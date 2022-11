Modna hit torbica za na kolo

Ni pomembno kdo je kolesarske košare za na krmilo, ki smo jih vajeni na mestnih kolesih spremenil v mini torbice. Zdaj so tu in postale so pravi modni hit med kolesarji.

Koliko časa bo ta moda trajala? Kot opažamo, se je pri nas šele začela ...

Kolesarji imamo kolesarske majice, med drugim tudi zato, ker imamo na hrbtu tri priročne žepe. Tako je že od nekdaj, že več kot sto let. Hkrati smo kolesarji imeli vedno tudi dodatno torbico priveznjeno pod sedežem kolesa, v kateri je bila nujna prva pomoč v obliki rezervne zračnice, dveh montirk, mini kolesarskega orodja in mini tlačilke. Tako je tudi danes.

In ne več kot pet sezon nazaj se je v kolesarskem svetu pojavila mini torbica za na krmilo. Zakaj? Najbrž zato, ker vemo, kako je s kolesarkami, tudi na kolesu hočejo biti praktične in urejene. Največ kolesark ima v tej mini torbici spravljen telefon, robčke, korektor šminko in ključe od stanovanja. Moški? Prav tako telefon in ...

Drugače je, če ste makadamkar, potem je ta torbica lahko napolnjena s še dodatno prtljago, ki je nujna na daljših vožnjah. Ta torbica pride prav za vožnje, ki so med makadamkarskimi in kolesarskim vandranjem, beri bikepackingom.

Kakšna mora biti ta mini torbica za na krmilo?

Nepremočljiva, narejena iz robustnih materialov z odlično, vzdržljivo in gladko zadrgo, da jo lahko odpiramo in zapiramo med vožnjo. Pritrdilni trakovi morajo biti trije in zelo kakovostni, ker torbica med vožnjo ne sme plesati, poskakovati na krmilu. Ne sme se premikati! Notranjost torbice mora biti svetle barve, da so stvari hitreje vidne. Mora biti pralna.

Torbica za na krmilo kolesa. FOTO: Arhiv proizvajalca

Bitanska Rapha je prva na balance priveznila priročne torbice. FOTO: Arhiv proizvajalca