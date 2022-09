Nad Pomurjem bo poletelo 150 toplozračnih balonov

Svetovno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni, ki bo potekalo od 16. do 23. septembra v Murski Soboti, bo največji letošnji mednarodni športni dogodek pri nas.

Poteka pod pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja. Na tekmovanju bodo gostili kar 105 balonarskih ekip iz 32 držav, ki se bodo v šestih tekmovalnih dneh pomerile v različnih tekmovalnih nalogah ter pokazale svoje znanje in spretnosti v upravljanju balonov.

V sklopu svetovnega prvenstva so za obiskovalce pripravili pester spremljevalni program, bogato gostinsko ponudbo in doživetja za vso družino. Pred začetkom prvenstva smo se pogovarjali z Matjažem Pavlinjekom, generalnim direktorjem organizacijskega odbora svetovnega prvenstva v letenju s toplozračnimi baloni 2022.

Svetovno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni Murska Sobota 2022 bo največji letošnji mednarodni športni dogodek pri nas. Kaj to pomeni za Slovenijo oziroma za pomursko regijo?

Množica pisanih balonov v zraku bo vsekakor paša za oči, ki bo v Pomurje gotovo privabila množico ljubiteljev toplozračnih balonov iz Slovenije in tujine. Tovrstna športna tekmovanja so obogatitev turistične ponudbe Pomurja, skupaj z razstavnim paviljonom Expano in številnimi drugimi zanimivostmi, hkrati pa gradijo prepoznavnost Slovenije v svetu. Dogodek bo odlična priložnost za promocijo našega turizma. Pomurska pokrajina je idealna za letenje z baloni. Tu je res pravi raj za balonarje, saj so pri nas primerne geografske značilnosti in zmerni vetrovi, pomurska ravnica pa ponuja ogromno možnosti za pristanek balona.

Pravzaprav ne gre za prvo tako pomembno tekmovanje pri nas. Leta 1994 je Murska Sobota gostila evropsko prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni. Kakšne so vaše izkušnje z organizacijo mednarodnih tekmovanj?

Matjaž Pavlinjek. FOTO: Arhiv Polet/Delo

V Pomurju smo že leta 1994 gostili evropsko prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni. Takratne ekipe tekmovalcev se ga še vedno z naklonjenostjo spominjajo po odlični organizaciji, lepi pokrajini za letenje in prijaznosti domačinov. Uspešno izvedeno evropsko prvenstvo je bilo za naš balonarski klub ROTO odskočna deska za uspešno kandidaturo za organizacijo svetovnega prvenstva. Ponosni smo, da nam je v močni konkurenci uspelo.

Leta 2019 smo organizirali svetovno predprvenstvo in slovensko odprto državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni, ki se ga je udeležilo 40 ekip iz Slovenije in 18 drugih držav. Predtekmovanje je bila za nas nekakšna generalka za svetovno prvenstvo in FAI – mednarodna letalska zveza, ki je soorganizator teh tekmovanj, je bila z izvedbo predprvenstva izjemno zadovoljna. Leta 2020 nam je kljub ukrepom proti pandemiji uspelo izvesti odprto državno prvenstvo in prvič v zgodovini Slovenije smo lahko doživeli vzlet plinskih balonov. Poleteli so izpred paviljona Expano ob Soboškem jezeru in v eni noči jih je poneslo vse do Poljske.

Vse to so bile pomembne in dragocene izkušnje na naši poti organizacije mednarodnih balonarskih dogodkov, ki nam bodo letos prišle zelo prav pri organizaciji tega vrhunskega balonarskega spektakla. To je veliko priznanje in spodbuda za slovensko balonarsko skupnost in nadvse odgovorna naloga za organizacijski odbor, saj bodo samo tekmovalne ekipe štele 800 ljudi, v ekipi za organizacijo pa sodeluje več kot sto ljudi – ekipa podjetja ROTO in drugi sodelavci, zanesenjaki, ljubitelji letenja.

Tekmovanja se bo udeležilo kar 105 ekip iz 32 držav. Kdo so slovenski piloti in na kakšne uvrstitve lahko računamo?

V Sloveniji imamo kar nekaj odličnih pilotov toplozračnih balonov, ki dosegajo izjemne rezultate tudi na mednarodnih tekmovanjih. Letos bodo na svetovnem prvenstvu našo državo zastopali Vito Rome, Dejan Buzeti in Jernej Bojanovič. Naš državni prvak, pilot Vito Rome je svoj najboljši rezultat dosegel na evropskem prvenstvu iz leta 2015, ko je bil tretji. Na letošnjem svetovnem prvenstvu bomo sicer gostili tudi aktualnega svetovnega prvaka Dominica Bareforda, aktualno svetovno prvakinjo v ženski konkurenci Dario Dudkiewicz-Golawsko in dva mladinska svetovna prvaka Roya Gommerja in Jana Suchyja.

Kako sploh potekajo tekme v letenju s toplozračnimi baloni? Kaj je cilj tekmovalnih poletov?

Na tekmovanju se bodo v šestih tekmovalnih dneh piloti pomerili v različnih tekmovalnih nalogah ter pokazali svoje znanje in spretnosti v upravljanju balonov. Tekmovanje bo potekalo v skladu s standardnimi pravili Mednarodne letalske zveze (FAI), ki določajo pravila tekmovanja in naloge, v katerih se pomerijo piloti. Vsak dan se načrtujeta dva poleta, eden zjutraj in drugi zvečer. Za vsak polet posebej bo direktor tekmovanja glede na vremenske razmere določil naloge za tekmovalce. Le-te vključujejo na zemljevidu vrisane cilje ali področja za točkovanje ter prostorske omejitve, ki jih mora pilot pri izvajanju naloge upoštevati.

Tekmovanje je pravzaprav strateška igra, v kateri tekmovalci načrtujejo polet, upravljajo balon, spremljajo vreme in predvidevajo spremembe vremena, hitrost in smer vetra, sledijo pravilom letenja in pristopajo k tekmovalnim nalogam. Ves čas opazujejo druge tekmovalce, ugotavljajo svoj položaj v primerjavi z drugimi in ocenjujejo, koliko časa morajo vztrajati pri nalogi, da bi dosegli čim boljši rezultat. Naloge so namreč tudi časovno omejene.

Nam lahko daste kakšen primer tekmovalne naloge?

Najlažje lahko opišemo nalogo, kjer direktor tekmovanja določi cilj, ki je dobro viden iz zraka, navadno ga označimo z barvnim križem. Zmagovalec naloge bo tisti pilot, ki bo obtežen trak, rečemo mu tudi marker, vrgel najbližje tarči. Pri drugi nalogi lahko določimo več tarč, pilot pa se sam odloči, kateri se bo poskušal čim bolj približati in vreči marker. Med klasične naloge sodi tudi lov na lisico (hare and hounds), kjer en balon predstavlja lisico, drugi pa mu sledijo. Balon lisica poskuša tekmovalce izzvati, le najboljši ga lahko v letenju čisto posnemajo. Ob pristanku lisica postavi tarčo, na katero tekmovalci odvržejo markerje.

Rezultat vsake naloge se točkuje. 1000 točk prejme zmagovalec, preostali pa manj, sorazmerno glede na njihov dosežek v primerjavi z zmagovalcem. Skupni zmagovalec tekmovanja, svetovni prvak, bo postal tisti tekmovalec, ki bo v skupnem seštevku zbral največ točk.

Spektakel bo paša za oči tudi za širšo javnost. Kakšen spremljevalni program ste pripravili za obiskovalce med tekmovanjem?

V sklopu svetovnega prvenstva smo za obiskovalce pripravili pester spremljevalni program, bogato gostinsko ponudbo in doživetja za vso družino. V petek, 16. septembra, bo pred paviljonom EXPANO potekal Godba fest in vzlet plinskih balonov. V soboto, 17. septembra, bo po otvoritveni slovesnosti, kjer se bodo predstavili najboljši piloti z vsega sveta, največji letalski show v Sloveniji – EXPANO Aeroshow. Videli bomo lahko doskok padalcev s slovensko zastavo, simulacijo gašenja s helikopterjem Slovenske vojske, prelet pilatusov Slovenske vojske, akrobatsko točko Petra Podlunška, akrobatsko jadralno letalo, akrobacije helikopterja The Flying Bulls in še marsikaj. Prava paša za oči za vse gledalce bo tudi tekmovanje Key Grab ali zgrabi ključ. Baloni bodo poskušali zgrabiti ključ, ki bo obešen nad Soboškim jezerom v bližini Expana. Sledil bo Night Glow – večerna revija toplozračnih balonov. Večer bomo zaključili s koncertom pevke Neishe.

Za otroke in starše bo v nedeljo, 18. septembra, pred paviljonom EXPANO Družinski balonarski dan z delavnicami in animacijami za otroke. Ob 20. uri bo glasbeni nastop prekmurskih raperjev: LEOPOLD I. in VAINO. Vstop na vse omenjene dogodke je prost!

Središče dogajanja bo nad murskosoboškim letališčem. FOTO: Arhiv Polet/Delo

Kdaj in kje bodo obiskovalci lahko občudovali balone?

Vsak tekmovalni dan med 18. in 22. septembrom načrtujemo dva poleta, enega zjutraj okoli 7. ure in drugega zvečer okoli 16. ure. Zjutraj se bodo, če bodo vremenske razmere dovoljevale, tekmovalci poskušali približati letališču Murska Sobota, kjer jih bo čakala ena od tekmovalnih nalog. Za gledalce pa bo najbolj zanimiv popoldanski skupni vzlet (fly-out), ko vsi tekmovalci poletijo s skupnega vzletnega mesta na letališču. Da pa po vzletu balonov ne bo dolgčas, se bodo tekmovalcem pridružili še festivalski baloni posebnih oblik. V zraku bomo lahko tako občudovali več kot 150 balonov. Na slovenskem nebu jih toliko skupaj še nismo videli!

Bo kdo od strokovnjakov komentiral dogajanje v zraku?

Na popoldanskih skupinskih vzletih balonov (fly-out) z letališča bo za obiskovalce komentiral dogajanje v zraku naš izkušeni pilot toplozračnega balona Tomo Weber. Na našem You Tube kanalu bo reportaže z dogodka pripravljal mednarodna zvezda in komentator letalskih prireditev Regan Tetlow iz ZDA, ki je pravi adrenalinski navdušenec!

Kje lahko izvemo več o sami prireditvi in napotkih za obiskovalce?

Balonarske navdušence vabimo, da nam sledijo na spletni strani www.balon2022.si, kjer si lahko tudi rezervirajo svoj polet. Dogajanje v živo lahko spremljajo na Facebooku in Instagramu, kjer bomo tudi sproti objavljali natančne lokacije vzletov, pristankov ter krajev, nad katerimi bodo leteli baloni. Obiskovalce tudi vabimo, da z nami delijo utrinke z dogodkov in jih označijo s #hab2022.

Matjaž Pavlinjek, generalni direktor organizacijskega odbora svetovnega prvenstva v letenju s toplozračnimi baloni 2022