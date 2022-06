Največje napačne predstave o hrani

V medijih je cel kup napačnih razlag o hrani. Na spletu, po katerem največ brskamo, pa se odvija prava »vojna« med tržniki, proizvajalci, prodajalci ... vsem vpletenim, ki se na vse možne načine trudijo potrošniku predstaviti določeno hrano v najboljši ali najslabši luči.

Veliko je trditev, ki niso preizkušene in nimajo znanstvene razlage. Cilj je ustvariti lažni alarm v javnosti in škodovati ugledu znamke, izdelka ali osebe.

Zato smo se potrudili odpraviti napačne predstave v današnjem besedilu in pomagati, da se znajdete v svetu lažnih novic, ki krožijo. Članek smo povzeli s spletne strani healthline.com.

Limonin sok očisti telo

Limona lahko pomaga pri čiščenju telesa, toda tudi druga živila pomagajo. Prav tako ni znanstvene potrditve, da limona vsebuje sestavino, ki ima tak učinek. Redna uporaba limone ne pomeni izboljšanja zdravja, to vlogo imajo trije organi: jetra, ledvice in pljuča. Nenehno čistijo telo in ohranjajo zdravje brez večjih težav.

Superživila obstajajo

Tega epiteta ne moremo pripisati nobeni hrani. Leča velja za izjemno zdravo, vendar nobena raziskava tega prepričanja ni potrdila. Tudi če obstaja superhrana, bi jo morali jesti vsak dan, da bi izkoristili vse te koristi.

Mleko brez laktoze je manj maščobno

Prisotnost laktoze v mleku ne vpliva na njegovo maščobo. Laktoza je preprost sladkor, ki ga tvori kombinacija dveh monosaharidov, glukoze in galaktoze. Mleko brez laktoze namesto disaharidov vsebuje proste monosaharide. Ko je narejen izračun, je količina sladkorja v obeh vrstah mleka enaka, prav tako njuna hranilna vrednost.

Rjavi sladkor je bolj zdrav kot beli, ker je bolj naraven

Kar 80 do 90 odstotkov sestavin v rjavem sladkorju je enakih kot v belem sladkorju. Preostanek sestavljajo voda, minerali kalij, kalcij, natrij in železo, vitamini B in fenoli. Beli sladkor je disaharid, narejen iz glukoze in fruktoze. Po drugi strani pa rjavi sladkor ni nič drugega kot predelan trsni sok. Zato ni velike razlike.

Oznaka EKO pomeni, da je hrana bolj zdrava kot običajno

To je ena največjih napačnih predstav sodobnega časa, saj se oznaka nanaša na vpliv na okolje in ne na kakovost sadja. Pri pridelavi sadja in zelenjave se uporabljajo odobreni fitosanitarni proizvodi, pri mesnih izdelkih pa se ne uporabljajo ne antibiotiki ne hormoni.

Pakirana in zamrznjena hrana je slabše kakovosti

To razširjeno prepričanje velja le za konzervirano hrano, ki ji dodajajo dodatke za daljše ohranjanje svežine. Ko gre za zamrznjeno zelenjavo, je le-ta pred pakiranjem delno predelana, tako da se del dragocenih sestavin zadrži, del pa se izgubi. To ne pomeni, da ta živila niso zdrava, nasprotno, so odlična hitra alternativa svežemu sadju.