Kolesarjenje po Jezerskem z Borisom Johnsonom v mislih

Večkrat na teden se s koelsom smukam po Jezerskem. Aplikacija me je že označila kot Local Legends, kar si štejem v veliko čast, čeprav nisem Jezerjan, ampak sem iz Britofa, ki je 21 kilometrov nižje.

Na, oni drugi strani je Železna Kapla. Tam so tudi toplice z vsemogočo vodo, pa sem se zato spraševal, zakaj britanski premier ni svoje tretje žene peljal v Avstrijo. Potem sem se spomnil, da je na Jezerskem pač najbolj zdrava pitna voda, jezerska slatina, na svetu. In tudi hotel s petimi zvezdicami.

Preden je novica o vrhunskima mladoporočencema prišla na televizijo, smo mi, lokalne legende, že vse vedele in čeprav mi novinarski firbec nikoli ne da miru, sem spoštoval intimo pomebnega gosta.

Mladoporočenca sta sedela na klopci ob cerkvi Svetega Andreja in trume turistov so hodile in kolesarile mimo njiju, nihče ni posumil, da bi lahko bil na tej klopci sam britanski premier Boris Johnson. Verjetno je nosil Kekčev klobuk, ki je lepo skril njegovo znamenito pričesko. Na, kolesu je nosil čelado in iz zračne reže je kukal Pogačarjev čopek. Samo veliko bolj redek in siv. In ob tej razlagi domačina Jezerjana, da je Johnson prišel kolesarit na Jezersko, sem dvignil mrki obrvi. Njegova postava mi ne deluje kolesarska. Sploh pa ne za jezerske klance.

Prej vidiš gamsa kot britanskega premiera

Imel sem v mislih, da se kot vrhunski poznavalec Jezerskih makadamskih in asfaltnih cest ponudim za vodiča, a sem nekje slišal, da je nevesta jako ljubosumna ženska. Razmišljal sem premalo, kolesaril več in se z makadamkarjem odpravil mimo njunega hotela, še malo naprej in potem levo na makadam in cesto, ki pelje po klancu navzgor, direktno do Roblekove planine, ki meji z Avstrijo. Pomislil sem, kako bi zakonca Johnson z gravel kolesi za sabo vlekla piksne na hrbtih pa bi jima pisalo Just Married. Ampak tam se makadamska cesta postavi pokonci za 20 odstotkov in izpadel bi kot sodobni slovenski mučitelj britanskih premierjev, britanskih nevest, mladoporočencev, angleških turistov in šele na koncu mogoče, kot kolesarski vodič.

To je Roblekova planina. FOTO: Miroslav Cvjetičanin/Delo

Vem, da bi zakonca Johnson videla namesto petih hotelskih zvezdic, na Roblekovi planini videla večzvezdje in to na slovenski način. Znoj bi šprical s skuštrane glave, naramnice kolesarskih hlač bi popokale, nevesta pa bi samo tiho ječala in se prvič začela spraševati, ali je pametno biti tretja žena. Boris mi ne bi zameril, sam je novinar in ve kako je v naši kasti, za dobro zgodbo greš tudi čez Roblekovo planino v Avstrijo in še naprej na Jezerski vrh, ki je spet v Sloveniji.

FOTO: Miroslav Cvjetičanin/Delo

Boris bi ob zapuščeni kasarni na Jezerskem vrhu najbrž priznal, da mu je nehote iz ust poletela beseda kolesarjenje na Jezerskem. Vemo, kako je s takimi besedami, iz ust zletijo kot perje iz povštra, in potem tega ne moreš vse spet zbasati nazaj. Za kolesarjenje po Jezerskem moraš biti mešanica med gamsom in Pogačarjem, ne pa samo britanski premier in mladoporočenec z dvakratno podlago. Če je on ljubitelj razvratnih proslav med korono, ne pomeni, da je tudi odličen makadamkar. Ja, strog bi bil do njega, ko bi šlo za kolesarjenje po Jezerskem.

Spoznal bi Ihanovo tezo o rekreativnem kolesarjenju in počasnih vlaknih in miokinih, ki izrazito povečujejo razraščanje novega žilja v mišici ter s tem njeno boljšo prekrvavitev in zmogljivost za dolgotrajne napore. Hkrati bi se mu miokini po krvi razširili po vsem telesu in zaradi delovanja na rast kapilar izboljšali delovanje srčne mišice in tudi zmanjšali inzulinsko rezistenco, kar je preventiva sladkorne bolezni. Aerobna vadba bi tako zmanjšala količino presnovno neugodnega visceralnega maščevja.

FOTO: Miroslav Cvjetičanin/Delo

V zvezi s tem je tudi dokazano, tako pravi Alojz Ihan, da imajo amaterski kolesarji, zlasti v starosti, bistveno izboljšane kognitivne sposobnosti kakor vrstniki, ki ne kolesarijo ali delajo podobne aerobne vadbe. Polipeptidni miokin grisin, ki se tvori ob aerobni vadbi, na primer izboljša kognicijo in tudi dokazano ščiti pred razvojem alzheimerjeve bolezni. Da ne naštevam, kaj bi se zgodilo z Borisom v nadaljevanju, kajti moramo vedeti, da bi v primeru kolesarjenja z Jezerskega prek Roblekove planine na Jezerski vrh, bil stalno na anaerobnem in na aerobnem pragu ...

Na pragu smrti, skratka ...

Izredno sem vesel, da se je britanski premier odločil medene tedne preživeti na Jezerskem. Če bi bil jaz Jezerjan, bi tisti hotel zdaj preimenoval v Hotel Johnson, mogoče v British Premier Hotel? Mene pa naj najamejo, da potegnem kolesarsko pot: Kolesarska Pot Borisa In Carrie Johnson. Ta bi postala hit kolesarska pot. Razširili bi jo čez celo Jezersko, spodnje in zgornje vse do Štularjeve planine. Če bi dali Avstrijci kak evro zraven, bi jo potegnili vse do Železne Kaple in Klobasnic, na primer.