Kolesarska steza s skrajšanim uporabnim časom?

Slovenija hrepeni po označenih kolesarskih stezah. Nikoli jih ni dovolj, zato smo vedno veseli, ko naredijo novo, ko je slavnostna otvoritev kakega odseka. Tako je bilo tudi, ko je bila odprta kolesarska steza na Brniku, tik ob letališču.

Najprej se je zapletlo, ko je nove kolesarske steze kar naenkrat zmanjkalo. Sicer je na ta nesrečni konec opozarjal prometni znak. Ampak steza je bila neuporabna. Zapletlo se je zaradi težav pri pridobivanju zemljišč in projekt je zastal. Državna direkcija za infrastrukturo si je prizadevala, da bi čim prej pridobila vsa potrebna zemljišča, da bi lahko zgradili to, za vse nas pomembno kolesarsko stezo.

Uspelo jim je. Potem je prišla letošnja zima in pojavili so se novi prometni znaki. Takih, na Gorenjskem še nismo videli. Na njih piše: Kolesarska steza je v času zimskih razmer zaprta.

Vprašanje, zakaj, smo poslali na Državno direkcijo za infrastrukturo in dobili takle odgovor:

Spoštovani,

na nas ste naslovili vprašanja glede prepovedi vožnje s kolesi po kolesarski poti v zimskem času ob letališču Jožeta Pučnika, na katera vam v nadaljevanju pošiljamo odgovore.

Kolesarska steza je skladno s Prilogo 2 Pravilnika o vzdrževanju cest (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) razporejena v 7. prednostni razred (ceste in kolesarske poti, ki se v zimskih razmerah zaprejo). Zaradi obveščanja uporabnikov je koncesionar za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest na koncesijskem območju 4 Gorenjska gradbena družba d.d. postavil predpisano signalizacijo.

Zimska služba obsega vrsto opravil, ki jih je potrebno opravljati za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti. Poleg samega pluženja je treba opravljati izredne preglede ter preventivni posip pred nastankom poledice. Zimsko vzdrževanje kolesarskih poti v klimatsko zahtevnih območjih, kot je Gorenjska, bi bilo izredno zahtevno in drago, saj bi bilo treba zagotavljati varno prevoznost za enosledna vozila, ki v osnovi niso namenjena vožnji v zimskih razmerah. Že najmanjši zimski pojav lahko za enosledno vozilo pomeni resno tveganje za nesrečo. Direkcija sicer vzdržuje nekaj kolesarskih poti tudi v zimskem času, a na klimatsko ugodnejših območjih (Primorska) in nekaj krajših odsekov v izrazito urbanih območjih. Iz vidika zagotavljanja prometne varnosti trenutno ne moremo zagotoviti prevoznosti kolesarske poti v zimskih razmerah.

Lep pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi

Odgovor je jasen in korekten. Ampak, saj smo v 21 stoletju in končno imamo to tako želeno kolesarsko stezo. Kolesarji še ne vemo kolikšna je globa, če bi nas policisti, ali redarji ujeli kolesariti po zaprti kolesarski stezi. Snega že zdavnaj ni več, table pa še vedno stojijo. Zima. Zima pa je še dolga.