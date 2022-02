Ljubljana, zeleni čudež, izbrana za najboljšo destinacijo Evrope

Kar 92 odstotkov vseh glasov izhaja iz drugih držav in dokazuje izjemno mednarodno privlačnost slovenskega glavnega mesta. S tem je Ljubljana postavila svojevrsten rekord v celotni zgodovini tekmovanja, od leta 2009 namreč še nobena država ni zmagala s tako velikim deležem glasov zunaj svojih meja. Ljubljana pa ni privlačna destinacija le za popotnike. Kot so izpostavili pri European Best Destinations, da bi razumeli ta zeleni čudež, ga obiskujejo tudi cele delegacije županov, okoljskih svetovalcev in urbanistov.

European Best Destinations, ki igra pomembno vlogo pri promociji kulture in turizma v Evropi tako pri popotnikih kot turističnemu gospodarstvu in medijih, je na svoji spletni platformi in prek družbenih medijev 20. januarja svojim sledilcem zastavila vprašanje: Kam v Evropi bi šli radi na počitnice v letu 2022?

V glasovanje je ponudila 20 destinacij, ki jih je na podlagi prejšnjih uspehov, kulturne in turistične ponudbe, kakovosti življenja in trajnostnega razvoja izbrala posebna žirija. V 21 dneh so našteli 528.069 glasov iz 182 držav. 56% glasov je prišlo iz Evrope, 44% iz drugih držav. Slednje predstavlja najvišji delež glasov zunaj Evrope od ustanovitve tekmovanja, kar kaže na veliko željo popotnikov, da bi se vrnili na staro celino. Ljubljana je prejela 75.642 glasov, največ iz Amerike, Italije, Nemčije, Avstrije, Hrvaške.

European Best Destinations, ki je 13. izvedbo tekmovanja za najboljšo destinacijo Evrope izvedla z EDEN, največjo mrežo destinacij trajnostnega turizma, je Ljubljano izpostavila kot najbolj trendovsko destinacijo za potovanja v letu 2022 na najbolj obiskani spletni strani, posvečeni turizmu v Evropi, ki doseže več kot 6 milijonov popotnikov.

Med drugim so zapisali, da »je mesto zakladnica vznemirljivih skrivnosti in naravnih radosti. Ponosna zelena prestolnica Slovenije vabi vse vagabunde, lačne kulture, umetnosti, zabave in velikih zelenih površin, ki poskrbijo za sproščeno vzdušje. Pa niso le popotniki s celega sveta, ki jo obiskujejo. Cele delegacije županov, okoljskih svetovalcev in urbanistov obiskujejo Ljubljano, da bi razumeli zeleni čudež te edinstvene prestolnice v Evropi. Prej kot druge evropske prestolnice so se v Ljubljani odločili za zaprtje starega mestnega jedra za promet.«

V sodelovanju z odmevnimi mediji, kot so Condé Nast, Forbes USA, National Geographic, Lonely Planet, Business Insider in drugimi, pa bodo izšli različni prispevki. Vsakoletni izbor najboljše destinacije v Evropi tudi sicer zbudi veliko zanimanja pri različnih medijih predvsem po Evropi, pa tudi širše.

Ponosni smo, da je Ljubljana izbranka globalnih popotnikov in da so jo postavili na sam vrh svojih potovalnih seznamov. FOTO: Marko Feist

»Ponosni smo, da je Ljubljana izbranka globalnih popotnikov in da so jo postavili na sam vrh svojih potovalnih seznamov. Posebno veljavo ima dejstvo, da kar 92% glasov prihaja iz drugih držav, kar je svojevrsten poklon našemu mestu in našim prizadevanjem, da jo razvijamo v smeri trajnosti, mehke mobilnosti, visoke kakovosti življenja, pestre, na lokalnih posebnostih in surovinah temelječe ponudbe, vključenosti lokalnega prebivalstva,« poudarja mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana.

»Bolj kot kdaj koli prej so se letos za prvo mesto borile nekatere prestižne destinacije, toda na koncu so odločili popotniki s celega sveta: Ljubljana je najboljša evropska destinacija 2022. Zahvaljujoč vašemu delu v zadnjih 15 letih je Ljubljana strpna, multikulturna, odprta, optimistična, športna, družinam prijazna destinacija,« izpostavlja Maximilien Lejeune, direktor European Best Destinations. »Je varno mesto z eno najvišjih kakovosti življenja v Evropi. Mesto, ki se ponaša z nazivom najboljše zelene prestolnice v Evropi in največjo zeleno površino na prebivalca v Evropi. Mesto dobrih praks, ki navdihujejo destinacije širom sveta. Predvsem pa je Ljubljana mesto, ustvarjeno za in s svojimi meščani, kjer je dobro živeti, delati, vlagati, se ustaliti s svojo družino, svojim projektom, svojim start-upom.«

Tekmovanje »European Best Destinations« igra pomembno vlogo pri promociji Evrope kot destinacije številka ena na svetu. Postalo je stičišče turističnih organizacij in svetovnih popotnikov ter glavna vrata v odkrivanje Evrope. FOTO: Voranc Vogel

European Best Destinations je potovalna spletna stran, razvita za promocijo kulture in turizma v Evropi. V sodelovanju s turističnimi organizacijami in EDEN, največjo mrežo destinacij trajnostnega turizma, ki jo je ustanovila Evropska komisija, spodbuja boljše razumevanje bogastva, raznolikosti in kakovosti evropskih destinacij. Njena tekmovanja za najboljše evropske destinacije leta, božične sejme, plaže, smučišča, najbolj romantične destinacije so postala najpomembnejša turistična tekmovanja v Evropi. Združujejo na milijone popotnikov, ki podpirajo in odkrivajo najlepše destinacije v Evropi.

European Best Destinations je Ljubljano v letu 2020 uvrstila med najbolj varne božične destinacije v Evropi, leta 2021 pa jo je razglasila za najboljšo zeleno prestolnico Evrope.