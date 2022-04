Odkrili so nov učinkovit način boja proti kajenju

Športni rekreativci še vedno radi posegajo po cigaretah. Ne verjamete? Gre za živce, pravijo. Gre za umiritev misli po napornem treningu. Mi smo proti temu, zato pa objavljamo najnovejšo pogruntavščino, ki prihaja iz Velike Britanije.

Na cigaretnih škatlicah je že vrsto let mogoče videti različna sporočila, ki opozarjajo na vse zdravstvene posledice te slabe razvade, v zadnjem času pa smo priča uporabi zelo motečih slik v ta namen.

Zdaj pa se je izkazalo, da so lahko učinkovita tudi opozorilna sporočila na vsaki cigareti posebej. Raziskovalci na Univerzi v Stirlingu, ki jih vodi dr. Crawford Moody, so želeli vedeti, kako bi se ljudje odzvali, če bi na vsaki posamezni cigareti pisalo kajenje ubija.

V študiji je sodelovalo 120 ljudi, starejših od 16 let, vključno s kadilci in nekadilci. Na podlagi odgovorov sodelujočih v raziskavi so avtorji raziskave ugotovili, da tak način označevanja cigaret pomembno vpliva na odpor mladih, nekadilcev in novih kadilcev.

Ker je napis kajenje ubija viden, ko vzameš cigareto iz škatlice, ko jo držiš v ustih ali med prsti, se ljudje zavedajo njenih škodljivih učinkov. Vseskozi med kajenjem je napis viden in slabo vpliva na kadilčevo psiho.

Prav tako ne smemo zanemariti učinka, ki ga ima takšno označevanje cigaret na vizualno privlačnost kajenja. Ženske v raziskavi so pokazale poseben gnus do kajenja cigaret s takim napisom. Dr Moody upa, da bo znanje, ki ga je pridobil s kolegi, uporabil v uradni kampanji proti kajenju v Veliki Britaniji.