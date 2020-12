Najpogostejši izgovori, da bi se izognili telesni aktivnosti

FOTO: Leon Vidic/Delo

Ko pričnejo so polni zanosa, po vadbi se dobro počutijo, tako komaj čakajo naslednji dan, da lahko gredo spet na trening.Nekateri uspejo v tem ritmu preživeti več mesecev in sploh nimajo težav. Drugi na svoji poti naletijo na ovire, ki jih le stežka presežejo.Velika ovira je lahko prekinitev aktivnosti zaradi bolezni. V kolikor se to zgodi v prvih dveh mesecih po začetku, je lahko enotedenski ali deset dnevni premor za nekatere že predolg, ter tako prenehajo z aktivnostmi. Izgovori pridejo na plan. Razumljivo. Težko se je spet spraviti v pogon, že v samo športno opremo se je težko.Zbrali smo nekaj najpogostejših izgovorov, ki si jih pripovedujemo, da bi se izognili telesni aktivnosti. Naštevamo jih samo iz enega razloga: da boste naslednjič, ko se vam prikradejo v misel, zavestno vedeli, da so to zgolj in samo izgovori... in se spravili migat.Premrzlo je.Prevroče je.Na nebu vidim oblak. Zagotovo se pripravlja k dežju.Pa ravno imam sveže umite lase.Trenerja vadbe nadomešča druga oseba, ta pa mi ni tako všeč.Ampak prejšnji teden sem pa res veliko telovadil, mogoče rabim malo počitka.V službi nisem poskusil peciva, ki ga je prinesla sodelavka. Torej sem se danes že dovolj žrtvoval.Moje najlepše pajkice so v pranju.Imam PMS, torej mi je gotovo oproščeno.Imam menstruacijo, torej mi je gotovo oproščeno.Nisem obrit/a.Imam toliko obveznosti, ne morem si vzeti pol ure zase.Na sporedu je ravno moja najljubša serija/ film / tekma ...Ne najdem slušalk. Ne morem teči brez glasbe.Utrujen sem.Zaspan sem.Ob tej uri je vedno največja gneča.Pa saj sem kar zadovoljen s svojim izgledom, je bilo že slabše.Če enkrat ne grem, pa res ne bo nič hudega.Saj sploh ne vidim nobenih rezultatov.Vikendi so pa res namenjeni počitku.Mislim, da me malo boli glava. Bolje bo, da počivam.Ni me bilo že dvakrat. Ne da se mi izmišljevati opravičil, kje sem bil.Saj sem že včeraj.Saj bom jutri.Torej ... izgovori ali rezultati? Imate lahko samo eno.