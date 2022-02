V tokratnem receptu bo v glavni vlogi nastopala prosena kaša. Skoraj zagotovo ste o tem super živilu že poučeni kako blagodejno je za naše zdravje.

Tudi mi smo že pisali o proseni kaži, ki je polna vitaminov (prednjačijo predvsem vitamini B) in mineralov(magnezij). Je tudi brez glutensko živilo in odlična zamenjava za pšenico za vse tiste, ki jim gluten povzroča težave.

Naš narastek bomo torej spekli iz prosene kaše, družbo pa ji bodo delala jajca, med, hruške cimet in še par drugih živil, da bo vse skupaj bolj slastno. Jed je primerna za dober zajtrk, malico, zgodnjo večerjo ali pa kar za kosilo, sploh, če si omislimo poleg še krožnik krepke juhe.

Tudi, če se odpravljamo na trening bo kos slastnega narastka primerna jed z zadostno količino ogljikovih hidratov. Le poskrbimo za primerno časovno okno.

Poletov recept: Narastek iz prosene kaše s hruškami. FOTO: Tanja Drinovec/Delo

Za pekač velikosti 25 x 35 cm potrebujemo:

300 g prosene kaše

140 g masla

Sol

70 g rjavega sladkorja

2 žlici meda

5 jajc

Cimet

Vanilja, rum

Nekaj hrušk (narezane na krhlje ali kompot)

Stepena smetana, marmelada… (po želji)

Priprava narastka iz prosene kaše s hruškami:

V mleku in slani vodi skuhamo proso do mehkega (približno 20 minut) in odcedimo. Penasto stepemo maslo in dodamo sladkor. Spenimo v rahlo zmes in postopoma dodajamo rumenjake, da se vse lepo speni. Dodamo vaniljo, rum in med. Še malo mešamo. Ohlajeno kašo primešamo rumenjakovi zmesi in dobro premešamo. Iz beljakov stepemo čvrst sneg in še tega vmešamo h kaši. Dodamo tudi cimet. Vse narahlo zmešamo in polovico zmesi zlijemo v pomaščen pekač. Na zmes potresemo hruške (ali kako drugo sadje) nato pa čez to še drugo polovico kaše. Narastek pečemo približno 40 minut pri temperaturi 180 stopinj. Narežemo na kvadrate in po želji postrežemo s stepeno smetano in marmelado.