Korona je pospešila izpadanje las

Izpadanje las se pojavi 8-12 tednov po okužbi in prizadane kar 80% oseb, ki so prebolele okužbo.

Brazilski in španski dermatologi so zaradi pojava izpadanja las pri osebah, ki so prebolele covid, naredili klinično raziskavo, ki je bila objavljena lani oktobra. Raziskava je trajala od maja do septembra 2020.

Testirane osebe so razdelili v tri starostne skupine in ugotovili naslednje vzroke za izpadanje las: Prvi vzrok je visoka in dolgotrajna telesna temperatura, s katero telo želi uničiti virus. Drugi vzrok so spremembe na žilnem sistemu, ki povzročijo vnetje kapilar v koži lasišča (vaskulitis). Tretji vzrok je fizični in psihični stres zaradi bolezni. In vendar ni samo korona kriva.

Z lasmi so težave. Pravzaprav lahko pride do hudega zavajanja, če mislimo, da so pri odraslih ljudeh sivi lasje znak modrosti. Ne, niso, so le posledica staranja.

Morda je najbolj zdrava praktična modrost, sposobnost najti najti zlato sredino v kateri koli situaciji – in vedeti, kaj je pogumno, prijazno ali pošteno, ko to ni takoj povsem očitno. Toda tako kot vsaka veščina tudi praktična modrost ni samoumevno. Zahteva izkušnje in zavesten trud. Praktična modrost nam morda pride prav tudi, ko nas tare izpadanje las.

Izpadanje las je neprijetna stvar, še zlasti, ko se nam zazdi, da je izpadanje povezano z našim zdravjem. Pri moških, ki prihajamo v leta, ko si ženske želijo krzna, naše krzno pa se poslavlja od skalpa, pomaga, če se težav lotimo z nekaj humorja

Bog je ustvaril le nekaj popolnih glav. Ostale je pokril z lasmi.

Vedel sem, da bom plešast, ko sem za umivanje obraza porabil vedno več časa, saj se je površina obraza povečala.

Nihče ni zadovoljen s tem, kar ima na glavi. Ljudje z ravnimi lasmi želijo kodraste, ljudje s kodrastimi si želijo ravnih, plešasti pa želijo, da bi bili vsi okoli njih slepi. Ko začnejo lasje izpadati ženskam, je vsaka šala neokusna. To so hude stvari.

Pri Medicine.net, kjer pišejo o zdravju (ne dajejo pa zdravniških nasvetov, tako kot tudi mi ne!), je zdravnica Stephanie S. Gardner, dermatologinja z dvajsetimi leti izkušenj, zapisala, katera so naravna zdravila, ki bi morda lahko preprečila izpadanje las.

Čebulni sok

Morda žveplo v čebulnem soku lahko pomaga, da lasje ponovno zrasejo. Žal tega še ne potrjuje znanost, a majhna študija pri ljudeh z alopecijo areato, ki povzroča neenakomerno izpadanje las, je dala zanimiv rezultat. Polovica preiskovancev si je vtrla v lasišče čebulni sok dvakrat na dan, drugi so uporabili vodo iz pipe. Po dveh tednih je 74- odstotkom ljudem z prve skupine ponovno zraslo nekaj las, v primerjavi s 13 - odstotki ljudi tistih, ki so uporabljali le vodo. Če boste poskusili, boste potrebovali nekaj, kar prikrije vonj po čebuli.

Železo

To je ključno hranilo, ki pomaga telesu tvoriti kri, nizke ravni železa so povezane z izpadanjem las. Razlog za to ni znan, vendar poskrbite, da boste jedli veliko hrane, bogate z železom, kot je meso, ribe, perutnina, tofu, brokoli in vse vrste zelenjave. Preden morda vzamete tablete železa, se nujno posvetujte s svojim zdravnikom! Tole je nujno vedeti: preveč železa lahko povzroči bruhanje in zaprtje, zelo visoki odmerki so lahko celo usodni.

V prevodu: ne igrajte se z železom in ne bodite sam svoj kemik, nikakor!

Biotin

Da bi preprečili izpadanje las nekateri zdravniki predpišejo biotin (vitamin B7) - in rezultati so dobri. Mimogrede, biotin je zelo dober tudi za kožo. Čeprav je uživanje varno, ga verjetno lahko dovolj dobite s hrano: jajca, pšenični kalčki in gobe vsebujejo veliko biotina.

Naj vas ne skrbi toliko, koliko naj ga nanesete neposredno na lasišče - številni izdelki za preprečevanje izpadanja las se ponašaj in se seveda hvalijo s tem, koliko biotina vsebujejo, v resnici pa ni veliko dokazov, da vam bodo pomagali pri izpadanju las.

Cink

Ker cink pomaga pri večini ključnih procesov v telesu, ni presenetljivo, da cink krepi tudi folikle pod lasiščem, ki hranijo lase. Samo telo nima načina za shranjevanje cinka, zato ga nuj no potrebujemo vsak dan v svoji prehrani. Če so ravni cinka nizke, obstaja nekaj dokazov, da bi jemanje cinka peroralno lahko pomagalo pri izpadanju las, vendar bo za potrditev te teze potrebnih več raziskav.

Zdravnik vam bo verjetno naročil, da najprej poskusite z drugimi načini zdravljenja.

Palmeto

To zeliščno zdravilo je iz plodov majhne palme. Včasih se sliši, da je čudežno zdravilo za rast las. Nekatere študije so pokazale, da snov preprečuje razgradnjo moškega hormona testosterona, kar lahko pomaga preprečiti izpadanje las. Čeprav ni jasno, kako palmeto v resnici deluje, pa je dobra novica, da je snov varna, da se lahko jemlje skupaj z drugimi zdravili, in da ne stane veliko.

Aromaterapija

Olja sandalovine, sivke, rožmarina in timijana se uporabljajo za zdravljenje izpadanja las že več kot 100 let. Spojina v njih naj bi spodbudila rast las. Vsak večer lahko poskusite vtreti eno ali več teh olj v lasišče, vtirajte vsaj dve minuti. Nato glavo zavijte v toplo brisačo, da se olje bolje absorbira. Za povrh ta nočna masaža dobro diši in vam lahko pomaga, da se počutite bolj sproščeno.

Silicij

Visoke ravni tega elementa lahko upočasnijo izpadanje las. V trgovini boste našli različne vrste dodatkov, toda umetno izdelano različico, imenovano ortosilicijeva kislina (OSA), vaše telo morda najbolje absorbira. Zagotovo se najprej izčrpno pogovorite s svojim zdravnikom, saj še ni jasno, kako varni so v resnici silicijevi dodatki.

Selen

Nekateri dodatki za rast las vsebujejo hranilo, imenovano selen. Ta telesu lahko pomaga v boju proti toksinom, ki ste jim izpostavljeni (na primer s kajenjem ali nečistim zrakom) in to ohranja lasne mešičke zdrave. Čeprav podgane in miši z nizko vsebnostjo selena začnejo izgubljati dlake, to ni bilo dokazano za ljudi.

Še več: pravzaprav lahko preveč selena povzroči izpadanje las, lahko pa tudi nastanejo težave s spominom.

Melatonin

Poznamo ga kot hormon spanja. Mnogi ga jemljejo kot dodatek za dober nočni počitek ali za zmanjšanje težav, ko prehajamo iz enega časovnega pasu v drugega. Krema z melatoninom lahko tudi pospeši rast las ali upočasni izpadanje las. Razlogi niso jasni, toda v študiji so ljudje, ki so na lasišču uporabljali mešanico melatonina 30 dni, opazili, da izgubljajo manj las. Imate težave s prhljajem? Tudi pri tem bi melatonin lahko pomagal. Kot pri vseh prehranskih dopolnilih se najprej posvetujte s svojim zdravnikom; to je Poletova mantra od nekdaj.

Bučno olje

Dnevni odmerki bučnega olja, ki jih jemljete peroralno, lahko varno pomagajo obnoviti lase. Seveda bo potrebnih še več raziskav, a majhna študija je pokazala, da se je število las pri moških, ki so jemali štiri kapsule z bučnim oljem pol leta in vsak dan, povečalo za 40-odstotkov. Zakaj? Podobno kot palmeto bi lahko tudi bučno olje preprečilo pretvorbo testosterona v spojino, imenovano DHT, ki je povezana z izpadanjem las.

Zeleni čaj

Izvleček iz spojin zelenega čaja lahko pomaga pri številnih zdravstvenih težavah, vključno z izpadanjem las. Morda je spojina, imenovana EGCG, tista, ki pomaga pri rasti las. Raziskovalci so opazili razliko, ko so plešavim podganam dajali izvleček zelenega čaja šest mesecev. Toda: to ni bilo preizkušeno pri ljudeh! Zato dodatke zelenega čaja uporabljajte previdno! Nekateri zeleni čaji vsebujejo druge spojine, zaradi katerih vam lahko postane slabo, morda celo zbolite.

Amino kisline

To so gradniki za beljakovine. Pomagajo telesu, da deluje tako, kot je treba. Nekatere aminokisline – kot sta cistein in L-lizin – imajo posebno vlogo pri ohranjanju zdravja in rasti las. Vendar pa jih ni treba jemati kot dodatek, saj bi morali dobiti dovolj aminokislin že z zdravo prehrano. Dobri viri take hrane so skuta, ribe, jajca, semena in oreščki, polnozrnata žita in meso.

Ustrezna nega las

Včasih si lahko z majhnimi in enostavnimi spremembami pri izpadanju las pomagamo sami. Bodite nežni, ko si umivate, sušite in krtačite lase. Ne vlecite jih! Omejite uporabo kodralnikov in vročih valjev, ki lahko oslabijo lase. Če kadite, je zdaj pravi čas, da prenehate. Moški, ki kadijo, imajo večjo verjetnost, da bodo imeli težave z lasmi, kot tisti, ki ne.

Stres, ponovno, kot vedno in povsod

Tudi težave v življenju so lahko včasih krive za izpadanje las. Poskusite se naučiti obvladovati stres s tehnikami, kot so različne vrste meditacij, globoko dihanje in dihalne vaje, sprostitvene vaje ali pogovor s svetovalcem. Odlična možnost je tudi telesna vadba. Vse to je enostavno za naučiti in dokazano pomaga pri lajšanju napetosti. Najboljše zdravljenje za izpadanje las je odvisno od vzroka za težave - ko vzrok odpravimo, smo na pravi poti.

Potrudite se in poiščite izkušenega strokovnjaka, ki vam bo pomagal na njej.