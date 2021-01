Navadne stvari nenavadnih ljudi: Anja Zavadlav

Kje stanujete?



Kakšen teve imate, kje in kdaj ga gledate?

Podobno vprašanje: nosilec zvoka, glasbe in računalnik

Domače živali?

Ure: zdaj in želje?

Nakit?

Obleka: opišite svoj slog in kakšnega bi želeli, če bi bila omejitev nebo?

Kozmetika?

Avtomobil. Stanje in želje?

Najljubše blagovne znamke?

Anja Zavadlav, nekdanja smučarka, zdaj optičarka. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Letošnji dopust?

Najljubši letni in zimski kraj?



Kam bi šli, če bi imeli vikend, teden, mesec časa in nič težav z denarjem?

Rekreacija: kje in kolikokrat?

Na kaj ste ponosni?

Šport: kaj ste trenirali, je kateremu vašemu vrstniku uspelo?

Kam greste na tekmo?

Ste navijač?

Zadnja knjiga, film, pesem (album), koncert, gledališče, razstava?

Najboljša jed in lokacija?

Pijača?

Kaj najbolje skuhate?

Od česa ste bili v življenju najbolj zadeti?

Življenjski moto?

je nekdanja alpska smučarka, ki smo se je zapomnili iz generacije, ki je zaorala ledino ženskega alpskega smučanja v Sloveniji.Mlajši bralci se je ne boste spomnili, saj je od Anjinega podviga, ko je prva dosegla točke svetovnega pokala za takratno skupno državo, minilo že 42 let. Da ne bomo krivični, prve točke so tistega dne na Pohorju osvojile tri Slovenke;inso osvojile zgodovinske prve točke za svetovni pokal prav na domači Zlati lisici. Uvrstile so se ne 22., 23., in 25. mesto. Anja je prva Slovenka, ki se je prebila med prvo petnajsterico. Leta 1982 jo je v slalomu v Montgenevru na nehvaležnem četrtem mestu le 29 stotink sekunde ločilo od prvih slovenskih ženskih stopničk v svetovnem pokalu.Bila je članica jugoslovanske smučarske reprezentance in večkratna jugoslovanska prvakinja. Bila je tudi v jugoslovanski ženski smučarski reprezentanci na olimpijskih igrah v Sarajevu in Lake Placidu.Danes dela v svoji optiki Anja, živi na Gorenjskem, še vedno smuča in igra tenis, sprehaja štirinožne prijatelje in uživa življenje.Na Šenturški gori pod Krvavcem.Sony z velikim ekranom. Televizije ne gledam veliko. Zvečer pogledam Odmeve, kakšen film zavrtim za nazaj, od športa pa seveda smučanje in kakšen nogomet, kadar igrajo res najboljši.Glasbo poslušam samo v avtu na poti v Ljubljano, računalnik pa imam Applov prenosnik.Živali imam zelo rada. In ker imam dovolj prostora, so našli pri meni dom ponicain poni, psičkiinin tri race tekačice.Apple Watch, sem zadovoljna.Pred nekaj leti so mi ukradli ves nakit, najhuje pri tem je, da je nakit ponavadi vezan na spomine, od takrat nočem vlagati v stvari, ki ti jih nekdo lahko odnese.Rada imam lepa udobna oblačila. V visokih petah ne zdržim prav dolgo.Zavedam se, da za lepo kožo narediš več od znotraj kot od zunaj, zato pri kremah ne pretiravam. Pri ličenju pa si vedno privoščim in rada preizkušam novosti.Volvo XC60, sem zelo zadovoljna.Nimam favorita. Po mojih izkušnjah pa je zveneče ime večinoma povezano s kvaliteto. Zato nikoli ne kupujem poceni stvari. Raje ne kupim nič. Tudi v svoji optiki med drugim ponujam korekcijske okvirje in sončna očala prestižnih blagovnih znamk. Ta imena si slabe kvalitete preprosto ne morejo privoščiti, da o dizajnu ne govorimo.Kot vsako leto zadnjih 40 let Stara Novalja.Stara Novalja, pozimi Dolomiti, Colfosco.Najbolj me vleče v Afriko, zdaj bi šla najraje v Bocvano in Namibijo.Tenis dva- do trikrat na teden, smučanje, sprehodi s psi.Na svoji dve hčeri, ki sta odrasli v krasni mladi mamici, na svojo športno in poklicno pot.Alpsko smučanje, moja generacija je zelo uspešno orala ledino.Zlata Lisica, pokal Vitranc.Vedno navijam za naše.Zdaj berem predvsem otroške knjige vnukinji, najraje krasno knjigo Muca Copatarica. Imam abonma Smejmo se v Kulturnem domuv Cerkljah.Na Gorenjskem gostilna Pri Ančki s krasnimi štruklji. V Ljubljani pa pri Kovaču z njihovim poprovim steakom.Kozarec dobrega vina, drugače pijem vodo iz pipe.Rižoto z jurčki, ki jih z veseljem tudi sama naberem.Od adrenalina.Nikoli se ne pritožujem, ampak vedno iz vsake situacije poskušam izvleči tisto najboljše.