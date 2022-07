Kolesarji z dušo, ki so zasadili seme današnjih slovenskih uspehov

Na odru Tivolija, v danskem glavnem mestu, Kopenhagnu, so bili tudi Slovenci: Primož Roglič, Tadej Pogačar, Matej Mohorič, Jan Tratnik in Luka Mezgec, vsak v svojem moštvu za letošnji Tour de France, ki se je začel v petek 1. julija.

Pred dnevi sem lahko poklepetal na Kokrici z dvema olimpijcema.

Jožetom Valenčičem iz Pivke, ki se je dobro ukoreninil v Kranju. Pedale je vrtel na Olimpijskih igrah v Muenchnu leta 1972 na 100 km trasi in cestni dirki. Dolg je njegov seznam uspehov, lovorik državnega prvaka na domačih in tujih cestah.

Drugi olimpijec je Kranjčan, Janez Gorjanc, nordijski kombinatorec. Nastopal je z državnim grbom na zimskih olimpijskih igrah leta 1972 v Sapporu. Janez je tako kot Jože v dobri kolesarski, rekreativni družbi.

V »moštvu« so še Slavko Žagar, ki je tekmoval za KK Sava in bil vrsto let tudi serviser ekipe. Leta 1989 sta z ženo začela na Kokrici z uspešnim družinskim podjetjem Valy, kjer imajo glavno vlogo kolesa in oprema zanje. Tudi njegov brat Pavle prisega na kolo. Redna člana ekipe sta še Kranjčana, nekdanji maratonec, Pavel Močnik – Pajo in Jože Šter, ki ne more brez gora. Bil je alpinist, član GRS, oskrbnik Blejske koče na Lipanci.

»Če pomislim nazaj, na tekmovalno obdobje lahko rečem, da sem premagoval na mednarodnih kolesarskih dirkah tudi kasnejše zmagovalce Tour de France, a kaj, ko naši treningi niso bili to, kar trenerski kolesarski svet zna danes,« pove Jože Valenčič, ki za svojo dušo tudi slika, pa več sezon je bil pastir z dušo na Polani in planini Konjščica.

Lani je bil na kolesu 605 ur in 44 minut in v tem času prevozil zase, za dobro počutje, 13 062 kilometra. Občasno se s kolesom iz Kranja odpelje v rodno Pivko, ki je zanj oddaljena le 120 km. Gre obiskat oba brata, Rudija in Pavla, ki sta tudi vozila kolesi za različne klube.

Kolesarji z dušo. FOTO: Mirko Kunšič

Oba Jožeta, Janez, Slavko, oba Pavleta so kolesarski prijatelji že nekaj let. Vsaj trikrat tedensko navrtijo od 100 do 115 kilometrov, običajno začenjajo aprila.

Dobro poznajo ceste in vzpone v okolici Bleda, Gorij, Radovne, Mojstrane, Jezerskega, Pavličevega sedla, Logarske doline, Kranjskega Raka, Kamnika. Pred štirimi leti so prekolesarili Korziko, bili v Dolomitih in še kje.

Prav nič nenavadnega ni za to skupino, ki ima, skupaj več kot 400 let izkušenj, da se namenijo s kolesi, dva imata ravna krmila, ostali tekmovalna, zakrivljena, iz Kokrice v Logarsko dolino na zajtrk, k Slavkovi sorodnici Barbari pod Ojstrico.

Izkušeni kolesarski zanesenjaki bodo še kako spremljali letošnje etape Toura, a se zato ne bodo odrekali svojim kolesarskim potem po Gorenjskem. Mogoče bodo kakšen kilometer krajše.

Ste vedeli, da je bil Franc Abulnar iz Ljubljane, letnik 1909, prvi Slovenec, ki je leta 1936 tekmoval na Touru?

P.S. Na fotografijah ekipe manjka Jože Šter.