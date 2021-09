Na startu 955 kolesarjev na ponyjih

Če okrog tisoč ljudi preživi lep dan v idealnih vremenskih razmerah in ob odličnem vzdušju, rekordi seveda niso tako strašno pomembni. Tokrat namreč niso kar serijsko padali. Natanko 955 voznikov malih 20-palčnih koles brez prestav je prevzelo startne številke sedmega dogodka Red Bull Goni Pony, če bi šteli prijatelje ob progi, jih je bilo seveda še nekaj več.



Iz pisanega pelotona se je hitro odlepil lanski zmagovalec Luka Kovačič in naposled tudi prvi osvojil vrh. Natančno 39 minut in 54 sekund je potreboval. To pa je za 15 sekund počasneje od njegovega rekorda, ki ga je postavil lani. Zato pa je Barbara Trunkelj, ki je na Vršič prikolesarila 9 minut pozneje z okroglimi 49 minutami na uri, svoj lanski osebni rekord, ko je zasedla drugo mesto, popravila za skoraj tri minute.

Naj retro slog

Tudi letos so se številni zelo potrudili z opravami – in se še dodatno namučili v njih na vzponu. Zmagovalka naj retro sloga je letos telovadka Lucija Guzaj, naj retro tip je bil »glavni na vasi« Matic Uran, najbolj posrečena skupina pa par Booty Boom.



