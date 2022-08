Napitek iz 4 sestavin, ki čisti telo

Vemo kako gre to, karkoli od sadja utipkate v raziskovalnik, tudi v gugla, nam vrže eno samo zdravje ven. Enako je s papajo. Ampak, ta ima vsaj še ime zabavno.

Njeno ime izhaja iz karibske besede apapai.

Papaja raste na drevesu brez vej, čeprav spada med jagodičevje. Drevo papaje (Carica Papaya) spominja na palmo, raste pa na ilovnatih tleh v vlažnem tropskem in subtropskem podnebju. Deblo, podobno steblu brstičnega ohrovta, je nerazvejano, votlo in se na vrhu končuje z listno rozeto. Raste hitro, sadeže pa rodi že prvo leto.

Čeprav ne sodi med agrume, je papaja zelo bogata z vitaminom C, vsebuje pa tudi veliko vitamina A in folne kisline ter vlaknin in kalija, ki učinkovito znižuje krvni tlak in pomaga vzdrževati pravilen srčni utrip.

Ne smemo pozabiti na betakaroten in B-kompleks, ki ju ta slasten sadež prav tako vsebuje v velikih količinah, med drugim: folno kislino, riboflavin, tiamin in piridoksin.

Papaja je eno izmed živil, ki pomaga pri hujšanju, saj vsebuje encim papain, ki razgrajuje beljakovine, zaradi česar je lahko prebavljiva. Poleg tega je naravni diuretik in vsebuje antioksidante. Njegova moč čiščenja črevesja prispeva k hitrejši presnovi.

Ovseni kosmiči so polni vlaknin, ki pomagajo telesu, da jih lažje prebavi in ​​vzdržuje raven sladkorja v krvi, kar povzroči manjšo lakoto in hujšanje. Znano je tudi, da to živilo znižuje raven slabega holesterola v krvi.

Zakaj sta ovseni kosmči in papaja zmagovalna kombinacija? Skupaj imajo naslednje lastnosti: čistijo arterije in odstranjujejo holesterol ter vse želodčne lezije, napolnijo z energijo, razstrupljajo telo, zmanjšujejo utrujenost in stres, izboljšujejo stanje in zdravje kože, znižujejo krvni sladkor in zmanjšujejo tveganje za bolezni srca.

Ovseni kosmiči so na stalnem jedilniku športnega rekreativca, zato me je zanimala povezava s papajo. In sem našel na recept za napitek, ki obljublja boljše življenje.

Za napitek potrebujete:

40-50 g ovsenih kosmičev

150 g papaje

1-1,5 dl mandljevega mleka (ali navadnega)

¼ čajne žličke cimeta

Vse sestavine zmešajte v blenderju. Če je okus preveč grenak, lahko zmes sladkate z malo medu. Vsako jutro popijte kozarec napitka in kmalu boste opazili spremembe v telesu in splošnem razpoloženju. Poleg tega, da je napitek zelo enostaven in hiter za pripravo, je tudi ena najmočnejših in najučinkovitejših naravnih kombinacij za boj proti številnim zdravstvenim težavam. Za konec še opomnik – zdravo črevesje pomeni zdravo telo.