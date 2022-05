Kolesarski žlikrofi

Idrija je čudovit kraj, obdan z vzpetinami okrog in okrog. Kamorkoli seže pogled, nam oko zastane na kakšnem pobočju ali vzpetini, in kamorkoli se od tam odpraviš, ti klanec težko uide izpod nog.

Tako rekoč imajo klance »Idrci« v nogah. Zagotovo ni naključje, da je v teh krajih doma nemalo dobrih in močnih kolesarjev. Malce žlahtnejši letniki se gotovo spomnijo legendarnega dirkača Valterja Bonče, danes pa se po velikih kolesarskih dirkah poganja simpatični Jan Tratnik.

Kjer se kolesari, pa se tudi pošteno je. Idrijskim kolesarjem ni treba daleč po svoj krožnik testenin. Postrežejo si lahko kar z domačimi žlikrofi, o katerih bo danes tekla beseda.

Idrijski žlikrofi sodijo med eno bolj prepoznavnih slovenskih narodnih jedi. Gre za jajčno testo, v katerem je zavit krompirjev nadev. Postrežejo jih kot samostojno jed z maslom, ocvirki ali pa kako mesno omako. Čudovita močna jed za lačnega izčrpanega kolesarja.

Če se vam zdi s kolesom predaleč in prenaporno do Idrije, si jih lahko pripravite doma.

Jedi ni prav hudo zahtevno pripraviti, prav tako v njej ni pretirano veliko sestavin. Potrebujete le kanček spretnosti v rokah za oblikovanje in obeta se vam krasna domača jed.

Poletov recept: Idrijski žlikrofi. FOTO: Tanja Drinovec

Za približno 50 žlikrofov potrebujemo:

Testo:

30 dag moke

3 jajca

sol

kanček olja in vode

Nadev:

pol kg krompirja

2 veliki žlici ocvirkov

šopek drobnjaka, peteršilja, majarona

sol, poper

1 čebula

Poletov recept: Idrijski žlikrofi. FOTO: Tanja Drinovec

Poletov recept: Idrijski žlikrofi. FOTO: Tanja Drinovec

Priprava žlikrofov:

Krompir za nadev skuhamo v slani vodi, olupimo in pretlačimo. Iz sestavin za testo zgnetemo gladko, ravno prav čvrsto testo, ki naj vsaj pol ure pokrito počiva. Testo razdelimo na štiri enake dele. S pomočjo strojčka za testenine ali z valjarjem zvaljamo trakove testa (širina okrog 10 cm). Za nadev prepražimo sesekljano čebulo in ocvirke in ju dodamo krompirju. Začinimo in dodamo še sesekljana zelišča. Vse dobro premešamo in iz mase oblikujemo kroglice velikosti grozdja.

Zlagamo jih v vrsto na razvaljano testo. Med njimi naj bo za prst razmika. Izrežemo kvadrate, jih na stikih dobro stisnemo in na delu, ki je prepognjen, pritisnemo s prstom, da nastane vdolbina kot pri klobuku. Žlikrofe kuhamo v vreli slani vodi toliko časa, da priplavajo na vrh. Po želji prelijemo z maslom ali pa postrežemo s kakšno mesno omako.