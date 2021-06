Najcenejši in najboljši trdorepci med gorskimi kolesi

Cube Analog deepgreen'n'black

Cube Analog. FOTO: Arhiv Proizvajalca

Cube reaction Pro fadingblue'n'green

Cube Reaction

Focus Whistler 3.9

Gorsko kolo Foto Arhiv Proizvajalca

Focus Whistler 3.7

Focus Whistler

Giant Fathom 2

Giant Fathom

Scott Scale 965

Scott Aspect 930

Klasika, bo kdo rekel. Ni ga čez klasiko, in zato poglejmo, kateri modeli so v naši gorati domovini trenutno najbolj prodajani. Da, že nekaj sezon se ponavljajo ena in ista imena, tako pač je, ko »giganti« uravnavajo tržišče. Ne le pri nas, tudi v tujini.Trdaki torej; predstavili jih bomo le peščico, toliko, da vas spomnimo, da so še v izložbah domačih prodajaln s kolesarsko opremo – in da vas še dodatno spomnimo, da ga ni čez klasiko, kajne?Hardtail ali gorsko kolo trdak je nam najbolj domače iz rodbine gorskih koles. Je najbolj podobno prvi generaciji. Najlaže ga prepoznate po samo sprednjem vzmetenju oziroma sprednjih blažilnikih. Okvir je tak, kakršen je bil na začetku razvoja gorskih koles. Namenjeno je za makadam, gozdne poti, kozje stezice in tudi za tiste, ki jim je vzpon bolj pri duši kot spust.Pri nakupu takšnih koles morate vedeti, da vam bodo tresljaje blažile samo sprednje vilice in bo zadnji del kolesa še vedno težko nadzorovati, zato boste mogoče še naprej bentili nad slabimi cestami, luknjami in koreninami. Za takšno kolo vam bodo še najbolj hvaležni roke in ramena, a hrbtenica in zadnjica bosta še vedno trpeli. Hardtail je tudi najlažje od gorskih koles in nekateri ga ljubkovalno kličejo gorska specialka.Verjetno ni (več) treba opozarjati, da so vsa gorska kolesa na 29-palčnih platiščih, sem in tja se najde kak model s 27,5-palčnimi, a brez skrbi, prodajalci vas bodo o vsem podučili. Da, 26-palčnih med kolesi za odrasle ni več, premaknili so jih v otroški gorskokolesarski svet. Vozijo jih oni, ki jim palci niso mar, marveč le vrtenje v zeleno.Trdake priporočamo tistim gorskim kolesarjem, ki še vedno najbolj uživajo v osvajanju vrhov in vožnji po ravnem; polno vzmetena kolesa pa tistim, ki obožujejo kolesarjenje navkreber, še bolj pa spust v dolino. Ne, ne bomo razlagali tehnikalij, to prepuščamo prodajalcem, mi samo predstavljamo, kaj vse se da kupiti pri nas, in ne na spletu ali pri sosedih. Natančneje, kaj se pri nas najbolj prodaja iz segmenta trdakov. Nismo izbrali najcenejših, ker menimo, da gorsko kolo, ki stane okoli 500 evrov, ni ravno odličen instrument za resnejšo kolesarsko rekreacijo, je pač bolj prevozno sredstvo za nezahtevne uporabnike, ki jim težko rečemo ljubiteljski kolesarji.Gorsko kolo, ki stane od 800 evrov, z veseljem uporabljamo tisti, ki na leto prekolesarimo nad 3000 kilometrov.Nismo iskali niti tistih modelov, ki stanejo več kot 1500 evrov – klasično gorsko kolo zelo dobro pelje, tudi če je cenejše. Vsi modeli so letnik 2020/21 in večina jih je še v zalogi pri domačih trgovcih.Nemški proizvajalec koles različnih cenovnih in kakovostnih razredov že od leta 1993. Kolesa, ki izpolnijo vsa pričakovanja. Nemški izdelek je težko slab. Svojo priljubljenost so pri Cubu dosegli, ker imajo po mnenju mnogih najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. Danes predstavljamo njihova trdaka, ki sta letos pravi prodajni hit. Po geometriji se ne razlikujeta, samo po opremi.Okvir: aluminij LiteVilice: SR Suntour XCM RL Disk, 100mm, Remote lockoutSprednji menjalnik/zadnji menjalnik: Sram SX Eagle, 12 prestavPrestavne ročice: Sram SX EagleZavore: Shimano BR-MT200, hidravlične disk zavore (160/160)Gonilka Sram SX Eagle Powerspline: 32TKasetni verižnik: Sram PG-1210 Eagle, 11-50TObročnika: CUBE ZX20, 32H, DiskPlašča: Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25Teža: 14,1 kgCena: 829 evrovOkvir: aluminij LiteVilice: RockShox Judy Silver TK Air, 100 mm, PopLocSprednji menjalnik/zadnji menjalnik: Shimano XT RD-M8100-SGS, 12 prestavPrestavne ročice: Shimano Deore SL-M6100Zavore: Shimano XT BR-M8100, hidravlične disk zavore (180/160)Gonilka: Shimano FC-MT511, 32TKasetni verižnik: Shimano Deore CS-M6100, 10-51TObročnika: Cube EX21, 32H, Disc, pripravljeno za tubelessPlašča: zadnji: Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25, sprednji: Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25Teža: 13,1 kgCena: 1329 evrovGorsko hardtail kolo Focus Whistler je zagotovo pravi spremljevalec za resno kolesarsko rekreacijo. Z lahkim aluminijastim okvirjem in 29-colskimi plašči bodo vzponi enostavni, hkrati pa boste uživali v spustih. Kolo je opremljeno z vrhunskim prestavnim sistemom Shimano SLX in hidravličnimi disk zavorami Shimano.Okvir: 6061 aluminijVilice: RockShox Recon RL, 100x15 mm QR, 100 mm hodaZavore: Shimano MT200, hidravlične disk zavoreZadnji menjalnik: Shimano SLX M7100, 12 prestavPrestavna ročica: Shimano SLX M7100, 12 prestavSprednji menjalnik: /Gonilka: Shimano MT610Plašča: Schwalbe Smart Sam 2.25Obročnika: Rodi Viper 21Teža: 13,70 kgCena: 999 evrovFocus Whistler z izjemno lahkim aluminijastim okvirjem in 27,5-palčnimi kolesi. Opremljen je z udobnimi in zanesljivimi vzmetnimi vilicami SR Suntour XCT, ki ponudijo 100 mm hoda. Kolo je opremljeno s prestavnim sklopom in zavorami znamke Shimano, ki je verjetno najbolj priznan proizvajalec kolesarskih komponent in je že sam po sebi garancija za kakovost. Focus Whistler je pripravljen na vse! Ponuja vrsto možnosti predelave od prtljažnika, blatnikov do luči, s katerimi si ga prilagodite po svojih merah.Okvir: 6061 aluminijVilice: SR Suntour XCT, 9 mm QR, coil spring, 100 mm hodaZavore: Shimano MT200, hidravlične disk zavoreZadnji menjalnik: Shimano RD M5120 SGSSprednji menjalnik: Shimano Deore M6000Prestavna ročica: Shimano Deore M6000Prestavno razmerje: spredaj: 36/26, zadaj: 11-42Gonilka: Shimano FC-M4100Plašča: Schwalbe Smart Sam 2.25Obročnika: Schürmann YAK 21Teža: 14,60 kgCena: 749 evrovDruga generacija Fathoma je še boljša, le majhna sprememba v geometriji, in vožnja je še udobnejša in tudi hitrejša. Giant sodi med najboljše, njegove rešitve so največkrat vodilo vseh drugih proizvajalcev, saj je še vedno največji proizvajalec koles na svetu. Fathom je prav gotovo v samem vrhu gorskih koles. Kakovost, ki nikoli ne razočara. Od lani se je pocenil za 100 evrov.Okvir: ALUXX SL-Grade aluminijVilice: Giant Crest 34 RCL, 130 mmPrestavne ročice: Shimano DeoreZadnji menjalnik: Shimano DeoreZavore: Tektro TKD143Zavorne ročice: Tektro TKD143Verižnik: Shimano DeoreGonilke z verižniki: Praxis Cadet Boost, 30tObročnika: Giant AM 29Plašča: Maxxis Minion DHF, 29x2.5 WTCena: 1399 evrovOdzivno kolo, ki ga odlikujeta izjemno lahek aluminijast okvir in notranja napeljava kablov za bolj »čist in lahek« videz. Zaradi tekmovalne geometrije, trpežnega okvirja in zanesljivih komponent navdušuje s svojim dirkaškim značajem in učinkovito ter udobno vožnjo. Kakovostne komponente, kot so vilice Rock Shox Judy Silver TK Solo Air ter pogonski sklop Shimano z 12 prestavami, zanesljive zavore Shimano in 29-palčna kolesa, pomagajo premagati vse ovire. Tehnologija zaklepa vilic z ročko RideLoc bo poskrbela za hitro in enostavno nastavljanje. »Če iščeš kolo, ki ga zaznamujejo zanesljivost, dobra vodljivost in vrhunska odzivnost ter lahkotni vzponi, potem je scott scale 965 kot nalašč zate.« Tako pač pravijo pri Scottu.Okvir: Scale Alloy 6061 C, notranja napeljava žic, zamenljiv nosilec menjalnikaVilice: Rock Shox Judy Silver TK Solo Air, 100 mm hodaOprema: Shimano 12 prestav, Shimano Deore, Rapidfire Plus (prestavne ročke), 12 prestavZavore: Shimano MT201, hidravlične disk zavore, 180/160 mmGonilka: Shimano FC-MT511-1, 32 TZadnji verižniki: Shimano Deore, 10-51 TObročnika: Syncros, 32HPlašča: Maxxis Rekon Race, 29« x 2.25«, 60TPICena: 1259 evrovScottov Aspect 730 spada med najbolj klasična gorska kolesa, saj je zelo enostaven, a hkrati uporaben. Cenovno ugoden model, ki že ima kolutni zavori in sprednje vzmetene vilice z možnostjo zaklepanja. Je lahko in učinkovito kolo, namenjeno kolesarjem, ki vstopajo v svet gorskega kolesarjenja ali pa iščejo zanesljivo kolo za vsakdanjo vožnjo ali pohajkovanje. Verižnik z dvema zobnikoma spredaj in zadnji zobnik v razponu 11-42 omogočata vožnjo povsod, s tem prenosom ne bo noben klanec prehud. Aspect 930 ima 29-palčna platišča, zadnji menjalnik​ Shimano Deore​ in 20 prestav.Okvir: Aspect 900 aluminijVilice: Suntour XCR32Zavore: Shimano MT200, hidravlične disk zavoreZadnji menjalnik: Shimano Deore RD-M4120, 20 prestavSprednji menjalnik: Shimano FD-M4100Prestavni ročici: Shimano SL-M4100Velikost koles: 29«Gonilka z verižnikoma: Shimano FC-M4100 / 36X26Kaseta: Shimano CS-M4100-1 /11-42TObročnika: Syncros X-20 Disc32HPlašča: Kenda Booster2.4« / 30TPICena: 839 evrov