ali spite brez oblačil. Če je koža poškodovana, poskrbite za ukrepe za preprečevanje okužbe, vključno z umivanjem z milom in vodo ter nanosom antibiotičnega mazila.

Podobno za zdravljenje razdražene kože nosite ohlapna oblačila, da preprečite nadaljnje trenje in omogočite koži, da diha. Ogroženo območje očistite z milom in vodo, da preprečite okužbo. Če se ranica ali predel razpokane kože okuži, je čas, da obiščete zdravnika. Okužbe še dodatno oslabijo večje površine tkiva, zato, če premorete simptome okužbe, ki vključujejo povečano bolečino in pordelost, zvišano telesno temperaturo ali vas mrazi, in če opazite, da se rana gnoji.

Higienski ukrepi za preprečevanje rane na sedalu

Dobra nega kože je eden najboljših načinov za preprečevanje rane na podvozju. Koža se lahko poškoduje zaradi izpostavljenosti preveliki ali premajhni vlagi. Če živite v suhem podnebju, lahko razmislite o uporabi vlažilne kreme. Če živite v vlažnem okolju, razmislite o ohlapnih oblačilih in/ali oblačilih, ki odvajajo vlago.

Odstranjevanje dlak je osebna odločitev in lahko pri posameznikih različno vpliva na razvoj žuljev. Menijo, da je eden od namenov sramnih dlak zmanjšanje trenja, vendar nekateri kolesarji menijo, da sramne dlake povečujejo drgnjenje. In ne pozabite, različne metode odstranjevanja dlak lahko povzročijo poškodbe kože, kar pa poveča možnosti za razvoj bakterij.

Vzroki in zdravila za ponavljajoče se rane na podvozju

Skoraj vsak kolesar občasno doživi bolečo ali razpokano kožo na podvozju, ki običajno izgine v nekaj dneh. Če imate ponavljajoče se težave s kožo na zadnjem zadnjice, mednožju ali notranji strani stegen, je čas, da poiščete in odpravite vir težave.

Rane na sedlu so boleče na dotik, tudi ko nismo na kolesu. FOTO: Shutterstock

Vam kolo res ustreza

Način, kako sedite na sedežu, prispeva h količini pritiska, ki ga izvajate na različne dele svoje anatomije. Na primer, pokončen položaj za kolesarjenje lahko povzroči večji pritisk na vaše sedeče kosti (ischial tuberosities). Bolj agresiven položaj, obrnjen naprej, lahko povzroči večji pritisk na presredek. Višina sedla, kot in položaj sedeža spredaj lahko vplivajo na količino in lokacijo pritiska in trenja. Prileganje kolesu je vedno kompromis med udobjem, aerodinamiko in proizvodnjo moči. Če vaš položaj na kolesu povzroča drgnjenje in rane na sedlu, bosta skoraj zagotovo trpeli vaša aerodinamika in proizvodnja energije.

Kakšne so vaše kolesarske hlače

Konstrukcija, prileganje in stanje vaših kolesarskih hlač lahko močno vplivajo na vašo kožo. Če so vaše kratke hlače prevelike ali se obrabijo in postanejo bolj ohlapne, lahko nabrane tkanine povzročijo drgnjenje. Včasih so šivi, ki povezujejo dele hlač, na mestih, ki dražijo vašo kožo. In ne pozabite, da je jelenček – vložek oz. blazinica, ki je med vašim telesom in sedežem – različnih oblik, velikosti in debelin. Če poiščete vložek, ki se ujema z vašo anatomijo in slogom vožnje, bo kolesarjenje veliko bolj udobno.

Kolesarski sedež

Najti popolno širino, obliko in oblazinjenje za svoje podvozje se lahko zdi, kot da bi glavna junakinja pravljice z naslovom Kraljična na zrnu graha iskala posteljo, ki ji je bila najbolj všeč. Nekateri sedeži bodo preširoki ali ozki, preploski ali ukrivljeni in premehki ali trdi. Preširok sedež lahko prispeva k drgnjenju, prav tako oblika sedeža, ko se širi od nosu, vrha sedeža proti zadnjemu delu. Ukrivljenost sedla lahko povzroči stične točke, ki prispevajo k nastanku žuljev. Tudi stopnja oblazinjenja sedeža je zelo osebna. Nekateri kolesarji imajo raje bolj oblazinjen sedež, drugi pa bolj trdno sedlo. Ne pozabite tudi, da se sedla obrabijo. Sedeži se sčasoma na sredini začnejo povešati, oblazinjenje se pokvari in nosilci sedeža se lahko zaradi udarcev upognejo.

Trenje

Težave s kratkimi hlačami in podvozjem vodijo v težave s trenjem. Nenehno drgnjenje kože-tkanine-sedeža draži in sčasoma izrabi dovolj kože, da povzroči odrgnino. Mazivna krema proti drgnjenju, znana tudi kot krema za jelenčka, lahko pomaga zmanjšati trenje in zaščiti vašo kožo. Nekateri prisegajo na tako kremo, drugi pa je ne potrebujejo. Podobno obstajajo razlike med blagovnimi znamkami in sestavinami jelenčkove kreme. Številne kreme i vsebujejo antibakterijske sestavine. Nekatere imajo sestavine, ki povzročajo mravljinčenje ali hlajenje. Kreme z za ženske so pogosto narejene z nižjim pH.

Navade po vožnji

Med kolesarji veterani velja rek, da je »ves čas, prebit z jelenčkom pod sedalom, čas treninga«, kar pomeni, da vedno treniraš, dokler si v kolesarskem kompletu – tudi če sediš v gostilni. Težava je v tem, da če že imate začetke kožnih težav, se bo stanje poslabšalo, če ostanete v kolesarskih hlačah dlje, kot je treba. Bolje je, da prej izstopite iz svojega kompleta, da se oprhate ali, če ste na dogodku in se ne morete takoj oprhati, očistite kožo z robčki in se oblecite v ohlapna oblačila. Če je vaša koža razdražena, razmislite o uporabi mazila.

Odpravljanje težav za nove kolesarje

Športniki, ki se šele začenjajo ukvarjati s kolesarjenjem, potrebujejo nekaj časa, da kožo navadijo na pritisk in trenje, ki sta značilna za sedenje na kolesarskem sedlu. Vaše kosti tam spodaj se lahko začasno počutijo boleče, preden se prilagodite. To se zgodi celo izkušenim kolesarjem po daljšem času brez kolesa.

Če ste novi pri kolesarjenju in podloženih kolesarskih hlačah, vedite, da so namenjene za nošenje neposredno na kožo (brez spodnjega perila). Obiščite trgovino s kolesi ali strokovnjaka za pripravo koles, da začnete z nevtralnim, uravnoteženim položajem na kolesu. Morda imajo orodja, ki vam bodo pomagala najti tudi priporočeno širino sedeža za vašo anatomijo. Morda boste morali eksperimentirati z več oblikami sedeža, da boste ugotovili, kaj vam najbolj ustreza.

Odpravljanje težav za izkušene kolesarje

Če že leta udobno vozite in se začnete naenkrat soočati z razjedami in drgnjenjem na sedežu, morate najprej pomisliti, kaj bi se lahko spremenilo v zadnjih nekaj mesecih.

So vaše kratke hlače ali sedež obrabljeni?

Se je vaš sedež premaknil, ali je bilo to namerno ali po naključju?

Ste premaknili krmilo ali zavorni ročici? Spremembe dosega ali višine krmila lahko povzročijo, da spremenite kot medenice glede na sedež ali položaj spredaj na krmilu, ki se udobno počutite.

Ali zaradi poškodbe drugače sedite na kolesu?

Ste zamenjali detergent za perilo?

Se je vreme bistveno spremenilo ali ste se preselili v drugo podnebje?

Se več vozite v zaprtih prostorih? Vaše kratke hlače se bodo verjetno bolj znojile kot med vožnjami na prostem, tog položaj kolesa pa lahko spremeni ali poslabša točke pritiska.

Rane na sedlu in drgnjenje so lahko frustrirajoče in boleče, vendar so začasne težave, ki jih je mogoče relativno enostavno rešiti. Vsekakor se je vredno potruditi, saj kolesarjenje ne bi smelo biti bolečina zadaj.