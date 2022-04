Neumnost po gorsko kolesarsko

Prihaja nova sezona gorskega kolesarjenja, nekateri se bodo pomerili tudi na kakšnem tekmovanju, če ne pri nas, pa čez mejo.

Gorsko kolesarstvo je noro lep šport, a z lastno neumnostjo si ga lahko narišemo v manj privlačni podobi.

Kje ga lahko pokronamo?

Zaplankanost

Enostranska prehrana lahko vodi do simptomov energijskega pomanjkanja, enostranski trening pa do stagnacije zmogljivosti. Raznolikost je ključ do uspeha. Kolesarji se ne bi smeli preveč kaznovati, v prevodu to pomeni, da uravnotežena prehrana omogoča tudi, da občasno posežete po piškotih. Pri treningu lahko vnesete tudi nove dražljaje, ki bodo spodbudili vaše telo k prilagajanju in s tem boste izboljšali zmogljivost. Če pa samo skočite na kolo in ga le gonite brez načrta, ne boste odkrili svojega potenciala in lahko vas doletijo neravnovesja, zaradi katerih se ne boste dobro počutili..

Prevelika nakurjenost

Motivacija za trening je odličen pogoj za uspeh. Toda preveč dobrega se lahko hitro povrne kot slabo. Trening je sistematičen proces, na katerega se telo prilagaja postopoma. Če pretiravate, tvegate pretreniranost ali celo poškodbe in boste zaustavili svoj napredek. To velja tudi za tekmovanja. Prehiter začetek dirke nas stane dragocene energije, tvegani kolesarski manevri pa ogrožajo vaše telo, uspeh in tudi ostale kolesarje.

Učinek odprtega okna

Zlasti v (mokrih) hladnih mesecih je tveganje za okužbo veliko. Takoj po treningu je vaš imunski sistem za določen čas oslabljen in še posebej občutljiv na patogene (učinek odprtega okna). Zato je pomembno, da v prvi vrsti poskrbite za svoje telo in mu namenite počitek in novo energijo, in da veste, kako je to pomembneje kot čiščenje kolesa. Dovolj spanca in uravnotežena prehrana pripomoreta tudi h krepitvi imunskega sistema in optimalni obdelavi dražljajev vadbe.

Ignoranca glede prehlada in stresa

Če se prehladite, je nujno, da prehlad popolnoma pozdravite. V najslabšem primeru lahko dolgotrajen prehlad povzroči smrtno nevarno vnetje srčne mišice. Kolesarji bi morali tudi zamenjati prestavo, če doživljajo povečan poklicni ali družinski stres.

Stres ne podaljšuje le časa regeneracije, ampak lahko povzroči tudi preobremenitve, poškodbe in na koncu tudi dolgotrajne posledice.

Hiša eksperimentov, raje ne

Ne glede na to, ali gre za novo opremo ali različne ploščice, gele in praške za pijačo, bi morali kolesarji med treningom vse to predhodno preizkusiti. Namreč, kako prenašajo nove stvari. Na dan dirke se je priporočljivo zanesti zgolj na preizkušeno, sicer lahko pride do neželenih presenečenj.

Prav tako morate vnaprej prilagoditi svojo dnevno rutino na tekmovalni dan – tistim, ki pozno spijo, priporočamo, da vnaprej prilagodijo svoj bioritem in trenirajo ob zgodnejši uri.