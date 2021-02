Videoposnetek Luke Dončića pri 13 letih

Španski športni časopis Marca je objavil videoposnetek, star osem let, ko jeigral v podmladku Reala iz Madrida in osvojil svojo prvo večjo lovoriko.Takrat je 13-letniže veljal za igralca, od katerega so pričakovali, da se bo razvil v odličnega igralca, a le malokdo si je upal napovedati, da bo Španijo tako kmalu tudi zapustil.Danes je star 21 let (28. 2. bo praznoval 22. rojstni dan) in že sodi med najboljše v ameriški ligi NBA, torej med najboljše košarkarje na svetu. Njegov košarkarski razvoj v OŠ Milana Jarca in naprej v Olimpiji prek Španije do ZDA je potekal bliskovito.Uživajte v ogledu videoposnetka: