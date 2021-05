Kratka zgodovina tekaških čevljev

1890–1930

1931–1940

1941–1950

1951–1960

1961–1970

1971–1980

Čevlji postanejo veliko lažji in pametnejši. FOTO: Shutterstock

1981–1990

1991–2000

2000–2010

2010 - 2020

Leta 2012 je Nike predstavil Flyknit. Deset let v pripravi, Flyknit je lahka tkanina iz preje, tekaški čevlji se popolnoma spremenijo.

Leta 2013 je Adidas predstavil svojo tehnologijo Boost, oblazinjenje sistema, zasnovanega z vodilnim kemičnim podjetjem BASF. Ideja je bila ustvariti nekaj boljšega od EVA. Termoplastični poliuretanski polipropilen, izdelan iz tisočih kapsul. Stisne pod pritiskom, da absorbira udarce in takoj odpre nazaj, da zagotovi energijsko vračanje z vsakim korakom ...

Ljudje niso od nekdaj tekli v tekaških čevljih. Najstarejši par čevljev so odkrili leta 1938 v ameriški zvezni državi Oregon, menda so ga izdelali med letoma 8000 in 7000 pred našim štetjem.Do leta 1800 so večini čevljev dodatno prišili podplate, vendar jih niso izdelovali posebej za levo in desno nogo. Ob koncu 19. stoletja in na začetku 20. stoletja so sodobni tekaški čevlji delali šele prve otroške korake v svojem razvoju.1898 – V Kutztownu v ameriški zvezni državi Pensilvanija ustanovijo podjetje Saucony Shoe Manufacturing Company.1906 – Rihači Mizuno z bratom na Japonskem ustanovi podjetje Mizuno Brothers. Delovati začne tudi podjetje New Balance.1910 – Podjetje Saucony poveča proizvodnjo na 800 čevljev na dan.1914 – Ustanovijo podjetje Brooks Running.1916 – Ustanovijo podjetje Karhu, kar v finščini pomeni »medved«.1920 – Adi Dassler najame dva čevljarja in začne ročno izdelovati čevlje v kopalnici svoje matere.1925 – Dassler razvije tekaške čevlje z ročno izdelanimi bodicami, da imajo čevlji boljši oprijem na tekaški podlagi.1937 – Adi Dassler izdeluje 30 različnih čevljev za 11 različnih športov.1938 – New Balance izdela svoje prve tekaške čevlje za tekmovanja. Za svoje izdelke ponuja vračilo denarja, če uporabniki z njimi ne bi bili zadovoljni.1948 – Adi in Rudolf Dassler se razideta in Rudolf ustanovi podjetje Puma.1949 – Kihačiro Onicuka začne izdelovati športno obutev v svoji dnevni sobi v mestu Kobe na Japonskem.1952 – Adi Dassler izdela prve tekaške čevlje z nadomestljivimi bodicami.1957 – Dassler razvije prvi najlonski podplat za sprinterske čevlje.1958 – Ustanovijo podjetje Reebok, poimenovano po afriški gazeli.1959 – Podjetje Onitsuka oblikuje nove maratonske čevlje z luknjami v različnih delih čevljev. Luknje omogočajo zračenje in preprečujejo nastanek žuljev med maratoni.1960 – Puma prva izkoristi tehnologijo vulkanizacije pri združevanju podplata in petnega dela čevlja. New Balance ponudi model Trackster, prvi tekaški čevelj, ki ga je mogoče kupiti v več različno širokih različicah.1964 – Phil Knight in Bill Bowerman ustanovita podjetje za prodajo čevljev Blue Ribbon Sports. Bowerman se posveča njuni obutvi in jo poskuša izboljšati.1968 – Adi Dassler izdela prvi čevelj za džoging.1970 – Bill Bowerman začne eksperimentirati z obutvijo in zlije tekočo gumo v opekač za vaflje ter tako ustvari podplat z vzorcem vafljev.1971 – Blue Ribbon Sports se spremeni iz distributerja v izdelovalca čevljev ter izdela prve čevlje z imenom Nike.1972 – Adidas izdela sprinterske čevlje iz kože morskega psa in s podplati iz poliamida za boljši oprijem. Blue Ribbon Sports ponudi prve čevlje z Bowermanovim podplatom z vzorcem vafljev.1973 – Blue Ribbon Sports prvi ponudi čevlje s prstnim delom iz enega kosa za boljše prileganje noge.1974 – Blue Ribbon Sports ponudi model Waffle Trainer, ki hitro postane prodajna uspešnica.1977 – Podjetje Onitsuka se preimenuje v Asics in prvi izdelki tega podjetja se uradno pojavijo na ameriškem trgu.1978 – Blue Ribbon Sports se uradno preimenuje v Nike. Frank Rudy začne sodelovati z Nikom ter ustvari prve čevlje z zračnimi blazinami.1979 – Nike ponudi na trgu čevlje Tailwind, prve tekaške čevlje s sistemom blazinjenja z zračnimi blazinami.1980 – Nike ustanovi raziskovalno in razvojno središče Exeter z napredno opremo za raziskovanje biomehanike čevljev. Saucony ponudi model Trainer 80 – prvi tekaški čevelj, pri katerem je zgornji del čevlja všit na notranji podplat, ki ni izdelan iz togih materialov.1982 – Reebok ponudi prvi čevelj, oblikovan posebej za ženske. Poimenuje ga Freestyle.1987 – Asics izdela model Freaks – čevelj za džoging z novim sistemom blazinjenja GEL.1988 – Adidas ponudi sistem za podplate TORSION, ki se uporablja še danes.1989 – Adidas uradno postane delniška družba.1990 – Asics odpre raziskovalni inštitut za šport v Kobeju na Japonskem. Inštitut postane prostor, kjer med seboj sodelujejo znanstveniki, športniki in trenerji.1991 – Saucony razvije prvi srednji podplat, ki zagotavlja blazinjenje in podporo.1993 – Nike predstavi svoj program recikliranja starih športnih čevljev, ki jih je nato mogoče uporabiti pri gradnji športnih igrišč in tekaških stez. Saucony ponudi prvi srednji podplat EVA z dvojno gostoto.1996 – Mizuno razvije tekaški čevelj Cat Plus z izpopolnjenim sprednjim delom.1998 – Mizuno ustvari tekaške čevlje iz umetnega usnja, izdelanega iz recikliranih plastenk.2003 – Karhu v sodelovanju z Univerzo Jyvaskyla izpopolnjuje tehnologijo opore čevlja.2004 – Asics predstavi obliko Biomorphic Fit, ki omogoča, da se noga naravno zvija.2005 – Vibram ponudi FiveFingers, poseben podplat za nogo.2006 – Nike izdela Air Max 360, prvi čevelj s srednjim podplatom brez pene. Nike in Apple skupaj izdelata Nike+, napravo, ki združuje glasbo, spremlja delovanje telesnih funkcij in zbira podatke o njih.2008 – Brooks ponudi BioMoGo, prvi biološko razgradljiv srednji podplat športnega čevlja. BioMoGo na smetišču razpade 50-krat hitreje od tradicionalnih materialov, ki jih uporabljajo za blazinjenje.2009 – Brooks ponudi sistem blazinjenja DNA, prvi »pametni« srednji podplat. Reebok predstavi inovativno tehnologijo za obutev EasyTone.Čevlji postanejo veliko lažji in pametnejši.V zadnjih letih so čevlji še lažji, še bolj udobni in bolj personalizirani.