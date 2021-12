Najbolj neumna netekaška vprašanja tekačem

Nekateri ljudje radi tečejo. Preprosto in sladko, to tako je. Vsak sam ve, zakaj teče, in navadno tega ne razglašamo okolici in še manj neznancem. No, v nasprotni smeri pa ni tako - marsikdo, ki ne teče, vas bo skušal opisati že kar z vprašanjem, ki vam ga bo zastavil.

Nekatere stvari so res nadležne, in zdi se, da jih netekači pogosto rečejo tekačem. Nekaj najbolj čudnih ...

Niste videti kot tekač.

Joj, hvala, ker ste opazili. Ja, vem, da ne izgledam kot gazela. Ni vsak elitni tekač. Biti suh z velikimi mišicami ni pogoj, da bi bili del tega kluba tekajočih, veste. Tekači prihajamo v vseh oblikah in velikostih!

Tudi sam bi rad tekel ...

No, če bi se potrudili, bi morda lahko to tudi storili!

Imate srečo, da ste tako športno blagoslovljeni.

Da imam tako srečo, da sem naravno fit in suh in zdrav. Ne, tega ni – to je zato, ker grem ven, dvignem rit in treniram!

Ste zmagali?

Zakaj že? Osvojil sem banano, končno medaljo, vse, kar lahko ješ, darilne vrečke, zadovoljstvo ob pretečenih razdaljah in odlično družbo z veliko ljudmi z visoko vsebnostjo endorfina.

Se ne utrudite?

Ne. Sem super tekač. Imun sem na običajne učinke fizičnega napora. Zato vsakič zmagam.

Vam ni dolgčas?

Ni šans. Z veseljem monotono postavljam eno nogo pred drugo, kilometre in kilometre. Predvsem na tekalni stezi! Ja, včasih je dolgočasno. Toda če daš teku priložnost, boš ugotovil, kaj je na njem tako neverjetnega.

Tečem samo, če me nekaj preganja.

Kot da tega še nisem slišal? Vem, samo poskušaš biti smešen. Ampak preprosto nisi.

Ali še niste slišali za tistega tipa, ki je umrl med to dirko?

Seveda obstajajo občasni nesrečni primeri, ko se nekdo med tekom zgrudi do smrti. Kaj pa ostalih sto tisoč ljudi, ki jim je šport drastično izboljšal zdravje? Kaj pa večja incidenca ljudi, ki umrejo zaradi bolezni, povezanih z debelostjo, ki jih je mogoče preprečiti s takšno vadbo? Tvegala bom, najlepša hvala.

Tek je škodljiv za vaša kolena.

Veste, koga ne slišite, da bi rekel to? Ljudje, ki dejansko tečejo. Samo, da veste – tek po najnovejši raziskavi dejansko krepi kolena. Nasprotno pa je sedenje slabo za vse vaše sklepe ... in vaše srce ... in vaše arterije ... in vaša pljuča ... in vaše duševno zdravje ...

Potrebujete prevoz?

Presenečeni smo, kako pogosto se to zgodi. Ali ne vidijo, da sem v polni tekaški opremi in namerno telovadim? Ali me samo poskušajo nabutati? Ali me poskušajo ugrabiti?

Ali veste, kako priti do tja in tja?

Všeč mi je, ko ljudje sredi ceste ustavijo svoje vozilo in me vprašajo za pot. Ali sem videti kot zemljevid? Ali nimate navigacije na telefonu? Ne morete kar tako prekiniti moje vadbe, prosim?

Teci, Forrest, teci!

Ta zmaga, dobi nagrado za najbolj nadležno tekaško opombo. Resno. Bodite izvirni, ljudje, če se že vtikate v nas, ko tečemo in iščemo svoj mir in sprostitev. Niti najmanj ni več zabavno, tole s Forrestom.