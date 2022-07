Kolesarski praznik v Kranju

Med 23. in 24. julijem bo v Kranju potekal pravi tradicionalni kolesarski praznik, že 54. Velika nagrada Kranja, kjer se v nedeljo pričakuje skoraj 160 kolesarjev, od tega več kot 120 tujih (iz Italije, Avstrije, Hrvaške, Češke, Madžarske in ZDA).

Kranj je že vrsto let ena od prestolnic kolesarstva in mesto bo dva dni živelo za ta šport. Ustaljen tekmovalni program bodo v soboto začeli najmlajši dečki in deklice. Sledile bodo kriterijske dirke za mladinske kategorije in članice, ki bodo štele tudi za naslove državnih prvakov. Letošnja novost je dirka pismonoš. Ob 18.30 uri bodo na startu najmlajši, ki bodo prevozili častni krog. Sledila pa bo dirka za prijatelje kluba in kolesarske delavce sodelujočih ekip.

Največja sobotna atrakcija bo kot zadnjih nekaj let atraktiven in edinstven nočni kriterij za člansko kategorijo s startom ob 21.00 uri, ki bo prav tako štel za naslove državnih prvakov.

V nedeljo, 24.7. bo zelo vroče – ne samo zaradi vročinskega vala, pač pa tudi zaradi močne mednarodne konkurence, ki bo nastopila na že 54. dirki za Veliko nagrado Kranja – memorial Filipa Majcna, najstarejša slovenska mednarodna kolesarska dirka, ki poteka pod okriljem mednarodne kolesarske zveze, UCI. Prijavljenih je 24 ekip, skupaj 157 kolesarjev, ki se bodo ob 13.30 podali na 159,9 km dolgo traso in prevozili 13 krogov v Kranju in bližnji okolici, vsakič z vzponom na Jelenov klanec.

Na startu VN Kranja bo tudi ameriška profesionalna ekipa Team Novo Nordisk, ki je v svetu poznana po tem, da imajo vsi člani ekipe sladkorno bolezen tipa 1. Ob tej priložnosti bo Zveza društev diabetikov Slovenije v sklopu akcije #darujemkilometre na lokaciji izvajala aktivnosti za ozaveščanje o eni najbolj razširjenih kroničnih bolezni na svetu.

V času nedeljske dirke za VN Kranja bo za popestritev kolesarskega dogajanja KZS v okolici Prešernovega gaja organizirala še državno prvenstvo v disciplini XC Eliminator.