Ljubljana ta teden gosti najboljše mlade umetnostne drsalce na svetu

Na ledu tudi štirje obetavni slovenski drsalci

Karina Safina in Luka Berulava (Gruzija). FOTO: Jurij Kodrun - International Ska International Skating Union

Urnik tekmovanja:

Ava Marie Zuiegler (ZDA). FOTO: Jurij Kodrun - International Ska International Skating Union

Na drsališču slovenske prestolnice se bo med 23. in 25. septembrom pomerilo kar 85 najboljših umetnostnih drsalcev v mladinski kategoriji na svetu. V boj za medalje kar 85 tekmovalcev, med njimi tudi varovalci slovitegaZveza drsalnih športov Slovenije je ponovno prejela možnost organizacije tekmovanja za nagrado Juinor Grand Prix – gre za največje mednarodno tekmovanje v umetnostnem drsanju v kategoriji mladincev in mladink. Slovenija je takšno tekmovanje že gostila leta 2016 in 2018 in tudi tokrat se bodo za Veliko nagrado Ljubljane umetnostni drsalci borili v kar treh kategorijah: ženske, moški in plesni pari.V Ljubljano pa v boj za zlata odličja svoje varovance pošiljata tudi obe sloviti ruski šoli umetnostnega drsanja: Sambo 70, katere glavna trenerkaima v svojih vitrinah trenutno največ aktualnih evropskih, svetovnih ter olimpijskih prvakov ter akademija ruskega velezvezdnikaki s svojimi tekmovalci prav tako niza uspeh za uspehom. Upravičeno si obetamo, da bomo na tivolski ledeni plošči videli tudi kar nekaj četvornih skokov, ki v zadnjem letu postajajo stalnica največjih tekmovanj.Med 85 prijavljenimi tekmovalci iz 31 držav se bodo predstavile vse drsalne velesile. V Ljubljano prihajajo številčne reprezentance Rusije, Koreje, Kanade, Združenih držav Amerike, Japonske in Italije. Slovenske barve bodo zastopali kar štirje tekmovalci. V kategoriji mladincev, v kategoriji mladink painTekmovanje bo potekalo vsako popoldne od 23. do 25. septembra. Zaradi ukrepov povezanih s preprečevanjem širjenja okužb s koronavirusom, bo tekmovanje zaprto za obiskovalce, vsi ljubitelji drsanja pa si bodo nastope svojih favoritov lahko ogledali preko spletnega prenosa v živo.Ljubitelji drsanja lahko informacije o prenosu v živo najdejo na spletni strani ISU https://www.isu.org/figure-skating/events/junior-grand-prix-of-figure-skating Ženske kratki programMoški kratki programPlesni pari, ritmični plesMoški dolgi programPodelitev medalj moškiŽenske dolgi programPlesni pari dolgi programPodelitev medalj ženske in plesni pari